ไว้ใจได้ไหม!ทรัมป์ยอมถอยจะรับข้อเสนอระงับโครงการนิวเคลียร์20ปี แต่สื่อแฉทั้งUSและยิวกระสันถล่มอิหร่านรอบใหม่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเขาจะรับข้อเสนอที่อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์เป็นเวลา 20 ปี ดูเหมือนเป็นการยืนยันจุดยืนที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เรียกร้องให้เตหะรานยุติโครงการนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งสื่อมวลชนอเมริการายงานว่า ทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลกระตือรือร้นที่จะเปิดศึกรอบใหม่กับอิหร่าน และอาจกลับมาโจมตีอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า
ทรัมป์ บอกว่า "มันจำเป็นต้องเป็น 20 ปีจริงๆ" หลังจากก่อนหน้านี้เขาเรียกร้องให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นการถาวร ในขั้นสำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์ และจะต้องถูกขัดขวางจากการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองตลอดกาล
อย่างไรก็ตามเขาบอกเช่นกันว่าความอดทนของเขากับอิหร่านใกล้หมดลงแล้ว ในขณะที่ไม่มีสัญญาณว่าการเจรจาใดๆจะพบทางออก
กองกำลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมีเจตนาเพื่ออำนวยความสะดวกการเจรจา ยังคงได้รับการยึดถือเป็นส่วนใหญ่ แม้มีเหตุปะทะกันบ้างประปราย
ปากีสถานรับหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีจุดยืนที่แตกตางกันอย่างมาก โดยแต่ละฝ่ายต่างปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดข้ออีกฝ่าย ในความพยายามยุติสงคราม
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่าข้อเสนอของเตหะราน รวมไปถึงการยุติสงครามในทุกแนวหน้าในทันที ซึ่งดูเหมือนเป็นการพาดพิงถึงกรณีที่อิสราเอลโจมตี ฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรชีอะห์ของพวกเขาในเลบานอน เช่นเดียวกับการที่กองทัพเรือสหรัฐฯต้องหยุดปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และรับประกันว่าจะไม่โจมตีอิหร่านอีก
ระหว่างให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน หลังพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในกรุงปักกิ่ง ทรัมป์กล่าวว่าทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้เตหะรานมีอาวุธนิวเคลียร์และต้องกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปัจจุบันถูกปิดกั้น โหมกระพือราคาน้ำมันพุ่งทะยาน
เมื่อผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามว่าการระงับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเป็นเวลา 20 ปี อาจไม่เพียงพอ ทรัมป์ตอบว่า "20 ปีมันเพียงพอ แต่ระดับการรับประกันจากพวกเขานั้น จำเป็นต้องเป็นการรับประกัน 20 ปีจริงๆ" ทรัมป์กล่าวโดยไม่ให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม
สื่อมวลชนสหรัฐฯเคยรายงานเมื่อเดือนเมษายน ว่าระหว่างการเจรจาในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ตีกลับข้อเสนอของอิหร่าน ที่จะหยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลา 5 ปี โดยยืนกรานว่าขั้นต่ำสุดต้อง 20 ปี
หนนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ตัวของทรัมป์เอง พาดพิงถึงกรอบเวลา 20 ปี
แม้มีแนวโน้มในแง่บวกในข้อเสนอยุติสงคราม แต่ขณะเดียวกัน นิวยอร์กไทม์ส สื่อมวลชนสหรัฐฯ อ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า อเมริกาและอิสราเอล กำลังเตรียมพร้อมด้วยความกระตือรือร้นในการเปิดศึกกับความเป็นปรปักษ์กับอิหร่านอีกรอบ และอาจกลับมาโจมตีครั้งใหม่อย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า
นิวยอร์กไทม์ส อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตะวันออกกลาง 2 คน ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม เปิดเผยในวันศุกร์(15พ.ค.) ว่าอิสราเอลและสหรัฐฯ ได้เร่งมือเตรียมความพร้อมสำหรับโจมตีรอบใหม่ เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่วันที่ผ่านมา และความขัดแย้งอีกคืนชีพอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้านี้
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับนิวยอร์กไทม์ส ว่าทางเลือกต่างๆของปฏิบัติการโจมตี รวมไปถึง "การทิ้งระเบิดที่ดุดันหนักหน่วงกว่าเดิม" เล่นงานที่ตั้งทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน ส่วนอีกทางเลือกเกี่ยวข้องกับการจัดฉากจู่โจมตีเพื่อยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของเตหะราน ที่เชื่อว่าถูกนำไปฝังไว้ใต้ดิน ตามหลังสหรัฐฯทิ้งบอมบ์ใส่ที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน 2025
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เน้นย้ำคำขู่โจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน ส่งเสียงไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆต่อข้อเสนอของเตหะราน ทรัมป์โมโหอย่างมากต่อข้อเสนอตอบกลับของอิหร่าน ต่อข้อเสนอหนึ่งของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตราหน้ามันว่าเป็น "เศษขยะ" และโวยวายใส่ข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน ว่าอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อ
(ที่มา:บีบีซี/นิวยอร์กไทม์ส)