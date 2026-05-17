หาตัวช่วยตลอด!กัมพูชาโร่ฟ้องสหรัฐฯ หลังไทยถอนตัวจากMOU44

กัมพูชาแจ้งไปยังสหรัฐฯ ว่าพวกเขาจะเดินหน้าการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS) หลังไทยถอนตัวจากบันทึกความเข้าใจ 2001(พ.ศ.2544) เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างพื้นที่ทับซ้อมทางทะเล
ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรี สื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว ไปยัง อัลลิสัน ฮูเกอร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการการเมือง ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ตามรายงานของเคทีพี อิงลิช สื่อมวลชนแห่งรัฐ อ้างอิงถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศในวันศุกร์(15พ.ค.)
การพูดคุยหารือยังครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาในวงกว้าง รวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคด้วย
กัมพูชาบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานของพวกเขา เกี่ยวกับการคลี่คลายข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐมนตรีต่างประเทศรายนี้ ยังเน้นย้ำจุดยืนของกัมพูชาที่ปรารถนาฟื้นฟูความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันเป็นปกติกับไทย ขณะเดียวกันก็จะเสาหากลไกทางกฎหมายและการทูต ในการจัดการประเด็นพิพาททางทะเล
รายงานของเคพีทีอิงลิช ปิดท้ายว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไทยได้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2001 แต่เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่เอ็มโอยูฉบับดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางในการเจรจาระหว่าง 2 ชาติมานานกว่า 2 ทศวรรษ
