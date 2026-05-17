เห็นด้วยไหม! ดาราสาวมาเลเซียแนะคุณผู้หญิง อย่าคบหาผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่า

ซารินา แอนจูลี ดาราสาวชาวมาเลเซีย โหมกระพือประเด็นถกเถียงในสังคมแดนเสือเหลือง หลังแสดงความคิดเห็นเชื่อว่าพวกผู้หญิงมีสิทธิปฏิเสธทุกประการ ที่จะปฏิเสธว่าที่คู่ครอง ที่มีรายได้น้อยกว่าพวกเธอ
ในความคิดเห็นที่โพสต์บน Threads ทาาง ซารินา ระบุว่าชีวิตสมรสของเธอในอดีต ได้สอนบทเรียนอันสาหัสแก่เธอ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงินกับความสัมพันธ์ ผู้ชายหลายคนคาดหวังว่าผู้หญิงจะร่วมดิ้นรนทางการเงินไปพร้อมกับพวกเขา แต่สุดท้ายแล้วพวกเธอมักลงเอยด้วยการถูกทอดทิ้ง ฝ่ายชายไม่ให้การสนับสนุนใดๆในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
"ผู้ชายมักถูกล้างสมองเรื่องการร่วมดิ้นรนไปด้วยกัน” ซารินา ตอบกลับโพสต์ๆหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลบน Threads โดยโพต์ดังกล่าว เป็นข้อความของผู้หญิงชาวมาเลเซียรายหนึ่ง ซึ่งมีรายงาน 8,000 ริงกิต(ราว 66,000 บาท) ต่อเดือน ถามว่าเป็นเรื่องที่รับได้หรือเปล่า ถ้าปฏิเสธชายคนหนึ่งที่มีรายได้แค่ 2,000 ริงกิต(ราว 18,000 บาท)
"ไม่มีอะไรผิด ในการปฏิเสธผู้ชายที่มีรายได้ 2,000 ริงกิต ถ้าผู้หญิงมีรายได้ 8,000 ริงกิต ฉันเคยแต่งงานมาแล้ว 2 หนและเจอประสบการณ์แบบเดิมๆ" เธอเขียน
เธออ้างว่าผู้ชายบางส่วนมัก "ล้างสมอง" ผู้หญิง ให้เชื่อว่าการอดทนกับความยากลำบากร่วมกัน เป็นรากฐานของความรักและคำมั่นสัญญาระหว่างกัน อย่างไรก็ตามเธอชี้ว่าครั้งที่ผู้หญิงเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากทางการเงินของตนเอง มีผู้ชายไม่กี่คนท่จะมีความตั้งใจช่วยเหลือและมอบแรงสนับสนุนฝ่ายหญิง
"พวกเขาจะโน้มน้าวให้เราเชื่อว่าเราควรฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน แต่ครั้งที่คุณต้องเผชิญปัญหา ไม่มีผู้ชายคนไหนก้าวออกมาสนับสนุนคุณ และถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือ พวกผู้ชายส่วนใหญ่จะตราหน้าคุณว่าพวกขุดทอง" เธอกล่าว
ดาราสาวยังกระตุ้นพวกผู้ชายให้ทำงานหนักขึ้น เพื่อยกระดับสถานะทางการเงินของตนเอง ก่อนเสาะหาความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใคร เธอเน้นย้ำว่าพวกผู้ชายต้องไม่รู้สึกอายต่อการหางานพิเศษทำ หรืองานเสริม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเอง
"ทำไมผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานไปพร้อมกับผู้ชายด้วย? บอกเขาไปว่าให้กลับมาตอนที่เขามีรายได้มากกว่านี้ ในเมื่อคุณทำได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะทำไม่ได้" เธอกล่าว
