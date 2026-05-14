'สี จิ้นผิง' เผยเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ได้ผลเชิงบวก-เตือนปัญหา 'ไต้หวัน' อาจผลักสองชาติสู่ความขัดแย้ง ด้าน 'ทรัมป์' อวยปธน.จีนเป็น 'ผู้นำที่ยิ่งใหญ่'

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน กล่าวชมเชยการเจรจาการค้าที่ไปได้ดีกับสหรัฐอเมริกา ในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอด 2 วันกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) โดยการหารือยังครอบคลุมถึงสงครามอิหร่านและการขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวันด้วย
ด้วยคะแนนนิยมที่ลดลงจากการเข้าไปพัวพันกับสงครามตะวันออกกลาง การเดินทางไปจีนของ ทรัมป์ ที่หลายคนตั้งตารอคอย ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรอบ 10 ปีนับจากครั้งล่าสุดในปี 2017 จึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
“ท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ บางครั้งผู้คนอาจไม่ชอบให้ผมพูด แต่ผมก็จะพูดอยู่ดี” ทรัมป์ กล่าวกับ สี จิ้นผิง หลังจากที่ผู้นำจีนให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง ซึ่งมีทหารกองเกียรติยศและเด็กๆ จำนวนมากโบกดอกไม้และธงชาติสหรัฐฯ และจีนอย่างกระตือรือร้น
“มีคนบอกว่า นี่อาจเป็นการประชุมสุดยอดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” ทรัมป์ กล่าว “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่าน นับเป็นเกียรติที่ได้เป็นเพื่อนของท่าน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจะดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา” เขากล่าวเสริม
สี จิ้นผิง เปิดการประชุมสุดยอดโดยบอกกับ ทรัมป์ ว่า ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งใบ
“เมื่อเราร่วมมือกัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ เมื่อเราเผชิญหน้ากัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับความเสียหาย” สี กล่าว
ผู้นำจีนเผยอีกว่า การเจรจาเตรียมการโดยทีมเศรษฐกิจและการค้าในเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (13) ได้บรรลุ “ผลลัพธ์ที่สมดุลและเป็นบวกโดยรวม” ตามรายงานของสำนักข่าวซินหวาของจีน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่า การเจรจารอบล่าสุดนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพทางการค้าที่จีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงกันไว้เมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว และสร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคต
ผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับ ทรัมป์ ในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มซีอีโอที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับจีน รวมถึง อีลอน มัสก์ และ เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งเข้าร่วมทริปในนาทีสุดท้าย
ทรัมป์ กล่าวว่า สิ่งที่เขาจะขอจาก สี จิ้นผิง เป็นอย่างแรกก็คือการ “เปิด” ประเทศจีนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ
อีลอน มัสก์, หวง และ ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล เข้าร่วมการเจรจาเปิดฉากระหว่างผู้นำสองมหาอำนาจ โดย มัสก์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การเจรจานั้น "ยอดเยี่ยม" ขณะที่เขาเดินออกจากหอประชุมใหญ่
การประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้จะเปิดโอกาสให้ สี จิ้นผิง และ ทรัมป์ ได้พบปะกันอย่างใกล้ชิด หลังจากหารือเบื้องต้นแล้ว พวกเขาจะเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี (14) ก่อนที่จะดื่มชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันศุกร์ (15) ตามข้อมูลจากทำเนียบขาว
อาลี ไวน์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีนของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ (International Crisis Group) กล่าวว่า พลวัตอำนาจได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่การเยือนปักกิ่งครั้งล่าสุดของทรัมป์ ซึ่งในครั้งนั้นจีนได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับทรัมป์ และซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ในครั้งนั้น "จีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานะที่กำลังเติบโตของตน... แต่ในครั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นฝ่ายยอมรับสถานะดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้น" ไวน์ กล่าว พร้อมชี้ให้เห็นว่า ทรัมป์ได้นำคำว่า 'G2' ซึ่งหมายถึงคู่มหาอำนาจกลับมาใช้ใหม่ในการพบกับ สี จิ้นผิง นอกรอบการประชุมเอเปคในเกาหลีใต้เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา
ศาลสหรัฐฯ ได้จำกัดอำนาจของ ทรัมป์ ในการเรียกเก็บภาษีตามอำเภอใจต่อสินค้าส่งออกจากจีนและประเทศอื่นๆ ขณะที่สงครามอิหร่านยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และเพิ่มความเสี่ยงที่พรรครีพับลิกันของ ทรัมป์ จะสูญเสียการควบคุมสภาใดสภาหนึ่งหรือทั้งสองสภา หลังศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.
แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะอ่อนแอลงเช่นกัน แต่ สี จิ้นผิง ไม่ได้เผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเทียบเท่ากันกับ ทรัมป์
อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายต่างก็กระตือรือร้นที่จะรักษาสันติภาพทางการค้าที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือน ต.ค. ซึ่งทรัมป์ ยอมระงับภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่เคยเรียกเก็บเป็นตัวเลข 3 หลัก ส่วน สี จิ้นผิง ก็ล่าถอยจากการจำกัดอุปทานแร่หายากทั่วโลก ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตสินค้าตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงอาวุธ
นอกจากนี้ คาดว่าทั้งสองจะมีการหารือเรื่องการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และมีการเจรจาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
วอชิงตันต้องการขายเครื่องบินโบอิ้ง สินค้าเกษตร และพลังงานให้กับจีน เพื่อลดการขาดดุลการค้าที่สร้างความไม่พอใจให้กับ ทรัมป์ มานาน ในขณะที่ปักกิ่งก็ต้องการให้สหรัฐฯ ผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกอุปกรณ์การผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
นอกเหนือจากประเด็นทางการค้าแล้ว คาดว่า ทรัมป์ จะเรียกร้องให้จีนโน้มน้าวอิหร่านให้ทำข้อตกลงกับวอชิงตันเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่ผู้เชี่ยวชาญยังสงสัยว่า สี จิ้นผิง จะเต็มใจกดดันเตหะรานอย่างหนักหรือยุติการสนับสนุนกองทัพอิหร่านหรือไม่ เนื่องจากอิหร่านมีความสำคัญต่อปักกิ่งในฐานะคู่ถ่วงทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า การช่วยแก้ไขวิกฤตจะเป็นผลประโยชน์สำหรับจีนเองด้วย เนื่องจากเรือของจีนจำนวนมากก็ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของจีน
สำหรับ สี จิ้นผิง การขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวัน เกาะประชาธิปไตยซึ่งจีนอ้างสิทธิ์ จะเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ
สำนักข่าวซินหวารายงานวันนี้ (14) ว่า สี จิ้นผิง ได้ กล่าวกับ ทรัมป์ ว่า หากปัญหาไต้หวันไม่ได้รับการจัดการอย่างดี สองประเทศอาจปะทะกัน หรือถึงขั้นเกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ไปสู่ "สถานการณ์ที่อันตรายมาก"
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (13) จีนเน้นย้ำจุดยืนคัดค้านการขายอาวุธให้ไทเปอย่างรุนแรง โดยสถานะของแพกเกจมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ที่รอการอนุมัติจาก ทรัมป์ นั้นยังไม่ชัดเจน
สหรัฐฯ มีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะต้องจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเอง แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็ตาม
“ทรัมป์ ไม่ได้มีไพ่ในมือมากนัก แต่ผมคิดว่า ทรัมป์ ไม่ได้มองสถานการณ์แบบนั้น” โรแนน ฟู ผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำของไต้หวัน Academia Sinica กล่าว
สี จิ้นผิง มีกำหนดการเยือนสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการเยือนครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในปี 2025
ที่มา: รอยเตอร์