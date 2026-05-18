เข้าทาง!สหรัฐฯเห็นUAEกระสันร่วมวงสงคราม ยุยกทัพบุกยึดเกาะอิหร่านแทนอเมริกา

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯบางส่วน ออกมายุยงปลุกเร้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) ให้ยึดหนึ่งในเกาะต่างๆของอิหร่าน ในอ่าวเปอร์เซีย ตามรายงานของเทเลกราฟอ้างอิงแหล่งข่าวเมื่อวันเสาร์(16พ.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากอาบูดาบี มีท่าทีขยับเข้าหาอเมริกาและอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างศึกสงครามในตะวันออกกลาง
เกาะที่ถูกพูดถึงคือเกาะลาวาน หนึ่งในศูนย์ส่งออกน้ำมันนอกชายฝั่งอันสำคัญของอิหร่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่น คลังน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานขนถ่ายขึ้นเรือบรรทุกน้ำมัน ที่เชื่อมกับบ่อน้ำมันดิบหลักๆหลายแห่ง นอกจากนี้แล้วมันยังตั้งอยู่บนแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่
เทลากราฟ สื่อมวลชนอังกฤษ รายงานในวันเสาร์(16พ.ค.) บรรดาคนใกล้ชิดบางส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ชี้แนะว่ายูเออีควรเข้ายึดเกาะ "ไปยึดมันเลย! มันจะเป็นการส่งทหารยูเออีไปยังภาคพื้นแทนกำลังพลสหรัฐฯ"
รายงานข่าวระบุว่าข้อเสนอนี้สะท้อนแรงกดดันในวงกว้างที่มีต่อวอชิงตัน ให้ลดความเสี่ยงโดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับกองทัพสหรัฐฯ ในขณะที่สงครามกับอิหร่านลากยาวเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้ว
พวกเจ้าหน้าที่เพนตากอนบอกกับสภาคองเกรสในเดือนนี้ ว่า สหรัฐฯใช้ต้นทุนในการทำสงครามไปแล้วราวๆ 29,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านขีปนาวุธและการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศ
ขณะเดียวกับพวกนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมสหรัฐฯและสื่อด้านการทหาร เตือนว่าการโจมตีอย่างเข้มข้นและปฏิบัติการต่างๆที่ลากยาวมานานหลายสัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสกัดกั้น THAAD, ระบบแพทิออตและขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก กำลังทำให้คลังแสงของอเมริการ่อยหรอลงอย่างมาก
นับตั้งแต่นั้น เพนตากอนได้เร่งความพยายามเติมเต็มคลังแสง ด้วยอาวุธต้นทุนต่ำที่สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ ที่พัฒนาโดยบรรดาบริษัทกลาโหมหน้าใหม่ แทนที่จะพึ่งพิงเฉพาะกับบรรดาบริษัทผู้รับเหมาทางทหารเจ้าเก่า
รายงานข่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมากขึ้นของยูเออี ยังมีขึ้นท่ามกลางท่าทีลังเลในวงกว้างในบรรดาพันธมิตรทั้งหลายของอเมริกา ต่อการมีส่วนร่วมโดยตรงมากขึ้นในความขัดแย้ง แม้วอชิงตันพยายามกดดันเหล่าคู่หูให้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารจัดการกับอิหร่านมากกว่าเดิม ในนั้นรวมถึงปฏิบัติการทางทะเลเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกยุโรปในนาโตหลายชาติ อาทิสเปน เยอรมนีและสหราชอาณาจักร แสดงออกอย่างเปิดเผย ปลีกตัวเองออกห่างจากสงคราม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรากฏตัวในฐานะรัฐหนึ่งในตะวันออกกลาง ที่ขยับเข้าหาเข้าไปใกล้ชิดกับอเมริกาและอิสราเอล ระหว่างทำศึกกับอิหร่าน โดยเตหะรานกล่าวหาอาบูดาบี ทำหน้าที่เป็น "ฐานทัพของศัตรู" สำหรับปฏิบัติการของสหรัฐฯและอิสราเอล และได้โจมตีแก่แค้นยูเออีเป็นชุดๆหนักกว่าใครเพื่อน
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ มีรายงานว่ายูเออี ทำการโจมตีทางทหารอย่างลับๆภายในอิหร่าน ระหว่างสงครามที่อเมริกากับอิสราเอลเปิดศึกกับเตหะรานเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงโจมตีทางอากาศใส่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งบนเกาะลาวาน ในช่วงต้นเดือนเมษายน
ไม่กี่วันต่อมา มีรายงานเพิ่มเติมว่า ยูเออี พยายามโน้มน้าวให้บรรดาประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย ในนั้นรวมถึงซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ ให้ร่วมมือกันตอบโต้ทางทหารต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธ จรวดและโดรนโดยอิหร่าน ระหว่างสงครามในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามพวกผู้นำอาบูดาบีต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อถูกเหล่าเพื่อนบ้านปฏิเสธ
