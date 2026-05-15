ซัมมิตวอชิงตัน-ปักกิ่งวันที่ 2 มุ่งเจาะหารือธุรกิจ “ทรัมป์” เชื่อสนิทใจ “สี” เห็นด้วย “อิหร่าน” ไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ อ้าง “อเมริกา” ต้องได้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเพื่อผลด้านประชาสัมพันธ์เท่านั้น

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าสู่วันที่ 2 ของการประชุมซัมมิตกับผู้นำจีนมุ่งหารือเน้นด้านทางธุรกิจหลังยืนยันเชื่อปักกิ่งเห็นด้วยที่อิหร่านไม่สมควรมีอาวุธนิวเคลียร์ ชี้สหรัฐฯต้องการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านเพื่อเหตุผลด้านประชาสัมพันธ์เท่านั้น ตั้งกล้อง 9 ตัวเฝ้ามอนิเตอร์สถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่าน ขู่ถ้าส่งกำลังทหารไปขุดจะบอมบ์ต่อให้ราบ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(15 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เข้าสู่การประชุมซัมมิตต่อเป็นวันที่ 2 ของการประชุมปาร์ตี้น้ำชาระดับทวิภาคี
ทรัมป์กล่าวในช่วงเริ่มต้นแสดงความชื่นชมประธานาธิบดีจีนว่า เขาเป็น “ชายที่ผมให้การเคารพอย่างมากผู้ที่เป็นเพื่อนจริงๆ”
และเสริมว่า “พวกเราได้แก้ปัญหาความแตกต่างจำนวนมากที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ และเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง”
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯยังเปิดเผยว่า สงครามกับอิหร่านเป็นหนึ่งในประเด็นที่หยิบยกหารือพร้อมชี้ว่า จีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับสหรัฐฯที่ต้องการให้ความขัดแย้งยุติและต้องการช่องแคบฮอร์มุซเปิด
“พวกเราไม่ต้องการให้พวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์” ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ
ทั้งนี้ผู้นำอเมริกันเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(14)ว่า เขาเชื่อว่าประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เห็นด้วยว่าอิหร่านไม่สมควรที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์
ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า เขาได้หารือถึงภัยคุกคามของนิวเคลียร์ของอิหร่านกับผู้นำปักกิ่ง
CNN ชี้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังประกาศว่า เขาเฝ้ารอการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี ของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ที่จะเกิดขึ้นภายหลังในปีนี้ พร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่า เขารู้สึกชื่นชมการเยือนจีนรอบนี้
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ในการหารือวันที่ 2 นี้มาพร้อมคณะผู้ช่วยระดับสูงที่มีจำนวนน้อยกว่าวันแรกก่อนการเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน ดีซี
ประเด็นด้านนิวเคลียร์อิหร่านยังรวมไปถึงปัญหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า สหรัฐฯต้องได้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์อิหร่านจากเหตุผลด้านการประชาสัมพันธ์
ทรัมป์กล่าวย้ำถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านที่ผู้นำสหรัฐฯใช้คำเรียกว่า “ ฝุ่นนิวเคลียร์” (nuclear dust) โดยชี้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญสุดถึงแม้เขาอ้างว่า เชื่อว่ามันไม่จำเป็นก็ตาม
ในรายการ Sean Hannity ทางฟ็อกซ์นิส์ เขาชี้ว่า วัสดุนิวเคลียร์อิหร่านอาจถูกฝังไว้แต่กล่าวว่า “ผมขอเก็บไว้เองดีกว่า”
เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วสหรัฐฯเปิดปฎิบัติการโจมตีสถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดิน 3 แห่งของอิหร่าน ซึ่งผู้นำสหรัฐฯกล่าวว่า มีเพียงแค่สหรัฐฯและจีนที่อาจเป็นไปได้ในการมีศักยภาพที่จะค้นพบวัสดุนิวเคลียร์ที่ฝังไว้
นอกจากนี้ทรัมป์ยังฝากเตือนว่า อเมริกามอนิเตอร์ไซต์นิวเคลียร์อิหร่านอย่างใกล้ชิดและความพยายามใดๆเพื่อที่จะสกัดสสาร
และเปิดเผยต่อว่า สหรัฐฯมีกล้อง 9 ตัวเพื่อมอนิเตอร์สถานีวิจัยนิวเคลียร์อิหร่าน 3 แห่งตลอด 24 ชั่วโมง
ในการให้สัมภาษณ์วันพฤหัสบดี(14)เขากล่าวว่า “หากว่าพวกเขาเคลื่อนไหว และผมได้บอกคนเหล่านั้นไปว่า หากว่าเขาส่งกำลังไปเพื่อความพยายาม สิ่งที่พวกเราจะทำคือยิงคนเหล่านั้นด้วยระเบิดสักราว 2 ลูกและมันจะจบสิ้น”
ผู้นำสหรัฐฯย้ำว่า ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้สถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านได้