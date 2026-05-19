ทองลงหลังบอนด์ยีลด์USดีดตัว น้ำมันพุ่ง$3และหุ้นสหรัฐฯปิดผสม

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันจันทร์(18พ.ค.) ท่ามกลางความกังวลความปั่นป่วนทางอุปทานจากอิหร่าน ที่บดบังรายงานข่าวหนึ่งที่ว่าอเมริกาตกลงละเว้นคว่ำบาตรน้ำมันดิบเตหะรานระหว่างการเจรจา ส่วนทองคำปรับลด หลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดีดตัว ขณะที่วอลลล์สตรีทปิดผสมผสาน จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนบางส่วน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 3.24 ดอลลาร์ ปิดที่ 108.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 2.84 ดอลลาร์ ปิดที่ 112.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญาพุ่งขึ้นกว่า 7% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังความหวังค่อยๆเลือนลางลง เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
อย่างไรก็ตามหลังจากปิดตลาด ราคาน้ำมันซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกแกว่งตัวลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าเขาจะระงับการโจมตีอิหร่าน ที่เดิมทีกำหนดไว้ในวันอังคาร(19พ.ค.)
ส่วนราคาทองคำในวันจันทร์(18พ.ค.) ปิดลบ เบื้องต้นได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ แต่ถูกฉุดรั้งจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่พุ่งขึ้น ในขณะที่สงครามอิหร่านโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความคาดหมายกระชับนโยบายทางการเงิน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 3.90 ดอลลาร์ หรือ 0.10 % ปิดที่ 4,558.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันจันทร์(18พ.ค.) แนสแดคและเอสแอนด์พี 500 ปรับลด จากการเทขายทำกำไรของนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเริกาที่ดีดตัวขึ้นและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น โหมกระพือความกังวลเกี่ยวเงินเฟ้อ และแนวโน้วการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงโดยเฟด
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 159.95 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,686.12 เอสแอนด์พี ลดลง 5.45 จุด (0.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,403.05 จุด แนสแดค ลดลง 134.41 จุด (0.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,090.73 จุด
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี เกณฑ์มาตรฐานสำหรับต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลก ดีดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ในช่วงเปิดตลาดในวันจันทร์(18พ.ค.) จากความกังวลว่าเงินเฟ้อระดับสูง อาจทำให้ต้นทุนกู้ยืมอาจอยู่ในระดับสูงต่อไป ผลจากความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
วอลล์สตรีทแกว่งตัวขึ้นมาปิดลบในกรอบแคบๆ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าเขาระงับแผนการโจมตีอิหร่าน สำหรับเปิดทางการเจรจา เพื่อบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในการยุติสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน หลังจากเตหะรานส่งข้อเสนอสันติภาพใหม่ไปยังวอชิงตัน แต่บอกว่าอเมริกาพร้อมกลับมาโจมตีรอบใหม่ ถ้าปราศจากข้อตกลง
(ที่มา:รอยเตอร์)