เขมรซึม! ภาคการบินกัมพูชาไตรมาสแรก 'ไร้การเติบโต' จำนวนผู้โดยสารลดลง 4%

เว็บไซต์เดอะพนมเปญโพสต์ของกัมพูชารายงานว่า ภาคการบินของประเทศอยู่ในภาวะทรงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยแม้ว่าจะมีเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศมากกว่า 23,000 เที่ยวบินที่ให้บริการผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของกัมพูชาในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2026 ทว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นแค่ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่จำนวนผู้โดยสารลดลงถึง 4%
อย่างไรก็ตาม ภาคการขนส่งสินค้ามีภาพรวมที่ดีกว่า โดยมีปริมาณ 30,448 ตัน เพิ่มขึ้น 36%
ตามข้อมูลจากสำนักเลขาธิการการบินพลเรือน (SSCA) ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. มีเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม 23,204 เที่ยวบินผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของกัมพูชา ได้แก่ สนามบินนานาชาติเตโช สนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ และสนามบินนานาชาติสีหรุวิลล์
จำนวนผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกอยู่ที่ 2,428,009 คน
สินน์ จันเซเรย วุทธา โฆษกของ SSCA กล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์วานนี้ (15 พ.ค.) ว่ากิจกรรมการบินโดยรวมใกล้เคียงกับปี 2025 มีสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 33 สายการบินที่ให้บริการในกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วยสายการบินท้องถิ่น 4 สายการบิน และสายการบินระหว่างประเทศ 29 สายการบิน
เขาอธิบายว่า ปัจจุบันสนามบินนานาชาติเตโชรองรับเที่ยวบินเฉลี่ย 708 เที่ยวต่อสัปดาห์ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์รองรับ 224 เที่ยว และสนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์รองรับ 5 เที่ยว นอกจากนี้ สนามบินดาราสาครยังให้บริการเที่ยวบินไป-กลับภายในประเทศ 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ระหว่างสนามบินนานาชาติเตโชและสนามบินดาราสาคร
วุทธา กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก เที่ยวบินของสายการบินลาวไปยังสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์จึงถูกระงับชั่วคราว ขณะที่เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ-กรุงเทพฯ ก็ลดลงเช่นกัน
จากข้อมูลของ SSCA ในปี 2025 ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศอยู่ที่ 6.99 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2024 ขณะที่ปริมาณสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 93,889 ตัน เพิ่มขึ้น 21%
ที่มา: เดอะพนมเปญโพสต์