โลกตระหนก! “เบลารุส” ประกาศเริ่มต้นซ้อมกับ “รัสเซีย” สำหรับเตรียมการโจมตีนิวเคลียร์

เอเจนซีส์/รอยตอร์ – เบลารุสแถลงเช้าวันนี้(18 พ.ค) กำลังทหารเบลารุสกำลังฝึกฝนในความร่วมมือกับรัสเซียเพื่อใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการโจมตี
มิเรอร์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(18 พ.ค)ว่า กระทรวงกลาโหมเบลารุสแถลงเช้านี้(18)ว่า หน่วยต่างๆของกองทัพเบลารุสจะเข้าร่วมการซ้อมในความร่วมมือกับรัสเซัยเพื่อฝึกการส่งระเบิดนิวเคลียร์และการเตรียมการของพวกเขาสำหรับการใช้
พลเรือตรี ปาเวล มูราไวโก (Pavel Muraveiko) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมคนที่ 1 ของเบลารุสกล่าวว่า กองทัพของพวกเขาได้ “เริ่มต้นการฝึกฝนในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และการสนับสนุนทางนิวเคลียร์
เป้าหมายของการซ้อมคือ “เพื่อปรับปรุงระดับของการฝึกฝนกำลังพล การทดสอบและความพร้อมของกองกำลังในการปฎิบัติการและการจัดการโจมตีจากเป้าหมายพื้นที่ไม่ได้วางแผน”
หน่วยมิสไซล์และเครื่องบินการกำลังถูกส่งไปเพื่อการฝึกฝน กระทรวงกลาโหมเบลารุสกล่าวสำหรับการซ้อม พร้อมเปิดเผยว่าเป็นปฎิบัติการที่ร่วมมือกับ “รัสเซีย” แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีจำนวนฝ่ายรัสเซียเข้าร่วมมากน้อยเพียงใด
กระทรวงกลาโหมเบลารุสกล่าวต่อว่า ส่วนใหญ่ของการฝึกซ้อมนี้จะเป็นการทดสอบการเตรียมความพร้อมเพื่อออกภารกิจการโจมตีจากพื้นที่ไม่ได้เตรียมการไว้ทั่วทั้งดินแดนของเบลารุส
แถลงการณ์เปิดเผยว่า กองกำลังจะฝึกซ้อมด้านการพรางตัว การเคลื่อนไหวจากระยะไกล และทำการคำนวนในการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์
อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมเบลารุสยืนยันว่า การซ้อมรบนี้ไม่ได้เป็นปฎิปักษ์กับประเทศที่ 3 และไม่แสดงภัยคุกคามทางความมั่นคงต่อภูมิภาค
Militarnyi ด้านการทหารของยูเครนรายงานว่า การฝึกซ้อมนั้นกระทำร่วมกับกองกำลังรัสเซียที่จะเป็นการฝึกการขนส่งหัวรบนิวเคลียร์ การเตรียมที่จะใช้ และการประสานระหว่างหน่วยทหารต่างๆ
การฝึกทดสอบความสามารถของกำลังทหารในการปฎิบัติการจากโลเกชันชั่วคราวและที่ไม่ได้วางแผนทั่วเบลารุส
อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่มีกำหนดเดินทางไปเยือนจีนเริ่มพรุ่งนี้(19)โดยเขาได้เคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัสเซียกำลังเตรียมส่งมิสไซล์นิวเคลียร์ Sarmat ตัวใหม่เข้าประจำการภายในสิ้นปีและอีกทั้งมอสโกจะยังคงปรับปรุงกองกำลังนิวเคลียร์ของตัวเองให้ทันสมัย
มิเรอร์รายงานว่า เกิดหลังจากประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ชี้ว่า ผู้นำรัสเซียนั้นกำลังวางแผนโจมตีภูมิภาคบอลติกในดินแดนนาโต
อ้างอิงจากเอกสารข่าวกรองลับที่รั่ว เซเลนสกีชี้ว่าปูตินกำลังวางแผนที่เริ่มการโจมตีออกมาจากเบลารุสที่อาจสามารถถูกใช้เพื่อโจมตีต่อฮับสำคัญด้านการตัดสินใจของยูเครน
แผนการนี้อาจส่งผลทำให้โปแลนด์และชาติภูมิภาคบอลติกทั้งลิทัวเนีย ลัตเวีย ที่มีพรมแดนติดกับเบลารุสตกอยู่ในความเสี่ยง