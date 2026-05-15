งานเข้ารัวๆ! แคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือเอี่ยวลักพาตัว 2 เด็กยูเครนก่อนโดน UK คว่ำบาตรมีชื่อ “ไทย” โฆษณาหราร่วมโครงการ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อแคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือชื่อกระฉ่อนใกล้เมืองวอนซาน( Wonsan) ที่โดนอังกฤษประกาศคว่ำบาตรล่าสุดหลังพบเกี่ยวข้องการลักพาตัวเด็กยูเครน 2 คนนั้นพบว่ามีชื่อ ไทย บนเว็บไซต์โฆษณาโครงการค่ายเยาวชนที่อ้างว่ารับเด็กต่างชาติ 400 คนต่อปีเข้าร่วมมาจากรัสเซีย จีน มองโกเลีย เม็กซิโก รวม “ไทย” อยู่ในลิสต์รายชื่อ สื่อไทยเปิดเคยมีคนไทยได้ทุนเข้าร่วมโครงการ
ยูโรนิวส์รายงานวันนี้(15 พ.ค)ว่า แคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือ หรือ Songdowon International Children's Camp ที่ประธานาธิบดี คิม จองอึน เคยเยี่ยมชมกลับมาตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งหลังอังกฤษสั่งคว่ำบาตรเกี่ยวข้องลักพาตัวเด็กชาวยูเครนจำนวน 2 คนจากพื้นที่เขตยึดครองรัสเซียที่ยูเครน
โคเรียไทม์สของเกาหลีใต้รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษในวันจันทร์(11)สั่งคว่ำบาตรชาวรัสเซียและนิติบุคคลรัสเซีย โดยรัฐบาลอังกฤษสงสัยว่าแคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กชาวยูเครนโดยกองกำลังทหารรัสเซียก่อนบังคับส่งตัวมาที่เกาหลีเหนือ
ซึ่งในการสั่งคว่ำบาตรรัฐบาลอังกฤษสั่งแช่แข็งทรัพย์สินแคมป์เยาวชน และอ้างอิงจากกระทรวงต่างประเทศอังกฤษ ค่ายแห่งนี้ได้ให้การศึกษาเพื่อล้างสมองเยาวชนยูเครนที่โดนลักพาตัว
ยูโรนิวส์รายงานว่า อ้างอิงจากรายงานปี 2025 ของศูนย์ภูมิภาคเพื่อสิทธิมนุษยชน RCHR (Regional Centre for Human Rights) ระบุว่ามีเด็กชาวยูเครน 2 คนจากภูมิภาคที่ถูกยึดครองได้แก่ เด็กชายวัย 12 ปีชื่อ มิชา(Misha) และเด็กหญิงวัย 16 ปีชื่อลิซ่า (Liza) ถูกส่งไปแคมป์เยาวชนนานาชาติที่ว่า
แคมป์เยาวชนที่ผู้นำเกาหลีเหนือเคยมาตรวจเยี่ยมเมื่อปี 2014 ตามรายงานภาพข่าวของรอยเตอร์ ยูโรนิวส์ชี้ว่า แท้จริงแล้วเป็นแคมป์ที่มีเป้าหมายเพื่อโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านตะวันตก
ที่นั่นเมื่อเยาวชนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมจะถูกสอนให้ทำลายกองกำลังญี่ปุ่นและพบกับอดีตทหารผ่านศึกเกาหลีเหนือที่เคยทำลายเรือรบสหรัฐฯในปี 1968 และสังหารและทำให้ได้รับบาดเจ็บทหารอเมริกันอีก 9 นาย อ้างอิงจากรายงาน
และตรงกับการให้ข้อมูลของ ยูริ โฟรลอฟ (Yuri Frolov) เด็กชาวรัสเซียที่เคยไปเข้าแคมป์เยาวชนที่เกาหลีเหนือได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN ของสหรัฐฯที่ถูกรายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ค ปี 2014 เปิดเผยว่า ภายในค่ายมีเกมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นหนูแฮมสเตอร์ในรถถังเพื่อทำลาย ‘ทำเนียบขาว’
โฟรลอฟชี้ว่า เพื่อนเกมคอมพิวเตอร์เกาหลีเหนือยืนยันอย่างไม่ลังเลว่า หากว่าเขาเป็นชาวอเมริกันจะถูกยิงโดยไม่ลังเลจากการที่สหรัฐฯถือเป็นศัตรูของเกาหลีเหนือที่ถูกเกลียดชังอย่างลึกซึ้งและภายในค่ายหากมีใครแต่งกายที่มีสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯเป็นต้นว่า ธงชาติ จะถูกห้ามทันที
