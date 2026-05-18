โดรนปริศนาโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเออี ขณะอเมริกา-อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมรบ

เอพี – โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเออีถูกโดรนปริศนาโจมตีจนเกิดไฟลุกไหม้เมื่อวันอาทิตย์ (17 พ.ค.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ยูเออียังไม่ได้ฟันธงว่า เป็นฝีมือใคร แต่ระบุว่า เป็นการโจมตีโดยไม่มีการยั่วยุของผู้ก่อการร้าย ตอกย้ำความเสี่ยงที่สงครามจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ทั้งอเมริกาและอิหร่านต่างส่งสัญญาณพร้อมรบ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ ภายหลังหารือทางโทรศัพท์ช่วงสั้นๆ กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ที่ร่วมกันก่อสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ว่า นาฬิกากำลังเดินอย่างรวดเร็ว และอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลย
ทางด้านเตหะราน โมห์เซน เรซาอี ที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์สถานีทีวีของทางการว่า ระหว่างที่การดำเนินการทางการทูตเดินหน้าต่อไป กองทัพอิหร่านพร้อมรบตลอดเวลา
ทั้งนี้ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านเปราะบางอย่างยิ่ง ขณะที่ความพยายามทางการทูตเพื่อผลักดันสันติภาพที่ยืนนานเผชิญทางตันจากข้อเสนอที่สวนทางระหว่างสองฝ่าย และอิสราเอลยังคงสู้รบดุเดือดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน แม้เพิ่งตกลงขยายเวลาหยุดยิงในประเทศดังกล่าวออกไปอีก 45 วันก็ตาม
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีโดรน 3 ลำบินมาจากพรมแดนด้านตะวันตกที่ติดกับซาอุดีอาระเบีย แต่สามารถสกัดได้ 2 ลำ และขณะนี้กำลังสอบสวนต้นตอของโดรนเหล่านี้ โดยในช่วงสงครามที่ผ่านมา อิหร่านและพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธในอิรักส่งโดรนโจมตีหลายประเทศในอ่าวอาหรับ
อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือการปล่อยสารกัมมันตรังสีในเหตุการณ์โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บารากาห์ ก่อนหน้านี้ยูเออี ที่เป็นที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมีทหารอิสราเอลประจำการอยู่ กล่าวหาอิหร่านโจมตีตนด้วยโดรนและขีปนาวุธ
อันวาร์ การ์กาช ที่ปรึกษาด้านการทูตของประธานาธิบดียูเออี โพสต์บนโซเชียลว่า การโจมตีดังกล่าว ไม่ว่าดำเนินการโดยผู้เล่นหลักหรือตัวแทนของผู้เล่นดังกล่าว เป็นการยั่วยุให้สถานการณ์ลุกลามอันตรายขึ้น
ซาอุดีอาระเบียประณามการโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเออี และต่อมาได้เปิดเผยว่า สกัดโดรน 3 ลำที่รุกล้ำน่านฟ้า
โรงไฟฟ้าบารากาห์ที่มีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ สร้างโดยยูเออีและได้รับความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2020 เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในโลกอาหรับ และผลิตกระแสไฟฟ้าราว 25% ของปริมาณที่ใช้ในยูเออี
หน่วยงานกำกับดูแลของยูเออีแถลงว่า ไฟที่ลุกไหม้ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของโรงงาน และเครื่องทั้งหมดทำงานตามปกติ
อย่างไรก็ดี ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ ระบุว่า การโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ และเตาปฏิกรณ์ต้องใช้พลังงานจากเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่ใช้น้ำมันดีเซล
นับเป็นครั้งแรกที่โรงงานบารากาห์ที่มีเตาปฏิกรณ์ 4 เตาตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในสงคราม
ก่อนหน้านี้ กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่า โจมตีโรงไฟฟ้าบารากาห์ระหว่างการก่อสร้างในปี 2017 แต่ยูเออีปฏิเสธ
แหล่งข่าววงใน 2 คนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลคนหนึ่งเผยว่า อิสราเอลกำลังร่วมมือกับอเมริกาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะฟื้นปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
มีรายงานว่า เนทันยาฮูกล่าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ว่า อิสราเอลจับตาอิหร่านมาตลอดและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์
ขณะเดียวกัน พิธีกรอย่างน้อย 2 ช่องของสถานีทีวีของอิหร่าน ปรากฏตัวพร้อมอาวุธระหว่างรายการสด โดยคนหนึ่งนั้นได้รับการฝึกซ้อมใช้อาวุธขั้นพื้นฐานจากสมาชิกสวมหน้ากากของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IGRC) ขณะที่พิธีกรอีกคนเผยว่า ผู้ชุมนุมในจัตุรัสวานักในเตหะรานส่งอาวุธมาให้ และประกาศว่า พร้อมสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