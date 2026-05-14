ศาลสหรัฐฯ เอาผิดพลเมืองเชื้อสายจีนเปิด 'สถานีตำรวจลับ' ในนิวยอร์ก เสี่ยงโทษจำคุกถึง 30 ปี

ชายชาวนิวยอร์กถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในวันพุธ (13 พ.ค.) ในข้อหาทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตของรัฐบาลจีน ภายหลังการพิจารณาคดีตามข้อกล่าวหาของอัยการสหรัฐฯ ที่ว่า เขาได้เปิด "สถานีตำรวจลับ" ในนามของปักกิ่งที่ย่านไชน่าทาวน์ของแมนฮัตตัน
อัยการส่วนกลางในบรุคลิน ระบุว่า หลู เจี้ยนว่าง (Lu Jianwang) วัย 64 ปี ควรแจ้งอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ว่าเขาเป็นตัวแทนของจีนเมื่อเขาช่วยเปิดสถานีตำรวจที่ว่านี้ในปี 2022 พวกเขายังกล่าวอีกว่า หลู ช่วยรัฐบาลจีนในการค้นหาตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
หลู ถูกจับกุมในเดือน เม.ย. ปี 2023 โดยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาความผิดทางอาญา 3 ข้อ ได้แก่ การสมคบคิดเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาต การทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตของจีน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
คณะลูกขุนในศาลรัฐบาลกลางบรุคลิน (Brooklyn federal court) ได้ลงมติหลังจากพิจารณาคดี 1 หนึ่งสัปดาห์ โดย หลู อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 30 ปี
“ขอให้คำตัดสินในวันนี้ส่งสารไปยังหน่วยงานต่างชาติอื่นๆ ว่า สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเปิดเผย และขัดขวางปฏิบัติการลับของประเทศที่เป็นศัตรู” เจมส์ บาร์นาเคิล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวในการประกาศคำตัดสิน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยกระดับสอบสวนในสิ่งที่เรียกว่า “การปราบปรามข้ามชาติ” (transnational repression) โดยศัตรูของสหรัฐฯ เช่น จีนและอิหร่าน เพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลจีนระบุว่า ข้อกล่าวหาในคดีนี้ “เป็นเรื่องแต่ง” และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำลายภาพลักษณ์ของจีน ปักกิ่งยังอธิบายว่ามีศูนย์ต่างๆ นอกประเทศจีนที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครท้องถิ่น ไม่ใช่ตำรวจจีน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพลเมืองจีนในการต่ออายุเอกสารและให้บริการอื่นๆ
ในการแถลงเปิดคดีเมื่อวันที่ 6 พ.ค. อัยการ ลินด์ซีย์ โอเคน กล่าวว่า หลู ซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันโดยการแปลงสัญชาติ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่มอบหมายให้เขาเปิดสถานีดังกล่าวระหว่างการเดินทางไปจีนในปี 2022
โอเคน กล่าวว่า หลู ดำเนินกิจการสถานีดังกล่าวในอาคารสำนักงานธรรมดาๆ แห่งหนึ่งในไชน่าทาวน์ เธอระบุว่าเขาเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือชาวจีนที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กในการต่ออายุใบขับขี่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นความผิด หากไม่เปิดเผยต่อรัฐบาลสหรัฐฯ
โอเคน กล่าวว่า หลู ยังตกลงที่จะช่วยรัฐบาลจีนในการตามหานักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่อัยการไม่ได้กล่าวหาว่านักเคลื่อนไหวคนดังกล่าวได้รับอันตราย
จอห์น คาร์แมน ทนายความของ หลู กล่าวว่า ลูกความของเขาตกลงที่จะเปิดศูนย์เพื่อช่วยเหลือชาวจีนที่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศจีนเพื่อต่ออายุเอกสารได้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่โต้แย้งว่า หลู ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำเช่นนั้นจากรัฐบาลจีน
เฉิน จินผิง ซึ่งถูกจับพร้อมกับ หลู ได้รับสารภาพในปี 2024 ในข้อหาสมคบคิดเป็นตัวแทนชาวจีนที่ไม่ได้จดทะเบียน
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการสืบสวนในปี 2022 ที่เผยแพร่โดยกลุ่มสนับสนุนสิทธิมนุษยชน Safeguard Defenders ซึ่งตั้งอยู่ในสเปน โดยรายงานระบุว่า จีนได้จัดตั้ง "สถานีบริการ" ในต่างประเทศ รวมถึงในนิวยอร์ก ซึ่งทำงานร่วมกับตำรวจจีนอย่างผิดกฎหมายเพื่อกดดันผู้หลบหนีให้กลับไปยังประเทศจีน
ที่มา: รอยเตอร์