รัสเซียยิ้มร่า!รายได้ส่งออกน้ำมันพุ่ง2เดือนติด หลังUSเว้นคว่ำบาตรบรรเทาผลกระทบอิหร่านปิดฮอร์มุซ

รายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย พุ่งขึ้น 2 เดือนติดต่อกันในเดือนเมษายน หลังสหรัฐฯละเว้นมาตรการคว่ำบาตรเป็นการชั่วคราว และการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังลากยาวจนถึงปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนโฉมการไหลเวียนของกระแสพลังงานโลก ตามรายงานของทบวงพลังงานสากลในวันพุธ(13พ.ค.)
ในรายงานประจำเดือนของทบวงพลังงานสากล พบว่ารายได้ของรัสเซียจากการส่งออกน้ำมันดิบและปิโตรเลียม เพิ่มขึ้นเป็น 19,180 ล้านดอลลาร์(620,000 ล้านบาท) ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นราว 180 ล้านดอลลาร์ จากระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้รวมของเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นถึง 6,280 ล้านดอลลาร์ (ราว 200,000 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2025
การรายได้เติบโตขึ้น มีขึ้นแม้ว่ากำลังผลิตของรัสเซียลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ที่เล่นงานโรงกลั่นต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซีย กำลังผลิตน้ำมันโดยรวมของรัสเซีย ลดลงถึง 460,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับ 1 ปีก่อน อยู่ที่เฉลี่ย 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน
ขณะเดียวกันการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยรวม ก็ลดลงเช่นกันในเดือนเมษายน โดยลดลง 900,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือเฉลี่ย 7.03 ล้านบาร์เรลต่อวัน
นอกจากนี้แล้ว การส่งออกการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น ก็ลดลง 2.15 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนที่แล้ว ผลจากมาตรการปิดล้อมการส่งออกเบนซินและปริมาณการผลิตของโรงกลั่นลดลง โดยที่ทบวงพลังงานสากลระบุว่ามันถือเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว
"การโจมตีซ้ำๆเล่นงานโรงกลั่นรัสเซียได้ลดการใช้ภายในประเทศและนำมาซึ่งการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการที่สหรัฐฯละเว้นชั่วคราว มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่ลอยอยู่กลางทะเล" ทบวงพลังงานสากลระบุ
(ที่มา:มอสโกไทม์ส)