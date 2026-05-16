กลัวโดนดักฟัง! คณะผู้ติดตาม 'ทรัมป์ โยนทิ้งของขวัญ-เข็มกลัดที่จีนให้ทั้งหมด ก่อนขึ้นแอร์ฟอร์ซวันกลับสหรัฐฯ

รัฐบาลสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันต้องทิ้งของขวัญ เข็มกลัด และโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วที่ได้จากจีนลงถังขยะให้หมด ก่อนที่จะออกเดินทางกลับสหรัฐฯ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เดินทางออกจากปักกิ่งในวันศุกร์ (15 พ.ค.) หลังเสร็จสิ้นการเจรจาระดับสูงกับรัฐบาลจีนซึ่งนำโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นเวลา 2 วัน
รายงานระบุว่า ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและนักข่าวต้องส่งมอบสิ่งของต่างๆ ที่รวบรวมไว้ระหว่างการเดินทาง รวมถึงโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้ง บัตรประจำตัว และเข็มกลัดที่ออกโดยประเทศจีน ผู้ที่เดินทางบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันได้โยนสิ่งของเหล่านั้นลงในถังที่อยู่ด้านล่างบันไดของเครื่องบิน ตามคำบอกเล่าของนักข่าวในกลุ่มสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาว
“ห้ามนำสิ่งของจากจีนขึ้นเครื่องบิน” เอมิลี กู๊ดอิน ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของนิวยอร์กโพสต์ เขียนไว้ในโพสต์บน X
ภาพถ่ายจากการเดินทางแสดงให้เห็นว่า บุคคลหลายคนในคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงตัว ทรัมป์, สตีเวน เฉิง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว, ทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิล, เจนเซน หวง จาก Nvidia และเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยลับ ต่างติดเข็มกลัดที่ปกเสื้อ
กู๊ดอิน ไม่ได้อธิบายว่า เหตุใดเจ้าหน้าที่และนักข่าวจึงต้องทิ้งสิ่งของเหล่านั้นไป แต่ก็คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย เพราะถึงแม้การประชุมสุดยอดจะดูเป็นไปอย่างฉันมิตร แต่จีนยังคงเป็นศัตรูสำคัญของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีขีดความสามารถด้านข่าวกรองและการจารกรรมที่ก้าวหน้ามาก สหรัฐฯ และพันธมิตรกล่าวหาจีนมานานแล้วว่าทำการสอดแนมและโจมตีทางไซเบอร์
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะเชื่อว่า ของขวัญบางชิ้นอาจถูกติดตั้งเครื่องมือดักฟัง เหมือนที่รัฐบาลหลายชาติเคยทำมาก่อน และก็สมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่าโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งน่าจะถูกเจาะระหว่างการเดินทาง โทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ใหม่และเฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ได้ว่าจะถูกโจมตี และสามารถทิ้งได้ในภายหลัง
โฆษกทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในประเด็นนี้
ที่มา: Techcrunch