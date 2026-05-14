ฮือฮา!จนท.อาวุโสต่อต้านก่อการร้ายสหรัฐฯเผย “ทรัมป์” ทิ้งจดหมายสั่งการเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานทำเนียบขาวให้ “รองปธน.แวนซ์” หากเกิดโดนลอบสังหารเสียชีวิตใน “ปักกิ่ง”

เอเจนซีส์ - ผู้อำนวยการอาวุโสด้านต่อต้านก่อการร้ายสหรัฐฯและรองผู้ช่วยปธน.สหรัฐฯ เซบาสเตียน กอร์คา (Sebastian Gorka) ล่าสุดเปิดเผยวันพุธ(13 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯทิ้งจดหมายสั่งการเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานทำเนียบขาวให้รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ หากเกิดในกรณีทรัมป์ถูกลอบสังหารเสียชีวิตที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภูมิศาสตร์และสงครามอิหร่าน อดีตทูตอเมริกันชี้ ผู้นำจีน สี จิ้นผิงแสดงความเชื่อมั่นมากขึ้นและดูผ่อนคลาย
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(13 พ.ค)ว่า ผู้อำนวยการอาวุโสด้านต่อต้านก่อการร้ายสหรัฐฯและรองผู้ช่วยปธน.สหรัฐฯ เซบาสเตียน กอร์คา (Sebastian Gorka) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รอดตายจากความพยายามลอบสังหารมาแล้วหลายรอบได้เขียนหนังสือสั่งการเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานทำเนียบขาวสำหรับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ในกรณีที่เกิดความจำเป็นที่เขาต้องก้าวขึ้นมารับตำแน่งต่อในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯคนต่อไป
“มีจดหมายอยู่ในลิ้นชักของโต๊ะทำงานทรัมป์ ‘Resolute Desk’ ที่จ่าหน้าถึงรองประธานาธิบดีแวนซ์หากว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา” กอร์คากล่าวในรายการ Pod Force One พ็อดแคสต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเมื่อวันพุธ(13) กับผู้จัดชื่อดัง มิแรนดา ดีไวน์( Miranda Devine)
ทั้งนี้การสนทนาเริ่มเมื่อผู้จัดหญิงออกมาแสดงความวิตกถึงความปลอดของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
พร้อมกับกล่าวเปิดประเด็นอย่างตรงไปตรงมากับผู้อำนวยการอาวุโสด้านต่อต้านก่อการร้ายสหรัฐฯ กอร์คาว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าบรรดาระดับสูงของจีนตัดสินใจกำจัดเขาระหว่างการเยือน
“เวลานี้พวกเขาอาจจะไม่ทำที่นั่นอย่างแน่นอน แต่จากที่ใครบางคนได้บอกดิฉัน พวกเขาอาจส่งบางอย่างลอยไปตามอากาศที่สามารถทำให้เขาป่วยได้”
อย่างไรก็ตาม กอร์คาแสดงความสงสัยต่อความเป็นไปได้ที่ต่างชาติจะลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯระหว่างที่ทรัมป์กำลังเข้าร่วมการประชุมซัมมิตสำคัญในกรุงปักกิ่ง
“ทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับจากชายผู้นี้ นี่ถือเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดที่พวกเราได้เคยเห็นมานับตั้งแต่ไอเซนฮาวเวอร์ใช่ไหม? นี่เป็นชายที่ทุกคนต้องการให้มาที่โต๊ะร่วมกับเชา เข้าร่วมพิธีการเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐเพื่อการยอมรับ” เขากล่าว
พร้อมกล่าวต่อว่า ความคิดที่คุณจะทำบางสิ่งที่บ่อนทำลายต่อการเป็นที่ยอมรับของคุณนั้นขัดแย้งต่อสิ่งที่พวกเขาปราถนาที่จะมี” อ้างอิงจาก GB News ของอังกฤษ
กอร์คายืนยันว่า สหรัฐฯมีกระบวนการรับมือในสถานการณ์หากว่าจีนจะทำบางสิ่งเป็นต้นว่า แอบปล่อยไวรัสให้ทรัมป์เพื่อทำให้ป่วย
ทั้งนี้ข่าวจดหมายลับสั่งการของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถูกรายงานเป็นครั้งแรกเมื่อมกราคมต้นปี เมื่อเขากล่าวว่า เขาได้ทิ้งการสั่งการที่เด็ดขาดหนักแน่นสำหรับอิหน่านที่จะโดนทำลายหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขา
สื่อ Raw Story ของสหรัฐฯรายงานว่า ผู้จัดชี้ว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่ทรัมป์อาจโดนสังหารในอุบัติเหตุที่เลวร้าย
“จดหมายอยู่ที่นั่น” กอร์คากล่าวย้ำ
พร้อมเสริมต่อว่า “ใช่ แต่ช่างโชคร้าย คุณก็รู้ว่า “จีน” สามารถทำบางสิ่งที่เป็นความลับเหมือนเช่นพวกเขาทำกับ “โควิด”(โรคระบาดโควิด-19)ที่คุณไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหากประธานาธิบดีติดเชื้อไวรัสและเกิดล้มป่วยในอเมริกา” ผู้จัดหญิงดีไวน์แสดงทัศนะกลางรายงาน
แต่รองผู้ช่วยทรัมป์ปลอบโดยยืนยันว่า “พวกเรามีกระบวนการ เชื่อผม” พร้อมกล่าวต่อว่า ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้แต่สหรัฐฯมีกระบวนการแน่นอน
นิวยร์กโพสต์รายงานว่า การเดินทางมาเยือนจีนรอบนี้ดูเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงในฝั่งจีน โดย Isabelle Vladoiu ผู้ก่อตั้งสถาบันสหรัฐฯด้านการทูตและสิทธิมนุษยชนวิเคราะห์ว่า
การเดินทางมาครั้งนี้ดูเหมือนปักกิ่งจะให้ความสำคัญมากขึ้นแก่สหรัฐฯมีการอัปเกรดการต้อนรับด้วยการส่งรองประธานาธิบดีจีน หาน เจิ้ง (Han Zheng) เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2017 ที่ปักกิ่งส่งเจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่ามารอต้อนรับที่สนามบิน
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้(14)ถูกถามว่าการหารือกับผู้นำจีนเป็นเช่นไรบ้าง เขาตอบกลับมาว่า
“มันยอดเยี่ยม” พร้อมกล่าวว่า “สถานที่ยอดเยี่ยม น่าทึ่ง จีนช่างสวยงาม”
ขณะเดียวกันกับท่าทีของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการพบทรัมป์รอบนี้ที่กรุงปักกิ่ง อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำจีนแสดงความเห็นว่า ดูเหมือนผู้นำจีนนั้นดูมั่นอกมั่นใจและผ่อนคลายในการพบทรัมป์
“ผู้นำจีนมีความมั่นใจมาก เขาผ่อนคลายมาก เขาไม่ได้อ่านจากสคริปต์ที่เตรียมไว้เหมือนอดีตผู้นำคนก่อนๆ” แกรี ล็อค(Gary Locke) อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯเปิดเผย ซึ่ง CNN ชี้ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นแร่แรร์เอิร์ธยังคงกลายเป็นไพ่ในมือที่ทรงอำนาจที่ปักกิ่งถือไว้ในการเจรจากับสหรัฐฯ