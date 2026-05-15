รสชาติมันเย้ายวน!ฮุนเซนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ไล่ออกจนท.ศุลกากรกัมพูชา เอี่ยวลักลอบนำเข้าทุเรียนไทย

ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกคำสั่งพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศ โทษฐานปกปิดการลักลอบนำเข้าทุกเรียน ในความเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงคนอื่นๆ หลังมีเหตุการณ์ลอบนำเข้าทุเรียนจากไทย
อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชารายนี้ บอกว่าความซื่อสัตย์ในบรรดาเจ้าหน้าที่และการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทุเรียนนำเข้า
เขาเตือนว่าพวกเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันของกัมพูชา ที่หลอกลวงผู้บังคับบัญชาและสาธารณชน ต้องได้รับผลที่ตามมา "เราจะทำการสืบวนและปลดพวกที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูล เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต" ฮุนเซนระบุ
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์หนึ่งในจังหวัดพระตะบอง ที่ทางพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของพวกเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันของกัมพูชา อ้างว่าไม่พบหลักฐานการลักลอบนำเข้าทุเรียน แม้พวกพ่อค้าแม่ค้ายอมรับว่าพวกเขาแอบนำเข้าทุเรียนมาจากไทย
ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับพ่อค้าแม่ค้า 2 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชนมีความคลางแคลงต่อกรณีที่พวกเจ้าที่ที่ปล่อยปละละเลยหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากไทย ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
ก่อนหน้านี้กรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชา ออกคำสั่งให้พวกเจ้าหน้าที่คอยป้องกันการนำเข้าทุเรียนสด แต่ไม่ได้ระบุถึงมาตรการอย่างเฉพาะเจาะจง ที่จะใช้ลงโทษผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
พวกพ่อค้าแม่ค้าถูกตั้งข้อหาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายศุลกากร พวกเจ้าหน้าที่ระบุว่าการซื้อขายทุเรียนไทยทำอย่างลับๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ และโดยไม่เสียภาษีหรืออากรใดๆ
รายงานข่าวระบุว่าสถานการณ์นี้เป็นที่น่ากังวลมากขึ้นต่อบรรดาผู้บริโภคและเกษตรกรกัมพูชา ปัญหายังคงอยู่เนื่องจากกฎระเบียบการนำเข้าที่อ่อนแอและมาตรการควบคุมที่ไม่ชัดเจน พร้อมชี้ว่าการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดขึ้นและการตรวจสอบทุเรียนนำเข้าที่เข้มข้นขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับปกป้องตลาดภายในประเทศและลดความเสี่ยงทางสุขภาพ
เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม กัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ ต่อทุเรียนนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะไทยและเวียดนาม พวกเขากล่าวอ้างว่าความกังวลเหล่านี้เกิดจากการตรวจพบสารเคมีตกค้างในปริมาณมากเกินไป ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการสุกหรือยืดอายุการเก็บรักษา
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)