เลบานอนและอิสราเอลเตรียมเจรจาครั้งใหม่ในสหรัฐฯ ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงใกล้หมดอายุ

เลบานอนและอิสราเอลจะเริ่มการเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุด ซึ่งถือว่ายังคงมีผลบังคับใช้แม้จะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจากการโจมตีของอิสราเอล ใกล้จะหมดอายุลงแล้ว
กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้โจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์ในภาคใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดี หลังจากเตือนประชาชนในเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศให้อพยพ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าโดรนของฮิซบอลเลาะห์ตกในดินแดนอิสราเอล ทำให้พลเรือนหลายคนได้รับบาดเจ็บ
สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอน (NNA) รายงานว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศทางตอนใต้และตะวันออก รวมถึงในพื้นที่ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยคำเตือน หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อวันก่อนว่าการโจมตีอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิต 22 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 8 คน
ตัวแทนจากเลบานอนและอิสราเอลพบกันครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ทำเนียบขาว ซึ่งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีกสามสัปดาห์ และแสดงความหวังว่าจะมีข้อตกลงครั้งสำคัญระหว่างสองประเทศ ซึ่งอยู่ในสถานะสงครามกันมานานหลายทศวรรษ
ในขณะนั้น ทรัมป์คาดการณ์ว่า ในช่วงสามสัปดาห์ที่ขยายออกไปนั้น เขาจะต้อนรับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล และประธานาธิบดีโจเซฟ อูน ของเลบานอน มายังวอชิงตันเพื่อการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม การประชุมสุดยอดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้น อูนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงด้านความมั่นคงและการยุติการโจมตีของอิสราเอลก่อนที่จะมีการประชุมครั้งสำคัญเช่นนั้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา อาลี อัมมาร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ย้ำการปฏิเสธการเจรจาโดยตรงของกลุ่มตน โดยกล่าวว่าเป็นการ "ให้สัมปทานฟรี" แก่อิสราเอล
การหยุดยิงซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน จะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์นี้
ที่มา เอเอฟพี