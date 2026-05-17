ต่อเวลาหยุดยิงอิสราเอล-เลบานอนไร้ผล ยิวบอมบ์ชุดใหญ่อ้างโจมตีฮิซบอลเลาะห์

เอเอฟพี – อิสราเอลโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทางใต้ของเลบานอนเมื่อวันเสาร์ (16 พ.ค.) ทั้งที่หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ทั้งสองประเทศเพิ่งต่อเวลาหยุดยิงไป โดยอิสราเอลอ้างว่า เป้าหมายโจมตีคือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ อย่างไรก็ตาม มีการเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนใน 9 หมู่บ้านอพยพก่อนเปิดฉากถล่ม
สำนักข่าวแห่งชาติ (เอ็นเอ็นเอ) ของทางการเลบานอนรายงานว่า หมู่บ้านมากกว่า 2 แห่งถูกโจมตีในวันเสาร์ ซึ่งรวมถึงหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากชายแดนกว่า 50 กม. นอกจากนั้นยังมีรายงานคลื่นผู้อพยพระลอกใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองไซดอนทางใต้และกรุงเบรุต
ในเวลาต่อมา กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศว่า ได้ส่งโดรนโจมตีค่ายทหารยาราทางเหนือของอิสราเอล
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ (15 พ.ค.) อิสราเอลและเลบานอนเพิ่งตกลงขยายข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ออกไปอีก 45 วัน
แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แสดงความยินดีกับการตกลงดังกล่าวและเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแม้มีข้อตกลงหยุดยิง แต่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดดินแดนบริเวณใกล้พรมแดน
ขณะเดียวกัน กลุ่มฮิซบอลเลาะห์อวดอ้างมาตลอดว่า โจมตีพื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลทางใต้ของเลบานอน ซึ่งรวมถึงการโจมตีกองกำลังอิสราเอลหลายระลอกเมื่อวันเสาร์
ทางด้านกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันเดียวกันว่า ทหารเสียชีวิต 1 นายระหว่างการต่อสู้ทางใต้ของเลบานอน รวมแล้วอิสราเอลเสียทหาร 21 นายนับจากเริ่มทำสงครามกับฮิซบอลเลาะห์เมื่อต้นเดือนมีนาคม ขณะที่มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนกว่า 2,900 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 400 คนเสียชีวิตนับจากบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง
การโจมตีระลอกล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเจรจากันที่วอชิงตัน ภายหลังการเจรจาโดยตรงครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษเมื่อเดือนที่แล้ว และตกลงขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิง
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์คัดค้านการเจรจา และอ้างว่าโจมตีกองกำลังอิสราเอลในเมืองคีอัมของเลบานอนเมื่อวันเสาร์ โดยกล่าวหาว่า อิสราเอลละเมิดการหยุดยิงและโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งทางใต้ของเลบานอน
แถลงการณ์ของฮิซบอลเลาะห์ที่ออกมาเมื่อวันเสาร์อ้างว่า ชาวเลบานอนจำนวนมากมองว่า การขยายเวลาหยุดยิงผ่านแนวทางความมั่นคงที่อเมริกาให้การสนับสนุนเป็นการขยายเวลาเพื่อให้กองทัพอิสราเอลเข่นฆ่าชาวเลบานอน และปกปิดการรุกรานเลบานอน
ประชาชนทางใต้ของเลบานอนที่ต้องทิ้งบ้านเรือนบอกว่า ไม่มีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอย่างแท้จริงตราบที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอน ทำให้มีผู้คนล้มตายและบ้านเรือนเสียหายแบบนี้
ชาวเลบานอนบางคนสนับสนุนให้ฮิซบอลเลาะห์สู้กับอิสราเอลต่อไปเพื่อล้างแค้นสำหรับการโจมตีของกองทัพอิสราเอล
ผู้แทนการเจรจาของเลบานอนในวอชิงตันแสดงความยินดีในการขยายข้อตกลงหยุดยิงและสร้างแนวทางความมั่นคงที่อเมริกาให้การสนับสนุน โดยระบุว่า ความเคลื่อนไหวนี้ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์สำหรับพลเมืองเลบานอน เสริมสร้างสถาบันของรัฐ และส่งเสริมแนวทางทางการเมืองเพื่อเสถียรภาพที่ยืนยาว
ถึงกระนั้น เมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คณะผู้แทนเลบานอนและอิสราเอลตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 45 วัน อิสราเอลได้โจมตีเมืองไทร์ทางใต้ของเลบานอน และทำลายย่านที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งเสียหายอย่างหนัก
เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามตะวันออกกลางเมื่อวันที่ 2 มี.ค. หลังจากฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดใส่อิสราเอลเพื่อแก้แค้นที่ยิวสังหารอาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน