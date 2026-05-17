'มาเรีย โอซาวา' อดีตดาราเอวีตัวท็อป ไขปริศนาทำไมหนังโป๊ญี่ปุ่นถึงต้อง 'เซ็นเซอร์' ของลับ

มาเรีย โอซาวา อดีตดาวดังหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น(AV) ให้คำเฉลยสั้นๆ ว่าทำไมหนังเรตเอ็กซ์ในญี่ปุ่น ถึงต้องเซ็นเซอร์ของสงวน โดยคำตอบนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอให้สัมภาษณ์กับ 2 พิธีกร แจนโน กิบบ์ส และ สแตนลีย์ ฉี แชร์ประสบการณ์ในสมัยที่เธอ ซึ่งเวลานี้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจ ประกอบอาชีพเป็นนักแสดงในอุตสาหกรรมหนังอีวี
ทั้งนี้ มาเรีย โอซาวา เปิดตัวในอุตสาหกรรมอีวี ย้อนกลับไปในตอนที่เธออายุเพียง 18 ปี และประกาศเลิกเล่นในช่วงปี 209-2010 ช่วงที่เส้นทางอาชีพของเธอกำลังเข้าสู่ช่วงพีคสุด ความเคลื่อนไหวที่สร้างความรู้สึกช็อคแก่แฟนคลับของเธอ ณ เวลานั้น
"คุณช่วยอธิบายให้เราฟังได้ไหมว่าทำไมในสมัยนั้น ของสงวนถึงต้องถูกเบลอ" สแตนลีย์ถาม ทางนักแสดงสาวที่ผันตัวเป็นนักธุรกิจ ตอบว่าจนถึงตอนนี้อุตสาหกรรมหนังเอวีญี่ปุ่นก็ยังเซ็นเซอร์อยู่ และเบลอของลับในภาพยนตร์เรตเอ็กซ์ เธอไม่ทราบเหตุผลแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ แต่เชื่อว่ามันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและในแง่มุมความดึงดูดใจ
"ฉันคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมในญี่ปุ่น แนวทางการทำการตลาดของพวกเขา มันเหมือนกับแพ็คเกจที่มาครบชุด คุณสามารถเห็นได้หมดเกือบทุกซอกทุกมุมยกเว้นส่วนนั้น ดังนั้นฉันคิดว่ามันทำให้คุณอยากดู ทำให้ดูลึกลับมากกว่าเดิม"
มาเรีย ยังพูดถึงกรณีที่บ่อยครั้งที่ผู้ชายในวิดีโอไม่น่าดึงดูดเท่าผู้หญิง เธออธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดของหนังเอวีญี่ปุ่นที่มีต่อแฟนๆ และทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของการจินตนาการ
"แน่นอน หนัง JAV เป็นเรื่องราวจินตนาการ คุณสังเกตเห็นว่า มีผู้หญิงสวยๆ มีผู้หญิงน่ารักๆ แต่การหานักแสดงชายรูปหล่อแบบนายแบบในวงการภาพยนตร์นั้นยากมาก" เธอกล่าว
"นั่นเป็นเพราะมันเป็นเรื่องราวในจินตนาการ เราขายสิ่งเหล่านี้ ตลาดส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 90% ดังนั้นถ้าผู้ชายที่ชอบดูวิดีโอ เห็นผู้ชายในหนังดูหล่อกว่าพวกเขา พวกเขาอาจไม่ซื้อสินค้า พวกเขาจำเป็นต้องรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง เราจำเป็นต้องเราต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา" เธอกล่าว
มาเรีย โอซาวา ให้สัมภาษณ์ปิดท้าย เน้นย้ำว่าเธอไม่รู้สึกเสียใจที่เข้าสู่อุตสาหกรรมหนังเอวี เนื่องจากมันเปิดทางให้เธอสร้างชื่อของตนเอง และเปิดทางสำหรับประกอบธุรกิจหลายธุรกิจ "ในด้านจิตใจ ฉันจำเป็นต้องเข้มแข็งและมั่นคง ฉันเรียนรู้ว่าตัวอุตสาหกรรมเองไม่มืดดำเหมือนกับคนอื่นๆคิด มีภาพลักษณ์ดีๆที่ฉันได้จากอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน"
"นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับรู้ ฉันต้องการเป็นปากเสียงของพวกผู้หญิงในวงการเอวี ซึ่งฉันเคยเป็นและฉันมีความสุขมาก ที่อย่างน้อยๆก็มีคนรับฟังในสิ่งที่ฉันต้องการพูด" เธอกล่าว
