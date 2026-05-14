รับความจริงไม่ได้!ทรัมป์ด่าสื่อสหรัฐฯ'ทรยศชาติ' หลังตีข่าวอิหร่านแข็งแกร่งยืนหยัดต้านUS

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเมื่อวันอังคาร(12พ.ค.) วิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนอเมริกาอย่างดุเดือด ต่อกรณีรายงานข่าวความเข้มแข็งของอิหร่าน ในการรับมือกับสงครามของเขา อ้างว่ารายงานข่าวเหล่านั้น "เท่ากับเป็นการทรยศ"
"เมื่อพวกข่าวปลอมบอกว่าศัตรูอิหร่านกำลังทำได้ดี ในด้านการทหารกับเรา มันคือการทรยศชาติอย่างแท้จริง เพราะมันเป็นเรื่องเท็จอย่างร้ายแรง และไร้สาระสิ้นดี" ประธานาธิบดีสหรัฐฯเขียนบนทรูธโซเชียล
"พวกเขากำลังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนศัตรู ทั้งหมดที่พวกเขาทำคือมอบความหวังลมๆแล้งๆแก่อิหร่าน ทั้งที่มันไม่มีอยู่จริง คนพวกนี้คือคนอเมริกันที่ขี้ขลาดตาขาว ที่คอยต่อต้านประเทศของเรา" ทรัมป์ระบุ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังเน้นย้ำคำกล่าวอ้างที่ว่าใกล้กำจัดพวกผู้นำทางทหารและผู้นำระดับสูงของอิหร่านจนหมดสิ้นแล้ว และบอกว่าอิหร่านกำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เขาเรียกว่าหายนะทางเศรษฐกิจ
"อิหร่านเคยมีกองทัพเรือ 159 ลำ ตอนนี้เรือทุกลำจมอยู่ก้นทะเลหมดแล้ว พวกเขาไม่มีกองทัพเรืออีกต่อไป กองทัพอากาศก็หมดสภาพ เทคโนโลยีทั้งหมดถูกทำลาย ผู้นำของพวกเขาก็ไม่อยู่แล้ว และประเทศกำลังเผชิญหายนะทางเศรษฐกิจ มีแต่พวกขี้แพ้ คนอกตัญญู และคนโง่เท่านั้น ที่หาเรื่องโจมตีอเมริกา" ทรัมป์กล่าว
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ กล่าวหาเกี่ยวกับการทรยศชาติในที่สาธารณะเกี่ยวกับสงครามกับอิหร่าน แต่คำพูดก่อนหน้านี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักข่าวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ทรัมป์ยังได้กดดันกระทรวงยุติธรรมเป็นการส่วนตัว ให้ส่งหมายเรียกไปยังนักข่าวที่รายงานข่าวสงครามอิหร่าน เพื่อสืบหาตัวแหล่งข่าวของพวกเขาด้วย
ความตึงเครียดในภูมิภาคพุ่งสูงขึ้น นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นการแก้แค้นจากเตหะราน ที่เล็งเป้าเล่นงานอิสราเอล เช่นเดียวกับบรรดาพันธมิตรของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ข้อตกลงหยุดยิงผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 เมษายน แต่การเจรจาในอิสลามาบัดประสบความล้มเหลวในการก่อข้อตกลงที่ยั่งยืน ต่อมา ทรัมป์ ขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวออกไปโดยไม่มีกำหนดหมดอายุ ท่ามกลางการเจรจาที่เข้าสู่ภาวะทางตัน
ทรัมป์ แสดงความขุ่นเคืองต่ออิหร่านในวันอาทิตย์(10พ.ค.) หลังเตหะรานยื่นข้อเสนอตอบกลับข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการยุติสงครามอย่างถาวร เรียกมันว่า "ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง"
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เน้นย้ำว่า "ไม่มีทางเลือกอื่น" ยกเว้นแต่ยอมรับสิทธิของประชาชนชาวอิหร่าน ที่ระบุอยู่ในข้อเสนอ 14 ข้อของเตหะราน "แนวทางอื่นใๆดก็จะไม่ได้ผลอย่างสิ้นเชิง จะมีแต่ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า"
(ที่มา:อนาโดลู/ซีเอ็นเอ็น)