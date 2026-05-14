ได้ที!เขมรอ้างจับคนไทยหาของป่าเพราะล้ำเขตแดน แย้มพร้อมปล่อยตัวด้วยเหตุผลมนุษยธรรม

สื่อเขมรรายงาน กัมพูชาและไทยในวันพุธ(13พ.ค.) ยังคงเดินหน้าประสานงานผ่านกลไกสื่อสารชายแดนกัมพูชา-ไทย บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรม ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะส่งตัวชายชายไทยอายุ 51 ปี กลับประเทศ หลังกล่าวอ้างว่าเขาเข้าสู่ดินแดนของกัมพูชาผิดกฎหมาย ในพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ หมู่บ้านโคกจันรี เมืองสำโรง จังหวัดอุดรมีชีย เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา
kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการปกป้องความมั่นคง อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา เจ้าหน้าที่กัมพูชาเน้นว่าการล่วงล้ำเข้าสู่ดินแดนอธิปไตยใดๆของกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายงานข่าวระว่าตามหลังเกิดเหตุ กองทัพภาคที่ 2 ของไทย ติดต่อไปมายังภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเกี่ยวกับชายดังกล่าว ฝ่ายกัมพูชาตอบรับคำร้องขอความร่วมมือด้วยความจริงใจ และอยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนและกลไกที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ แหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาเผยด้วยว่าชายไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่กัมพูชา ปลอดภัยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
ในรายงานของ :kampucheathmey ระบุต่อว่ากัมพูชาเน้นย้่ำว่าการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเป็นภาระผูกพันที่ไม่อาจผ่อนปรนได้ แต่ขณะเดียวกันกัมพูชายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งความร่วมมืออันดีและเคารพต่อหลักการด้านมนุษยธรรม คลี่คลายประเด็นปัญหากับบรรดาชาติเพื่อนบ้านอย่างสันติและอย่างมีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ"
"ถ้าการตรวจสอบขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีประเด็นอื่นๆ ฝ่ายกัมพูชาจะพิจารณาอำนวยความสะดวกส่งตัวชายไทยคนนี้กลับไปยังฝั่งไทย ในช่วงเวลาที่เหมาะสม" รายงานข่าวระบุ
