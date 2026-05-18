วินาทีช็อค!เครื่องบินรบ2ลำสหรัฐฯชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกพื้นไฟลุกท่วม(ชมคลิป)

เครื่องบินรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA-18G Growler ของกองทัพเรือสหรัฐฯ 2 ลำ เกิดชนกลางกลางระหว่าง ระหว่างการบินสาธิตในรัฐไอดาโฮ ก่อนร่วงกระแทกพื้นไฟลุกท่วม อย่างไรก็ตามเคราะห์ดีที่ลูกเรือทั้งหมด 4 คน ดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างงานแอร์โชว์ Gunfighter Skies ณ ฐานทัพอากาศเมาน์เทนโฮม โดยภาพในวิดีโอพบเห็นเครื่องบิน EA-18G Growler 2 ลำ บินแปรขบวนประชิดกัน ณ ความสูงระดับต่ำ ทันใดนั้นเครื่องบินได้เกิดเฉี่ยวชนกัน ก่อนที่ทั้ง 2 ลำ จะหมุนเคว้งร่วงลงสู่พื้น
พวกนักบินดีดตัวออกมาภายในไม่เวลาไม่กี่วินาทีหลังเครื่องบินชนกัน โดยสังเกตเห็นร่มชูชีพสีสว่างลอยอยู่บนท้องฟ้า ค่อยๆไต่ระดับลงมา
"สมาชิกลูกเรือทั้ง 4 คน ประสบความสำเร็จในการดีดตัวออกมาและกำลังได้รับการประเมินอาการจากบุคลากรทางการแพทย์" โฆษกกองกำลังทางอากาศแห่งกองทัพเรือสหรัฐฯระบุ
เครื่องบินโบอิ้ง EA-18G Growler เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน พัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่ F/A-18F Super Hornet ทั้งนี้มันถูกเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 2000 และพัฒนาขึ้นมาแทยเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอริกส์ EA-6B Prowler ของบริษัทนอร์ทธรอป กรัมแมน
โฆษกเปิดเผยต่อว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น "ทีมตอบสนองฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างการสืบสวน และจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าได้ข้อมูลมา"
กรมตำรวจเมาน์เทนโฮม อกมาประกาศแจ้งยกเลิกงานแอร์โชว์ และเตือนประชาชนอย่าเดินทางเข้าไปใกล้สถานที่เกิดเหตุ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/รอยเตอร์)