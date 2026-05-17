รายต่อไป! สหรัฐฯเตรียมดำเนินคดี “น้องชายฟิเดล คาสโตร” หลังส่งหัวหน้าข่าวกรองลับ CIA บุกเข้าฮาวานา

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯกำลังวางแผนดำเนินคดีน้องชาย ฟิเดล คาสโตร คดีกองทัพคิวบายิงเครื่องบิน 2 ลำตกปี 1996 เสียชีวิต 4 คนรวมอเมริกัน 3 คน ล่าสุดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลับอเมริกัน CIA บินด่วนเข้ากรุงฮาวานาบีบหนักหลังทรัมป์เปรยหมายหัว “คิวบา” เป็นรายต่อไปตามหลังเวเนซุเอลา และอิหร่าน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันเสาร์(16 พ.ค)ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐณมีรายงานว่ากำลังเตรียมการเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดีคิวบา ราอูล คาสโตร อีกไม่กี่วันนี้ในคดีเครื่องบินเล็ก 2 ลำถูกยิงตกเมื่อปี 1996
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 คนเป็นชาย โดย 3 คนจากทั้งหมดเป็นพลเมืองสหรัฐฯ
ราอูล คาสโตร ปัจจุบันอายุ 94 ปีออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีคิวบาเมื่อปี 2018 ก่อนยื่นไม้ต่อให้ผู้นำคิวบาคนปัจจุบัน มิเกล ดิแอซ-กาเนล (Miguel Díaz-Canel) และเขาเพิ่งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาในปี 2021
ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 ก.พ ปี 1996 สมัยที่เขาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคิวบา ส่วนพี่ชายนักปฎิวัติบิดาก่อตั้งคิวบา ฟิเดล คาสโตร ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเวลานั้น
อ้างอิงจาก AI Gemini ของกูเกิล พบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 ก.พ ปี 1996 เครื่องบินรบขับไล่มิกของกองทัพอากาศคิวบา Mikoyan MiG - 29UB เปิดฉากยิงเครื่องบินเล็ก 2 ลำที่ไม่ติดอาวุธตก
เครื่องบินเล็กทั้งสองเป็นรุ่น Cessna 337 Skymaster ขององค์กร Brothers to the Rescue มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านฮาวานา ได้บินเข้าน่านฟ้าคิวบาเพื่อโปรยใบปลิวต่อต้าน
ทั้งนี้ CNN ของสหรัฐฯชี้ว่า รัฐบาลฮาวานาได้ร้องเรียนไปยังรัฐบาลสหรัฐฯของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน เกี่ยวกับปฎิบัติการโปรยใบปลิวก่อนเกิดเหตุเครื่องบินเล็กทั้งสองโดนยิงตกโดยกองทัพอากาศคิวบาโดยมีราอูล คาสโตร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคิวบาในเวลานั้น
รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ท็อดด์ แบนช์ (Todd Blanche) ปฎิเสธที่จะยืนยันรายงานการฟ้องดำเนินคดีน้องชายคาสโตร
“หากว่าถึงเวลาที่จะเปิดเผยในเรื่องนี้ พวกเราจะทำอย่างแน่นอน” แบลนช์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์
ก่อนหน้าผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เคยออกมาเปิดเผยว่า สหรัฐฯต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นำคอมมิวนิสต์ของคิวบา โดยในการปราศรัยกับฝูงชนเมื่อไม่นานมานี้ บีบีซีของอังกฤษชี้
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า สหรัฐฯเข้ายึดคิวบาที่ยังคงปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ไม่กี่ชาติของโลกรวม จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม เป็นต้น
คิวบาเคยเป็นฐานที่ตั้งมิสไซล์นิวเคลียร์อดีตสหภาพโซเวียตและมีรายงานว่าปัจจุบันยังที่ตั้งฐานสถานีเรดาร์จารกรรมลับสอดแนมจากจีนจากการที่คิวบาตั้งห่างจากรัฐฟลอริดาไปแค่ 145 ก.ม หรือ 90 ไมล์เท่านั้น
เป็นความพยายามจากวอชิงตันในการเพิ่มแรงบีบคิวบาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสหรัฐฯและเกิดหลังหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลับอเมริกันบินเข้าคิวบาล่าสุด
ในวันพฤหัสบดี(14) ผู้อำนวยการใหญ่ข่าวกรองลับสหรัฐฯ CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ (John Ratcliffe) พบเจ้าหน้าที่คิวบาที่กระทรวงมหาดไทยคิวบาในกรุงฮาวานา และมี ราอูล โรดริเกซ คาสโตร ( Raúl Rodríguez Castro) หลานชายของคาสโตรผู้น้องร่วมอยู่ในที่ประชุม
ทั้งนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ CIA ได้เปิดเผยกับ CBS News ว่า วอชิงตันเตรียมพร้อมกดดันด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเว้นแต่คิมบาต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ด้านฮาวานาออกแถลงการณ์ถึงการหารือระหว่างกันว่า เป็นความพยายามเพื่อพัฒนาการหารือและฮาวานาไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐฯ
เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่อเมริกันได้ออกมาเสนอความช่วยเหลือฮาวานาอีกครั้งเป็นจำนวน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ยากจากโดนปิดล้อมทางพลังงาน