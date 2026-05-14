พายุพัดถล่มรัฐอุตตรประเทศของ 'อินเดีย' ทำชาวบ้านดับเกือบ 90 คน-เจ็บครึ่งร้อย

สำนักงานจัดการภัยพิบัติและบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตตรประเทศของอินเดียเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) ว่า มีผู้เสียชีวิตเกือบ 90 คนจากพายุรุนแรงที่พัดถล่มรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดีย โดยมีทั้งฝนและลูกเห็บตกหนัก
การเผชิญพายุถือเป็นเรื่องปกติในรัฐทางตอนเหนือแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-มิ.ย. ก่อนที่ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมาถึง
หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของรัฐอุตตรประเทศกล่าวในโพสต์บน X ว่า “สภาพอากาศที่เลวร้าย” เมื่อวันพุธ (13) ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 89 คน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บ 53 คน บ้านเรือนเสียหาย 87 หลัง และปศุสัตว์ตาย 114 ตัวในรัฐแห่งนี้ เนื่องจากพายุ ฝน ลูกเห็บ และฟ้าผ่า
ภาพจากสถานีโทรทัศน์แสดงให้เห็นต้นไม้และป้ายโฆษณาถูกลมพัดปลิว บางส่วนล้มทับรถยนต์ท่ามกลางฝุ่นและเศษซากที่พัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในแผงลอยริมถนนล้มลง
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า สาเหตุการเสียชีวิตบางส่วนเกิดจากต้นไม้ล้มและกำแพงบ้านพังถล่ม
ทางการระบุว่า หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐซึ่งปกครองโดยพรรคภารติยะชนตะ (BJP) ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิต และแจกจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมง
ที่มา: รอยเตอร์