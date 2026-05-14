ล้ำลึก! จีนเปลี่ยนตัวอักษรในชื่อ 'มาร์โก รูบิโอ' เพื่อเลี่ยงบังคับใช้คำสั่งคว่ำบาตร 'ห้ามเข้าประเทศ'

รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนตัวอักษรที่ใช้ในการเรียกขาน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก่อนที่เขาจะร่วมเดินทางไปเยือนปักกิ่งพร้อมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการทูตที่จีนมีต่อนักการเมืองอเมริกันรายนี้
รูบิโอ ถูกจีนคว่ำบาตรตั้งแต่ในปี 2020 ขณะดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดา หลังจากที่เขากล่าวหาว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์
ในเดือน ม.ค. ปี 2025 หลังจากที่ รูบิโอ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รัฐบาลจีนและสื่อของรัฐได้เริ่มถอดเสียงพยางค์แรกของนามสกุลของเขาด้วยอักษรจีนที่แตกต่างกัน ตามรายงานของ AFP
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรานงานว่า เมื่อครั้งที่ รูบิโอ ถูกจีนคว่ำบาตรในปี 2020 ชื่อของเขามักจะถูกถอดเสียงเป็นภาษาจีนว่า 卢比奥 (Lú bǐ ào)
ไม่นานก่อนที่เขาจะมาเยือนปักกิ่งในวันที่ 13 พ.ค. แหล่งข้อมูลทางการเริ่มใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันสำหรับพยางค์แรก รายงานบางฉบับระบุว่าจีนเปลี่ยนไปใช้ตัวอักษรเช่น 鲁 (Lǔ) ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้าง "บุคคลใหม่" ขึ้นมาในเอกสาร
นักการทูตหลายคนมองว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นวิธีที่จีนใช้ได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ รูบิโอ ซึ่งถูกห้ามเข้าประเทศจีนภายใต้การสะกดชื่อแบบเดิม
ที่มา: New York Post, The Guardian