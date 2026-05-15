“อันวาร์” เดือดนอร์เวย์ยกเลิกขาย “มิสไซล์โจมตีทางทะเล" ให้มาเลเซียกะทันหัน หลังจ่ายไปแล้ว 95%

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม วันพฤหัสบดี(14 พ.ค)สุดฉุนต่อสายถึงผู้นำนอร์เวย์ทันทีหลังออสโลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตส่งออกเทคโนโลยีมิสไซล์โจมตีทางทะเล Kongsberg (Kongsberg Naval Strike Missile) จ่ายไปแล้ว 95% ของมูลค่าทั้งหมด กระทรวงกลาโหมแดนเสือเหลืองเตรียมหาลู่ทางอาจหามิสไซล์แบบภาคพื้นสู่ภาคพื้นอื่นแทน
ยูโรนิวส์รายงานวันพฤหัสบดี(15 พ.ค)ว่า บริษัทผู้ผลิตมิสไซล์นอร์เวย์ Kongsberg Defence & Aerospace ยืนกรานว่า สิทธิการตัดสินใจด้านการส่งออกและการจัดการทั้งหมดเป็นของเจ้าหน้าที่นอร์เวย์เท่านั้น อ้างอิงจากสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซีย
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม สุดฉุนออกมาประณามนอร์เวย์วันพฤหัสบดี(14)ที่ได้เพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกมิสไซล์ทางทะเลที่มีเป้าหมายเพื่อสำหรับติดตั้งเรือโจมตีใกล้ชายฝั่งมาเลเซียที่ถูกต่อขึ้นโดย Lumut Naval Shipyard ภายในประเทศ
อันวาร์ยังเตือนว่า การกระทำเช่นนี้อาจกระทบไปถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทอุตสาหกรรมยุทโธปกรณ์ยุโรปได้
พร้อมกันนี้เขายังกล่าวว่า เขาได้แสดงการคัดค้านอย่างรุนแรงในเรื่องนี้ระหว่างการต่อสายหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โจนาส การ์ สเตอเร (Jonas Gahr Støre) หลังออสโลสั่งห้ามการส่งระบบมิสไซล์ทางทะเลและส่วนประกอบของฐานยิง
“มาเลเซียได้ทำตามทุกข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้มาตั้งแต่ปี 2018 อย่างรัดกุม และสัจซื่อโดยปราศจากความคลุมเคลือ” รายงานจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
และกล่าวต่อว่า แต่ดูเหมือนนอร์เวย์กลับปฎิบัติในทางตรงข้าม
ยูโรนิวส์ชี้ว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลนอร์เวย์ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาเหตุการยกเลิกการส่งออกมิสไซล์ไปให้กับมาเลเซีย
รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย โมฮาเหม็ด คาเลด นอร์ดิน (Mohamed Khaled Nordin)ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศว่า รัฐบาลกัวลาลัมเปอร์จ่ายไปแล้วเกือบ 95% ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อถูกนอร์เวย์ประกาศห้ามการส่งมอบในมีนาคม
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวสเตรทไทมส์ของมาเลเซีย เว็บไซต์ทางการของบริษัทผู้ผลิตมิสไซล์นอร์เวย์ Kongsberg Defence & Aerospace นั้นสัญญาการจัดซื้อถูกลงนามเมื่อเมษายน ปี 2018 ระหว่างกองทัพเรือมาเลเซียและบริษัท Kongsberg Defence & Aerospace ตามมูลค่า 124 ล้านยูโร (571.9 ล้านริงกิตมาเลเซีย) เพื่อติดตั้งตามโครงการเรือโจมตีใกล้ชายฝั่ง 5 ]ลำของแดนเสือเหลือง
มิสไซล์โจมตีทางทะเล Kongsberg เป็นมิสไซล์พิสัยไกล โดยมีระยะทำการที่ 300 กิโลเมตร และความเร็วต่ำกว่าเสียง
ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตชื่อดังเคยกล่าวผ่านแถลงการณ์เมื่อมิถุนายน ปี 2023 ได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัท Raytheon Missiles & Defense สำหรับมิสไซล์โจมตีทางทะเลให้กับกองทัพเรือสหรัฐฯเพื่อติดตั้งบนเรือรบสหรัฐฯ
หนังสือพิมพ์มาเลเซียชี้ว่า และหลังเกิดปัญหาทำให้กระทรวงกลาโหมมาเลเซียกำลังมองหาช่องทางอื่นเป็นต้นว่า มิสไซล์แบบภาคพื้นสู่ภาคพื้นมาใช้แทน
ยูโรนิวส์รายงานต่อว่า ผู้นำมาเลเซียชี้ว่า การกระทำของออสโลนั้นสร้างผลร้ายต่อความพร้อมทางปฎิบัติการของมาเลเซีย พร้อมกันนี้ยังแสดงความกังขาถึงความน่าเชื่อถือต่อบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุโรปหากว่าสัญญาที่ถูกลงนามสามารถถูกเปลี่ยนได้เพียงฝ่ายเดียว