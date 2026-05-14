ผู้โดยสาร 6 คนจากเรือที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา เดินทางกลับออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลีย แถลงว่า ผู้โดยสาร 6 คนที่เดินทางมากับเรือสำราญที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตา จะเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ไปยังออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี โดยสวมชุดป้องกัน
มาร์ค บัตเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวที่แคนเบอร์ราว่า ผู้โดยสารทั้ง 6 คน ประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย 4 คน ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย 1 คน และชาวนิวซีแลนด์ 1 คน ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย และเพิ่งตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วผลเป็นลบ
รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดหาเครื่องบินและลูกเรือไว้แล้ว โดยเครื่องบินจะออกจากเนเธอร์แลนด์เวลา 7.30 น. ในวันพฤหัสบดี และผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมชุดป้องกัน (PPE)
คาดว่าเครื่องบินจะเดินทางมาถึงฐานทัพอากาศในเมืองเพิร์ธ เมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในวันศุกร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสถานที่กักกันโรคขนาด 500 เตียง ที่ผู้โดยสารทั้งหกคนจะต้องพักอย่างน้อยสามสัปดาห์ จากการเปิดเผยของบัตเลอร์
"นี่คือหนึ่งในมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดที่สุดเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสฮันตา ที่คุณจะพบได้ทุกที่ในโลก" บัตเลอร์กล่าว
"พวกเขาจะได้รับการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย และพวกเขาจะสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วนตลอดการเดินทาง ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ" บัตเลอร์กล่าว
เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารหรือบอกว่าเครื่องบินจะเติมเชื้อเพลิงที่ไหน ซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้การจัดการเที่ยวบินมีความซับซ้อนมากขึ้น
บัตเลอร์กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดวิธีจัดการกับการแยกตัวของผู้โดยสารหลังจากกักกันโรคเบื้องต้นสามสัปดาห์ เนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสอาจนานถึง 42 วัน
ที่มา เอเอฟพี