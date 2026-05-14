วุฒิสภาฟิลิปปินส์ยังอลหม่าน สว.ที่โดนหมายจับยังลอยนวล

ประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์ เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) ว่า โรนัลด์ เดลา โรซา สมาชิกรัฐสภา ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศต้องการตัว ไม่ได้อยู่ในอาคารวุฒิสภาอีกต่อไปแล้ว
"เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในอาคารอีกต่อไป" อลัน ปีเตอร์ คาเยตาโน กล่าวกับผู้สื่อข่าว
ก่อนหน้านี้ ทางการฟิลิปปินส์กำลังตรวจสอบรายงานที่ว่า เดลา โรซา หลบหนีไปได้ หลังจากเกิดเหตุยิงปืนในวุฒิสภาเมื่อวันก่อน ซึ่งเขาได้หลบซ่อนตัวอยู่ในอาคารวุฒิสภา เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุม
วุฒิสมาชิก เดลา โรซา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาหลักใน "สงครามปราบปรามยาเสพติด" อันนองเลือดของอดีตประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต ถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งเป็นข้อหาเดียวกับ ดูเตอร์เต
มีเสียงปืนดังขึ้นภายในวุฒิสภาเมื่อค่ำวันพุธ และผู้คนต่างพากันหาที่กำบัง หลังจากที่ เดลา โรซา วัย 64 ปี โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนรวมตัวกัน โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังจะมาจับกุมเขา
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความวุ่นวายและสับสน มีตำรวจและทหารติดอาวุธจำนวนมากอยู่ในวุฒิสภา มีการประท้วงอยู่ด้านนอก และมีเสียงปืนดังขึ้นมากกว่าสิบนัดหลังจากที่นาวิกโยธินถูกเรียกเข้ามาเสริมกำลังรักษาความปลอดภัย
ประธานาธิบดี เฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประชุมกับฝ่ายความมั่นคงในวันพฤหัสบดี ขณะที่โฆษกตำรวจ แรนดูล์ฟ ตูอาโน กล่าวว่า มีผู้ถูกควบคุมตัวหนึ่งคน และกำลังดำเนินการสอบสวน โดยพบปลอกกระสุน แม็กกาซีนปืนไรเฟิลจู่โจม และสิ่งของอื่นๆ
“บุคคลดังกล่าวได้ให้ชื่อมาแล้ว แต่ยังต้องได้รับการยืนยันเพิ่มเติม” แรนดูล์ฟ ตูอาโน โฆษกตำรวจกล่าวกับสถานีวิทยุ DZBB
ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ยิง หรือว่า เดลา โรซา ยังคงอยู่ในวุฒิสภาในคืนวันพฤหัสบดีหรือไม่ โดยมีการคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าเขาอาจหลบหนีออกไปในช่วงกลางคืน
ศาลในกรุงเฮกได้เปิดเผยหมายจับของเขาเมื่อวันจันทร์ ซึ่งลงวันที่ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่เขายื่นอุทธรณ์ฉุกเฉินต่อศาลฎีกา โดยโต้แย้งว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีอำนาจพิจารณาคดีในฟิลิปปินส์หลังจากที่ฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจากสถาบันระหว่างประเทศในปี 2019
ก่อนหน้านี้ ขณะที่กำลังเข้าไปในวุฒิสภาซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จิมมี บอนด็อก ทนายความของ เดลา โรซา กล่าวว่า เขาได้พูดคุยกับ เดลา โรซา ในช่วงกลางคืนและเชื่อว่าเขาอยู่ข้างใน
“ในฐานะทนายความของเขา ผมถามเขาว่าคุณมีแผนจะออกไปหรือไม่ เขาบอกว่าไม่มี” บอนด็อกกล่าวกับผู้สื่อข่าว
เดลา โรซา มีชื่อเสียงในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญของดูเตอร์เต เขาดูแลการปราบปรามอย่างดุเดือด ซึ่งส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดหลายพันคนถูกสังหาร กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาตำรวจว่าทำการฆาตกรรมและปกปิดอย่างเป็นระบบ
ตำรวจปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นและกล่าวว่าผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 คนในโครงการดับเบิลบาร์เรลล้วนมีอาวุธและขัดขืนการจับกุม
นักเคลื่อนไหวกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจไม่มีวันรู้ได้ เนื่องจากผู้เสพและผู้ค้ายาถูกยิงเสียชีวิตทุกวันในเหตุการณ์ฆาตกรรมลึกลับในสลัม ซึ่งตำรวจกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มศาลเตี้ยและสงครามแย่งชิงพื้นที่
มาร์กอสพยายามที่จะแยกรัฐบาลของเขาออกจากเหตุการณ์ในวุฒิสภาและยืนยันว่าไม่มีคำสั่งให้จับกุม เดลา โรซา ผู้ซึ่งขอร้องประธานาธิบดีไม่ให้จับกุมเขา
เมลวิน มาติบาก หัวหน้าสำนักงานสอบสวนแห่งชาติ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอยู่ในอาคารใกล้กับวุฒิสภาเมื่อวันพุธ แต่ไม่มีอาวุธ เขาบอกว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจถูกจัดฉากก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเช่นกัน
ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ DZBB ที่ออกอากาศเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เดลา โรซา กล่าวว่าเขาจะ "ใช้ทุกวิถีทางที่มีอยู่" เพื่อขัดขวางการส่งตัวเขาไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ และเมื่อได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดูเตอร์เตถูกคุมขัง เขาจึงไม่เต็มใจที่จะต่อสู้คดีในกรุงเฮกอีกต่อไป
ไม่แน่ชัดว่าการสัมภาษณ์เกิดขึ้นเมื่อใด เดลา โรซา ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
ความขัดแย้งในวุฒิสภาเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ต่ออำนาจของมาร์กอส ซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากตระกูลดูเตอร์เตผู้ทรงอิทธิพลในการชนะการเลือกตั้งปี 2022 ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่นำไปสู่การส่งตัว โรดริโก ดูเตอร์เต อดีตประธานาธิบดี ไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ
ดูเตอร์เต วัย 81 ปี กำลังจะกลายเป็นอดีตผู้นำชาติเอเชียคนแรกที่ถูกนำตัวขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ายุยงให้ตำรวจก่อเหตุฆาตกรรม
ความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีของ เดลา โรซา และการถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดี ซารา ดูเตอร์เต บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรและคู่หูในการหาเสียงของมาร์กอส
ซารา ดูเตอร์เต ซึ่งไปเยี่ยมบิดาอยู่ที่กรุงเฮก กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของเธอ โดยเผชิญกับการพิจารณาถอดถอนตำแหน่งในวุฒิสภา ซึ่งอาจทำให้โอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2028 ของเธอต้องหยุดชะงัก
“สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือฝ่ายบริหารกำลังใช้ทรัพยากรของรัฐทั้งหมดเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง” เธอกล่าวในความเห็นที่เผยแพร่โดยสำนักงานของเธอ
เธอกล่าวว่า เดลา โรซา จะเป็นเป้าหมายของการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เธอเรียกว่าการลักพาตัวอย่างผิดกฎหมายต่อบิดาของเธอ
“นั่นคือสิ่งที่โลกมองเห็นในตอนนั้น และนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังพยายามทำในตอนนี้” เธอกล่าว
ที่มา รอยเตอร์