เด็กๆทุกคนต้องตื่นเช้าเพื่อมาทำความสะอาดอนุสาวรีย์บิดาเกาหลีเหนือ อดีตประธานาธิบดี คิม อิล-ซ็อง และอดีตประธานาธิบดี คิม จ็อง-อิล บิดาของผู้นำคนปัจจุบัน คิม จองอึน
ในการให้สัมภาษณ์เขากล่าวว่า นอกจากเยาวชนรัสเซียและเกาหลีเหนือที่เข้าร่วมในครั้งนั้นยังมีเด็กๆจาก จีน ไนจีเรีย แทนซาเนีย และมาจาก 'ลาว' ประเทศเพื่อนบ้านของไทย
ยูโรนิวส์รายงานว่า แคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือเปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี 1960 เพื่อเสริมสร้างความเป็นมิตรระหว่างประเทศ โดยเว็บไซต์ทางการระบุว่า สามารถรองรับเยาวชนได้สูงสุด 1,200 คนต่อครั้ง และรับเด็กต่างชาติจำนวน 400 คนในแต่ละปีที่มาจากหลายประเทศทั้ง รัสเซีย จีน มองโกเลีย เม็กซิโก รวม 'ไทย'
MGRออนไลน์พบว่า เว็บไซต์ทางการของแคมป์เยาวชนนี้มีภาษาไทยปรากฎ "ความช่วยเหลือ" บนพื้นสีแดง และเมื่อคลิกจะพบข้อความว่า 'ขออภัย เราไม่ได้ออนไลน์อยู่ในขณะนี้ โปรดฝากข้อความไว้ และเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ' พร้อมกับ ชื่อ อีเมล และข้อความให้กรอก จาก Young Pioneer Tours
สื่อไทยด้านเยาวชนเคยรายงานเกี่ยวกับค่ายเยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือเมื่อกันยายน ปี 2558 ว่า ในอดีตมี ‘หน่วยงานในไทย’ ที่ให้ทุนแลกเปลี่ยนไปเข้าค่ายนี้ แต่ย้ำว่าในปัจจุบันได้เลิกไปแล้ว
โดยชี้ว่า โครงการนี้ที่มีค่าใช้จ่ายตกราว 9,000 บาท- 10,000 บาทที่จัดว่าถูกมากสำหรับการไปเข้าค่ายในต่างประเทศสำหรับเด็กไทย
พร้อมกับเปิดเผยว่า รัฐบาลเปียงยางเชิญเด็กทั่วโลกให้เข้าร่วมที่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นประเทศใดแต่การสมัครเข้าร่วมนั้นค่อนข้างเป็นความลับเฉพาะวงใน ไม่ได้เปิดรับทั่วไป มี ‘คนไทยแค่ไม่กี่คน’ เท่านั้นที่เคยได้รับโอกาสเข้าร่วม อ้างอิงการรายงานจากสื่อไทย
ยูโรนิวส์รายงานต่อว่า การถูกประกาศขึ้นแบล็กลิสต์เมื่อวันจันทร์(11)จากอังกฤษสร้างความไม่พอใจให้กับเปียงยางอย่างหนัก
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA วันศุกร์(15) ออกแถลงการณ์ประณามว่า การกระทำเช่นนั้นเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้รัสเซียและเป็นการดูหมิ่นเปียงยาง
KCNA ชี้ว่า การประกาศคว่ำบาตรแคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือมาจากแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อต้องการทำลายภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือและบั่นทอนความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างเกาหลีเหนือ-รัสเซีย
ทั้งนี้การที่มีชื่อไทยปรากฎอยู่บนเว็บไซต์โฆษณาแคมป์เยาวชนนานาชาติเกาหลีเหนือที่อื้อฉาวนี้ทำให้ย้อนไปถึงเมื่อต้นปีนี้ที่เป็นครั้งแรกที่ 'รัสเซีย' ซึ่งเป็นสหายคอมมิวนิสต์เก่าของเกาหลีเหนือได้ออกประกาศเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลเยาวชนนานาชาติประจำปีในรัสเซีย (International Festival of Youth) ระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2026 ณ เมืองเยคาเตรินเบิร์ก
อ้างอิงจาก AI Gemini ของกูเกิลพบว่า เปิดรับตัวแทนเยาวชนและผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ เป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสื่อ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การบริหารรัฐกิจ, กิจการเพื่อสังคม, กีฬา และการเป็นผู้ประกอบการ