สตรีเบอร์1ฝรั่งเศสรุดแก้ข่าว!หลังลือสะพัดฉาก'ผลักหน้าบันลือโลก' ต้นตอ'มาครง'แชทลับ'ดาราสาว'

บุคคลใกล้ชิดกับสุสภาพสตรีหมายเลข 1 ของฝรั่งเศส เปิดเผยกับโพลิติโก เว็บไซต์ข่าวสัญชาติสหรัฐฯ ระบุ บริจิต มาครง ภริยาของ เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ต่อข่าวลือและคำกล่าวอ้างที่ว่า สาเหตุที่เธอผลักหน้าเขาเต็มแรงต่อหน้ากล้อง เมื่อปีที่แล้ว สืบเนื่องจากเธอไปล่วงรู้การติดต่อกันอย่างลับๆระหว่างสามีและนักแสดงสาวสวยรายหนึ่ง
คำกล่าวอ้างนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งคู่ "An (almost) perfect couple" เขียนโดย ฟลอเรียน ทาร์ดิฟ ผู้สื่อข่าวของนิตยสาร Paris Match ทาง ทาร์ดิฟ เขียนในหนังสือของเขา ที่ออกวางขายในวันพุธ(13พ.ค.) ว่า บริจิต หัวเสียอย่างหนัก ระหว่างที่เธอและผู้เป็นสามีอยู่บนเครื่องบินในเวียดนาม หลังพบข้อความบนโทรศัพท์มือถือของประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยบังเอิญ ที่ส่งมาจาก โกลชิฟเตห์ ฟาราฮานี นักแสดงสาวชาวอิหร่าน-ฝรั่งเศส
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTL ในวันพุธ(13พ.ค.) ทาร์ดิฟ กล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีมาครง มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ ฟาราฮานี มาเป็นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตามบางข้อความ ซึ่งทาง ทาร์ดิฟ อ้างว่าได้รับการบอกเล่ามาจากคนใกล้ชิดกับ มาครง นั้น "ค่อนข้างเกินเลยเกินไป"
ทาร์ดิฟ อ้างว่าหนึ่งในข้อความที่ มาครง ส่งถึง ฟาราฮานี คือ "ฉันรู้สึกว่าคุณน่าหลงใหลมากๆ"
ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส ปฏิเสธตอบโต้รายงานข่าวอย่างเป็นทางการ แต่ทางบุคคลที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งได้รับอนุญาตให้พูดถึงเรื่องนี้โดยไม่ระบุนาม บอกว่าคณะทำงานของ บริจิต มาครง ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ตัวของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เอง เมื่อปีที่แล้ว กล่าวว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นถูกทำให้เกินจริงไปมาก พร้อมบอกว่า "เขาแค่กำลังหยอกล้อกับภรรยา" อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนทั่วโลก กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ก็หยิบยกไปพุดติดตลกในเดือนที่แล้ว
สำหรับ ฟาราฮานี เคยปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับกับมาครง อย่างไรก็ตามเธอยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธาณะเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างล่าสุดในหนังสือของทาร์ดิฟ
(ที่มา:โพลิติโก)