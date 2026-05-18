นิวยอร์กไทม์สเผย 'สหรัฐฯ-อิสราเอล' อาจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งในสัปดาห์นี้

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมอย่างแข็งขันสำหรับการปะทะกับอิหร่านอีกครั้ง และอาจกลับมาโจมตีกันเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้
การเจรจาทางอ้อมระหว่างอิหร่านและทำเนียบขาวยังคงหยุดชะงักนับตั้งแต่มีการหยุดยิงอย่างเปราะบางในเดือน เม.ย. หลังจากการปะทะกันนานกว่า 1 เดือน ทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายว่าไม่สมจริง และทั้งเตหะรานและวอชิงตันยังคงยืนยันว่าตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ขณะเดียวกัน ปัญหาการหยุดชะงักยังคงเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งทางทะเลทั่วโลก และทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมัน แม้ว่าอิหร่านจะประกาศกลไกของตนเองเพื่อควบคุมการจราจรทางทะเลในเส้นทางน้ำดังกล่าว แต่วอชิงตันปฏิเสธแผนดังกล่าวและกำลังบังคับใช้การปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านเพื่อตอบโต้
แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อในสหรัฐฯ บอกกับนิวยอร์กไทม์สว่า ตัวเลือกต่างๆ อาจรวมถึง “การโจมตีทางอากาศที่รุนแรงยิ่งขึ้น” ต่อเป้าหมายทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน อีกทางเลือกหนึ่งคือการบุกโจมตีเพื่อยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของเตหะราน ซึ่งเชื่อว่าถูกฝังอยู่ใต้ดินภายหลังการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสหรัฐฯ เมื่อเดือน มิ.ย. ปี 2025
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยแสดงความไม่พอใจต่อข้อเสนอของเตหะรานมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง โดยตราหน้าว่าเป็น “ขยะ” และวิจารณ์ข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบันว่า “อ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อ”
เตหะรานประกาศกร้าวพร้อมที่จะ “ตอบโต้การรุกรานใดๆ ตามสมควร” และถึงแม้จะมีท่าทีระมัดระวังต่อการเจรจาที่หยุดชะงัก แต่ก็แสดงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการทูตเช่นกัน
“เรามีเหตุผลทุกประการที่จะไม่ไว้ใจชาวอเมริกัน” อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเมื่อวันศุกร์ (15) “ไม่มีทางออกทางการทหาร และสหรัฐฯ ต้องเข้าใจความเป็นจริงนี้ พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายผ่านปฏิบัติการทางทหารได้ แต่สถานการณ์จะแตกต่างออกไปหากพวกเขาแสวงหาทางแก้ปัญหาผ่านการทูต”
ที่มา: RT