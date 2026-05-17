“ทรัมป์” สั่งเด็ดหัว "ผู้นำ IS ระดับโลก" ในปฎิบัติการร่วมลับหลังเที่ยงคืนร่วม “ไนจีเรีย” หลังข่าวกรองลับตามล่าแกะรอยนานหลายเดือน

เอเจนซีส์ - สหรัฐฯร่วมไนจีเรียในปฎิบัติการลับหลังเที่ยงคืนวันเสาร์(16 พ.ค)ประสบความสำเร็จสังหารผู้นำระดับโลกลำดับ 2 ของกลุ่มก่อการร้าย IS อาบู-ไบลัล อัล-มีนูคี (Abu-Bilal al-Minuki) ได้สำเร็จใกล้ทะเลสาบชาดแหล่งอิทธิพลของกลุ่มโบโกฮารัมหลังไนจีเรียก่อนหน้าโดนทรัมป์กดดันอ้างชุมชนคริสเตียนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากโดนอิสลามิสต์สังหาร
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(16 พ.ค)ว่า อาบู-ไบลัล อัล-มีนูคี (Abu-Bilal al-Minuki) ถูกประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเป็นผู้บัญชาการระดับโลกใหญ่เป็นลำดับ 2 ของกลุ่มก่อการร้าย IS และอ้างว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก
กลุ่มก่อการร้าย IS เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนักเมื่อไม่นานมานี้หลัง 90% ของปฎิบัติการโจมตีกลับเกิดขึ้นที่ภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮารา ( sub-Saharan Africa) และฐานที่มั่นของกลุ่มในไนจีเรียมีปฎิบัติการมากที่สุด
ประธานาธิบดีไนจีเรีย โบลา ตินูบู (Bola Tinubu)แถลงว่า ทั้งไนจีเรียและสหรัฐฯได้ออกปฎิบัติการร่วมที่ท้าท้ายสร้างผลร้ายอย่างหนักต่อกลุ่มก่อการร้าย IS
สื่ออังกฤษชี้ว่า อัล-มีนูคี ถูกจัดให้เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกโดยสหรัฐฯในปี 2023
เขาถูกสังหารพร้อมกับผู้ช่วยไม่กี่คนในการโจมตีที่ฐานที่มั่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบชาด(Lake Chad Basin) ซึ่งมีพื้นที่ติดทั้งไนจีเรีย ชาด ไนเจอร์ และคาเมรูน
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ แถลงว่า กองกำลังสหรัฐฯล่าตัวผู้นำระดับสูง IS ในไนจีเรียที่สังหารชาวคริสต์มานานหลายเดือน “และพวกเราสังหารเขา และลูกน้องเขาทั้งหมด
“ปฎิบัติการเหมือนเช่นเมื่อคืนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังสหรัฐฯที่ยอดเยี่ยมในการโจมตีพร้อมกับความอดทนพร้อมไปกับความมุ่งมั่นและพันธมิตรที่มีความสามารถเพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคาม
ปฎิบัติการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์(16)พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดเผยวินาทีโจมตีฐานที่มั่นของอาบู-ไบลัล อัล-มีนูคี ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าลำดับ 2 ของ IS โดย กองบัญชาการแอฟริกาสหรัฐฯ AFRICOM
กองทัพไนจีเรียเผยว่าปฎิบัติการเกิดขึ้นหลังมีการข่าวกรองและการสอดแนมมาเป็นเวลานานและไม่มีการสูญเสียจากฝ่ายปฎิบัติการร่วมแต่อย่างใด
ลุ่มทะเลสาบชาดเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมที่เคยออกปฎิบัติการลักพาตัวนักเรียนหญิงชิบอกจำนวนกว่าร้อยคน และที่นี่ยังเป็นฐานของกลุ่มสาธารณรัฐอิสลามจังหวัดแอฟริกาตะวันตกหรือ ISWAP (Islamic State West Africa Province) ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับโบโกฮารัม
บีบีซีรายงานว่า มีการเปิดเผยว่า อัล-มีนูคีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้อำนวยการทั่วไปของรัฐส่งผลทำให้เขากลายเป็นผู้นำระดับสูงสุดภายในโครงสร้างกลุ่ม IS ในสายตาสหรัฐฯ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศความสำเร็จผ่านทางโซเชียลมีเดียกลางดึกคืนวันศุกร์(15)ว่า
“คืนนี้ภายใต้คำสั่งของผม กองกำลังสหรัฐฯที่กล้าหาญและกองกำลังไนจีเรียได้ออกปฎิบัติการอย่างไร้ความผิดพลาดในภารกิจที่ซับซ้อนมากและมีการวางแผนอย่างไร้ที่ติเพื่อกำจัดผู้ก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกจกสนามรบ” CNN ของสหรัฐฯรายงาน