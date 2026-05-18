ไม่เสี่ยงโดนบางชาติยึด!บริษัทยักษ์ใหญ่จีนเปิดธุรกิจ'ตู้เซฟ'โลก รับฝากทองคำไว้ในฮ่องกง

SF Holding Co ผู้ให้บริการจัดส่งด่วน รายใหญ่ที่สุดของจีน เตรียมเปิดตู้นิรภัยทองคำในฮ่องกง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บ ในขณะที่เมืองแห่งนี้พยายามผลักดันแผนการต่างๆในการก้าวมาเป็นศูนย์กลางสำหรับโลหะมีค่าชนิดนี้
บริษัทขนส่งพัสดุยักษ์ใหญ่แห่งนี้ มีแผนจะเปิดห้องนิรภัยทองคำ ไว้ภายในที่ทำการของบริษัท ใกล้สนามบินในเดือนตุลาคม จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งจะประกอบไปด้วยตู้นิรภัยสำหรับเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าสูง ส่วนพื้นที่อื่นๆที่เหลือส่วนใหญ่จะใช้สำหรับทองคำ ซึ่งมีความจุสามารถจัดเก็บทองคำได้ราว 50 ถึง 100 ตัน
ทาง SF Holding Co ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
ฮ่องกงโปรโมทตนเองในฐานะศูนย์กลางการซื้อขาย จัดหาเงินทุนและจัดเก็บทองคำ พวกเขามีแผนเปิดตัวระบบการชำระบัญชีส่วนกลางสำหรับการซื้อขายทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณในปีนี้ ขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บทองคำเป็น 2,000 ตันภายใน 3 ปี และกระตุ้นธนาคารกลางประเทศต่างๆให้จัดเก็บทองคำในเมืองแห่งนี้ ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก็มีแผนเปิดตัวสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าอีกครั้ง
แหลงข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า SF Holding Co มองเห็นโอกาสในตลาดจัดเก็บทองคำที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากอุปสงค์ของพวกคนรวยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยที่ฮ่องกงอาจเป็นใบเบิกทางสำหรับการขยายตัวในวงกว้างในอนาคต
นี่จะไม่ใช่ก้าวแรกของ SF ในธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ โดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งด่วนแห่งนี้ เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับการรับรองจากตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ และบริการจัดส่งสินค้าให้กับเครือข่ายร้านขายเครื่องประดับขนาดใหญ่และบริษัทเหมืองแร่ต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่ ในฮ่องกงพวกเขาเป็นพันธมิตรท้องถิ่นของหนึ่งในคลังสินค้าแห่งแรกๆที่ได้รับการรับรองจากตลาดโลหะลอนดอนเมื่อปีที่แล้ว สำหรับเป็นฐานจัดเก็บโลหะต่างๆอย่างเช่นทองแดง
(ที่มา:ไมนิ่้งดอทคอม)