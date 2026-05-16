'ทรัมป์' คุยโขมง! จีนรับปากซื้อโบอิ้ง 200 ลำ และอาจเพิ่มเป็น 750 ลำ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ (15 พ.ค.) ว่า จีนตกลงที่จะซื้อเครื่องบินโบอิ้งจำนวน 200 ลำ โดยมีโอกาสเพิ่มจำนวนสั่งซื้อเป็น 750 ลำ และเครื่องบินเหล่านั้นจะใช้เครื่องยนต์ของ GE Aerospace
ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ข้อตกลงนี้ "รวมถึงเครื่องบินประมาณ 200 ลำ และสัญญาว่าจะเพิ่มเป็น 750 ลำ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี" รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง เช่น ประเภทของเครื่องบินและกำหนดเวลาส่งมอบ ยังไม่เปิดเผยในทันที
หากดีลนี้สำเร็จลุล่วง ก็จะถือเป็นข้อตกลงครั้งใหญ่ครั้งแรกของโบอิ้งกับจีนในรอบเกือบสิบปี หลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินของสหรัฐฯ ถูกกีดกันออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน
โบอิ้ง แถลงว่า ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับ "ข้อผูกพันเบื้องต้น" สำหรับเครื่องบิน 200 ลำ และคาดว่าจะมีข้อผูกพันเพิ่มเติมตามมาหลังจากงวดแรกนี้
โดยปกติแล้ว บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินจะใช้คำว่า "ข้อผูกพัน" เพื่ออ้างถึงข้อตกลงเบื้องต้นที่ยังไม่ได้สรุปขั้นสุดท้าย และยังไม่ได้บันทึกไว้ในรายการคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการของบริษัท
โบอิ้ง เผยด้วยว่า ขณะนี้บริษัทตั้งตารอ "ที่จะตอบสนองความต้องการเครื่องบินของจีนอย่างต่อเนื่อง"
เคลลี ออร์ทเบิร์ก ซีอีโอของโบอิ้ง และแลร์รี คัลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GE Aerospace เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริหารชาวอเมริกันที่เดินทางไปจีนพร้อมกับทรัมป์ โดยหวังว่าจะได้ข้อตกลงหรือแก้ไขข้อพิพาททางธุรกิจ
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์รายการ Special Report with Bret Baier ของ Fox News ว่า คำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งจากจีนนั้นรวมถึงรุ่น 777 และ 737
"เขา (สี จิ้นผิง) ให้คำมั่นว่าจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 200 ลำ ลำใหญ่ๆ รุ่น 777 และ 737 และอีกหลายลำ เป็นเครื่องบินโบอิ้งขนาดใหญ่ที่สวยงาม" ทรัมป์ กล่าวในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อเย็นวันศุกร์ (15)
สำหรับจีนแล้ว คำสั่งซื้อขนาดใหญ่เช่นนี้จะช่วยเสริมศักยภาพด้านกำลังการผลิตเพื่อรักษาการเติบโตของตลาดการบิน เนื่องจากกำลังการผลิตเครื่องบินลำตัวแคบ COMAC C919 ที่ผลิตในประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ มันยังจะช่วยให้โบอิ้งสามารถลดช่องว่างกับคู่แข่งอย่างแอร์บัสซึ่งแซงหน้าไปมากในจีนตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การประเมินจากบริษัทข่าวกรองและให้คำปรึกษาด้านการบิน IBA ระบุว่า มูลค่าของคำสั่งซื้อเครื่องบิน 200 ลำนี้อยู่ที่ประมาณ 17,000 ถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งสมมติฐานว่า 80% ของคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นเครื่องบินตระกูล MAX
อย่างไรก็ตาม "ตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์ หากมีการประกาศสัดส่วนที่มากขึ้น (ประมาณ 40%) ของคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับเครื่องบินลำตัวกว้าง" ซามูเอล เคเนคูเยโร จาก IBA กล่าว
ข้อตกลงนี้จะเป็นชัยชนะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทรัมป์ ซึ่งมาตรการภาษีและนโยบายการค้าอื่นๆ ที่เข้มงวดของเขาจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ได้มากนัก
หากคำสั่งซื้อเครื่องบินเจ็ตมากกว่า 500 ลำเกิดขึ้นจริง จะเป็นคำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน แซงหน้าข้อตกลงของ IndiGo ที่ซื้อเครื่องบินแอร์บัส 500 ลำ แม้ว่าคำสั่งซื้อของจีนน่าจะกระจายระหว่างสายการบินหลักของรัฐบาลทั้ง 3 ราย
ทรัมป์ กล่าวว่า สี จิ้นผิง จะเดินทางเยือนวอชิงตันอีกครั้งในเดือน ก.ย. ซึ่งหมายความว่าการประชุมครั้งนั้นอาจกลายเป็นศูนย์กลางของการสั่งซื้อเครื่องบินรอบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
"เหตุผลที่จีนไม่ซื้อนั้นง่ายมาก ไม่มีใครอยากซื้ออะไรที่ไม่มีการรับประกันการบำรุงรักษาและการสนับสนุนหลังการขาย เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ยังคงขู่ว่าจะจำกัดการส่งออกชิ้นส่วน หากพวกเขาใช้มาตรการคว่ำบาตรชิ้นส่วนแบบนั้น ใครจะกล้าซื้อโบอิ้งอีก"หลี่ ฮั่นหมิง ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านอุตสาหกรรมการบินของจีนกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์