เย้ย! อิหร่านโชว์ปล่อยฟรี “เรือจีน” ใช้กฎใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ วิ่งผ่านเวลาเดียวกับ “ทรัมป์” บินถึงกรุงปักกิ่งก่อนเรือคาร์โก้อินเดียถูกยิงจมทะเลและยึดเรือเก็บอาวุธไว้อีกลำ

เอเจนซีส์ - กลายเป็นการท้าทายเมื่ออิหร่านให้ความสะดวกปล่อยให้เรือจีนจำนวนไม่กี่ลำสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซในคืนวันพุธ(14 พ.ค)ภายใต้กฎผ่านช่องแคบใหม่ตามคำขอของจีน ที่บังเอิญเกิดตรงกับช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้นำสหรัฐฯเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเพื่อเริ่มต้นการซัมมิต หลังในคืนเดียวกันนั้นเรืออินเดียโดนโจมตีและเกิดจมใกล้ช่องแคบ ลูกเรือแดนภารตะ 14 คนรอดชีวิต ส่วนเรือเก็บอาวุธ (Floating armoury ship)ชักธงฮอนดูรัสถูกยึด
PA News รายงานวันพฤหัสบดี(14 พ.ค)ว่า ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้แต่เกิดในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านออกมาย้ำการอ้างสิทธิ์ของเตหะรานเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนอีกคนเปิดเผยว่า ทางเตหะรานมีสิทธิ์ที่จะยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอเมริกา
เรือที่โดนยึดเกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกำลังมุ่งหน้าสู่น่านน้ำอิหร่าน กองทัพเรืออังกฤษกล่าวในวันพฤหัสบดี(14)
ศูนย์ปฎิบัติการค้าทางทะเลอังกฤษ UKMTO เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า มีเรือถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นระหว่างทอดสมอห่างไปราว 70 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟูไจราห์(Fujairah) ยูเออี ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ แต่ไม่มีการเปิดเผยไปมากกว่านี้เกี่ยวกับเรือลำแรกที่โดนยึด
UKMTO ไม่ได้เปิดเผยชื่อของเรือที่โดนยึดไว้ได้ในวันพฤหัสบดี(14)พร้อมกล่าวว่ากำลังเปิดการสอบสวน และในเวลานี้ยังไม่มีการออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการยึดดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในรายงานของบีบีซีของอังกฤษี่ได้อ้างอิงจาก Vanguard บริษัทจัดการความเสี่ยงทางทะเลพบว่า เรือที่โดนยึดเป็นเรือขนอาวุธชักธงชาติฮอนดูรัส ชื่อ Hui Chuan ที่เปิดเผยพิกัดสุดท้ายออกมาในวันพุธ(14)ที่นอกชายฝั่งฟูไจราห์ไปราว 70 กิโลเมตร
ฟูไจราห์กลายเป็นท่าส่งออกน้ำมันสำคัญและอีกทั้งยังเป็นท่าเรือหลักด้านนอกของอ่าวเปอร์เซีย
บีบีซีรายงานว่า ผู้บริหารเรือ Hui Chuan ได้แจ้งกับ Vanguard เรือลำดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเรือเก็บอาวุธลอยน้ำ(Floating armoury ship) เป็นการเก็บยุทโธปกรณ์ให้กับบริษัความมั่นคงที่คอยปกป้องเรือจากภัยุกคามโจรสลัด
แต่ทว่าบีบีซีไม่สามารถรู้ได้ว่า สิ่งของบนเรือเป็นอะไรและใครเป็นผู้ใช้
PA News รายงานต่อว่า สำหรับเรือลำที่ 2 ที่โดนโจมตีและจมนั้น เจ้าหน้าที่นิวเดลีออกมาประกาศในวันเดียวกัน(14)ยืนยันว่า มีเรือสินค้าติดธงชาติอินเดียได้จมลงที่นอกชายฝั่งโอมานหลังเกิดการโจมตีส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือระหว่างกำลังมุ่งหน้าจากโซมาเลียเพื่อมาที่ท่าเรืออีกแห่งของยูเออีในวันพุธ(13) โดยที่ไม่มีการเปิดเผยว่าฝ่ายใดโจมตีเรือ
มูเกช มันกาล(Mukesh Mangal) เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงการขนส่งอินเดียเปิดเผยว่า เรือสินค้าอินเดียที่ถูกโจมตีวันพุธ(14)ชื่อ ฮาจิ อาลี ( Haji Ali)
พร้อมกันนี้เปิดเผยว่า ลูกเรืออินเดียทั้งหมด 14 คนได้รับการช่วยไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่ยามฝั่งโอมานและคนทั้งหมดปลอดภัย
Pa News รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศอินเดียออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ถึงขั้นรับไม่ได้ต่อการโจมตีที่ยังคงเกิดต่อการขนส่งทางพาณิชย์และลูกเรือพลเรือน
เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์เพราะในระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเวลานี้กำลังเยือนจีนอย่างเป็นทางการ บรรดาสำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่านหลายสำนักต่างรายงานว่า เรือจีนเริ่มต้นใช้ระบบมาตรการช่องแคบฮอร์มุซใหม่ของอิหร่านในคืนวันพุธ(14)ซึ่งเรือจีนเหล่านี้เริ่มต้นใช้ระหว่างการผ่านช่องแคบเมื่อผู้นำอเมริกันเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งพอดี
หลังทำเนียบขาวได้ออกมาแถลงก่อนหน้าว่า ทั้งวอชิงตันและปักกิ่งต่างเห็นพ้องว่าช่องแคบฮอร์มุซสมควรต้องเปิด
อ้างอิงจากรายงาน เตหะรานยินยอมอำนวยความสะดวกในการผ่านของเรือจีนไม่กี่ลำตามคำขอของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและเอกอัครราชทูตจีนประจำอิหร่าน
และการยึดเรือยังเกิดไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮูทออกมาประกาศว่า เขาได้เดินทางลับเข้ายูเออีระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกำลังเปิดศึกโจมตีอิหร่าน แต่ทว่าฝ่ายอาบูดาบีรีบออกมาปฎิเสธอย่างรวดเร็ว
ทั้งสองชาติได้ออกมาปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2020