มาไม้นี้แล้ว! สื่อแพร่คลิปอ้างเป็นสาวไทย บอกสุขเหลือเกินใช้ชีวิตในกัมพูชา-เขมรต้อนรับขับสู้คนไทย

สื่อกัมพูชาเผยแพร่คลิปสาวรายหนึ่งอ้างตัวเป็นสาวไทย บรรยายเสียงเป็นภาษาเขมร เล่าเป็นฉากๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและประสบการณ์ที่แท้จริง จากการใช้ชีวิตอยู่ในเขมรนานกว่า 11 ปี พร้อมบอกถึงประชาชนคนไทยและคนอื่นๆที่วโลก ให้เลิกเข้าใจผิดๆเสียทีในเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชา
สำนักข่าวเคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าในคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงบนเพจของเธอเอง "Nacha in Cambodia" ผู้หญิงไทยรายงานกล่าวว่า ก่อนเดินทางมายังกัมพูชา เธอคิดว่ามันคงเป็นเรื่องยากลำบากมากๆที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ คงมีสถานที่ดีๆไม่มากนัก ไม่มีสถานที่ที่สวยงาม แต่พอเธอมาอาศัยอยู่ในกัมพูชาด้วยตนเองแล้ว เธอกลับพบความจริงว่า เธอได้โอกาสมีงานดีๆทำ พบปะผู้คนและมีสถานที่ที่สวยงามมากมายให้เดินทางไป
ในวิดีโอ เธอแชร์ประสบการณ์ต่อว่า ในอดีตที่ผ่านมา เธอไม่กล้าบอกกับคนอื่นๆว่าเธอเป็นคนไทย เพราะเธอกลัวถูกเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นที่ต้อนรับและอาจถูกด่าทอ แต่หลังจากเธอเปิดใจและบอกกลับพวกเขาว่าเป็นคนไทย ทุกๆอย่างไม่ได้แย่เหมือนกับที่เธอคิดไว้ในตอนแรก
Nacha บอกในวิดีโอต่อว่า แม้บางคนไม่ยอมรับเธอในฐานะที่เป็นคนไทย แต่เธอเข้าใจดีว่าปฏิกิริยาในแง่ลบนี้เป็นแค่เศษส่วนเล็กๆเมื่อเทียบกับคนอื่นๆมากมายที่เปิดใจยอมรับเธอ Nacha ของคุณชาวกัมพูชาด้วยความจริงใจ บอกว่า "ขอบคุณที่ทำให้เด็กไทยตัวเล็กๆคนนี้รู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในกัมพูชา"
ส่วนในอีกวิดีโอ เธอเน้นย้ำว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นจากภายนอก ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป สำหรับเธอแล้ว กัมพูชา "คือบ้านหลังที่ 2" ที่เธอรัก
นอกจากประสบการณ์ที่แชร์โดย Nacha แล้ว ทางเคบีเอ็นนิวส์อ้างว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนเข้ามาร่วมสนทนาด้วยคำพูดที่สุภาพ สนับสนุนให้เธอและชาวไทยคนอื่นๆที่พักอาศัยอยู่ในกัมพูชาอย่าได้กลัวหรือกังวลใดๆ หากว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาบริสุทธิ์ทั่วไป ซึ่งดินทางเข้ามาในกัมพูชา เพื่อหางางานทำหรือใช้ชีวิต สื่อแห่งนี้ระบุว่าในทุกๆประเทศล้วนมีทั้งคนดีและคนเลว ตราบใดที่ไม่ก่อปัญหา พวกเขาจะเป็นที่ต้อนรับของชาวกัมพูชาเสมอ
ในความเห็นในวิดีโอของ Nacha ชาวกัมพูชาหลายคนยังร้องขอคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ให้ความเคารพและให้คุณค่าชาวกัมพูชาที่ใช้ชีวิตอยู่ในไทย ปัญหาต่างๆระหว่างรัฐบาลไม่ควถูกใช้เป็นเตหุผลในการก่อพฤติกรรมแห่งการเหยียดเชื้อชาติ
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)