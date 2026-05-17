H&M ประกาศปลดพนง.หลังเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่จาก “สิงคโปร์” ไป “มาเลเซีย” อ้างเพื่อความคล่องตัว

เอเจนซีส์ - H&M แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำจากยุโรปประกาศปลดพนักงานหลังเตรียมย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากสิงคโปร์ไปมาเลเซีย คาดกระทบตำแหน่งงานกือบ 80 ตำแหน่ง แบรนด์ชื่อดังจากสวีเดนแจงสาเหตุการย้ายเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันศุกร์(15 พ.ค)ว่า เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการไปยังพนักงานบริษัท H&M เมื่อวันจันทร์(11) ถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ออกจากสิงคโปร์ข้ามไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
และส่งผลให้มีการประกาศปลดพนักงานที่สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ โดยหนังสือพิมพ์มาเลย์เมลของมาเลเซียรายงานว่า คาดว่าจะมีตำหน่งงานที่สำนักงานใหญ่สิงคโปร์คาดว่าจะได้รับผลกระทบเกือบ 80 ตำแหน่งจากจำนวนพนักงานในภูมิภาคทั้งหมดราว 256 คน
H&M สิงคโปร์ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวการปลดพนักงานกับสเตรทไทม์ส โดยชี้ว่า บริษัทสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพนักงานของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงใดๆขององค์กร แต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
และอีกทั้งในแถลงการณ์ไม่ได้เปิดเผยว่ามีจำนวนพนักงานมากเท่าใดที่ได้รับผลกระทบและเกิดขึ้นตำแหน่งใดบ้าง
“พวกเราทำงานเสมอเพื่อการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของลูกค้าของพวกเรา และจากส่วนนี้พวกเรามักตรวจสอบเสมอในการทำงานของพวกเราเพื่อทำให้มั่นใจว่าองค์กรของพวกเรายังคงคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว” รายงานจากแถลงการณ์บริษัทแบรนด์เสื้อผ้าสวีเดนชื่อดัง H&M ที่มีสาขาเปิดครอบคลุมไปทั่วรวมใน ไทย
ทั้งนี้ H&M ปิดสาขาจำหน่ายของตัวเองที่สิงคโปร์มาเป็นลำดับตั้งแต่ปี 2020 มาจนถึงล่าสุดที่ห้างเอาท์เล็ต Ion Orchard outlet ที่เพิ่งปิดไปเมื่อมีนาคมปี 2023 แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบัน H&M ยังคงมี 6 สาขาเปิดกระจายทั่วสิงคโปร์