“กรีนแลนด์” พบทูตพิเศษทรัมป์ อึ้ง! เล็งขยายอิทธิพลทางการทหารเพิ่ม-ตรวจสอบการลงทุนต่างชาติบนเกาะหวังกีดกัน "จีน-รัสเซีย"

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - รัฐบาลกรีนแลนด์แถลงวันจันทร์(18 พ.ค)ว่า การเจรจาร่วมกับสหรัฐฯมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเกาะแต่ทว่ายังคงยืนกรานเช่นเดิมว่า กรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขาย
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(18 พ.ค)ว่า ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ เจฟฟ์ แลนดรีย์ (Jeff Landry) ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปีที่แล้วเพื่อผลักดันให้สหรัฐฯเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์เดินทางมาทีเมืองนุค(Nuuk) เมืองเอกของเกาะในวันอาทิตย์(17)และได้พบนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ เยนส์-เฟรเดอริค นีลเซน( Jens-Frederik Nielsen) และรัฐมนตรีต่างประเทศกรีนแลนด์ มูเต เอเกเด( Mute Egede)
“พวกเราเชื่อว่ามีความก้าวหน้า และจากฝ่ายกรีนแลนด์พวกเรามีเป้าหมายไปที่ผลลัพท์ที่ดีต่อพวกเราทั้งหมด และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ว่าภัยคุกคามของการผนวกดินแดน การเข้ายึดหรือการซื้อกรีนแลนด์และประชาชนกรีนแลนด์จะไม่เกิดขึ้น” นีลเซนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังการหารือกับแลนดรีย์
อย่างไรก็ตามยังไม่มีแถลงการณ์ออกมาจากทูตพิเศษสหรัฐฯที่เปิดเผยสื่อกรีนแลนด์วันอาทิตย์(17)ว่า “เขาอยู่ที่นั่นเพื่อฟังและเรียนรู้”
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า การหารือนี้เกิดขึ้นหลังก่อนหน้าที่ผู้นำสหรัฐฯออกมาคุกคามที่จะซื้อกรีนแลนด์ มีเป้าหมายไปที่เพิ่มการปรากฏตัวทางการทหารของอเมริกา และแสวงหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมช่องทางการขนส่งทางน้ำเนื่องมาจากที่ตั้งของเกาะกรีนแลนด์อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ภูมิภาคอาร์กติก
ข้อเสนอรวมถึงต้องอนุญาตให้ “สหรัฐฯ” เป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลงการลงทุนต่างชาติในกรีนแลนด์เพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนและรัสเซียและขยายที่ตั้งทางการทหารอเมริกันบนเกาะ
รอยเตอร์รายงานว่าทั้งนี้ก่อนหน้าผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาสำทับว่า สหรัฐฯต้องได้หรือควบคุมกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมเดนมาร์กและมีการระบบกึ่งปกครองตัวเองสร้างความตรึงเครียดระหว่างวอชิงตันและโคเปนเฮเกนที่ทั้งสองต่างเป็นสมาชิกระดับผู้ก่อตั้งนาโตและทั่วยุโรป
อีเกเดแถลงว่า “พวกเขาร้องขอสำหรับการประชุมและพวกเราได้อธิบายถึงสถานการณ์ของพวกเราและจุดยืนที่พวกเรามีเส้นแดง พวกเราจะไม่ขายกรีนแลนด์ พวกเราจะเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ตลอดเวลา”
รอยเตอร์รายงานว่าในความพยายามเพื่อทำให้ความตรึงเครียดสงบ กรีนแลนด์ เดนมาร์ก และสหรัฐฯเมื่อต้นปีนี้ได้ตกลงที่จะมีการหารือการทูตระดับสูงเพื่อแก้วิกฤต
สหรัฐฯต้องการเพิ่มการปรากฎทางการทหารของตัวเองมากขึ้นในกรีนแลนด์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเดน โดม (Golden Dome)ต่อการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ตามแผนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
ปัจจุบันสหรัฐฯมีฐานทัพตั้งในกรีนแลนด์เพียงแห่งเดียวที่ยังคงเปิดใช้งานคือ ฐานทัพอวกาศ Pituffik (Pituffik Space Base) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ จากทั้งหมด 17 แห่งในปี 1945 เมื่อกำลังพลสหรัฐฯหลายพันนายประจำ
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า การหารือ 5 ครั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้แสดงความปราถนาของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อกรีนแลนด์ต่อเจ้าหน้าที่กรีนแลนด์ในความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนสงครามอิหร่านจะยุติและทรัมป์จะหันเหความสนใจมาที่กรีนแลนด์อีก
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรีนแลนด์บางส่วนมีรายงานตั้งความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอเมริกาได้ก่อนวันเกิดประธานาธิบดีทรัมป์ หรือวันประกาศเอกราชสหรัฐฯ 4 ก.ค ด้วยความวิตกว่าทรัมป์จะหันความสนใจกลับมาที่กรีนแลนด์อีกครั้ง
ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของข้อตกลงอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานวันจันทร์(18)ระบุว่า ได้แก้ไขเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังสหรัฐฯสามารถประจำอยู่ในกรีนแลนด์ได้แม้กระทั่งกรีนแลนด์จะได้รับเอกราชจากเดนมาร์ก และขยายการปรากฏทางกำลังทหารสหรัฐฯในกรีนแลนด์ และอนุญาตให้สหรัฐฯสามารถขุดหาทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ำแข็ง
แต่ทว่าเจ้าหน้าที่กรีนแลนด์ไม่กระตือรือล้นต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยมองว่าจะทำให้สหรัฐฯมีอิทธิพลเหนือกรีนแลนด์ไป สื่ออังกฤษรายงาน