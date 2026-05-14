ลับลวงพราง!สหรัฐฯเสนอมอบ$100ล้านให้คิวบา ถ้ายอมร่วมมือเป็นเบี้ยล่างของอเมริกา

สหรัฐฯในวันพุธ(13พ.ค.) ยื่นข้อเสนออีกรอบ บอกจะมอบเงินช่วยเหลือแก่คิวบา 100 ล้านดอลลาร์ กดดันศัตรูตัวฉกาจเก่าแก่แห่งนี้ให้ยอมร่วมมือ นำระบบการปกครองใหม่ที่สนับสนุนอเมริกาเข้ามาใช้ ในขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอันหนักหน่วง ซึ่งในนั้นรวมถึงปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานแล้ว
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยในกรุงโรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คิวบา ปฏิเสธข้อเสนอในรูปแบบความช่วยเหลือ 100 ล้านดอลลาร์ คำกล่าวอ้างที่ปฏิเสธโดยรัฐบาลคอมมิวนิวสต์ในฮาวานา
ล่าสุดในวันพุธ(13พ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อสาธารณะใหม่อีกรอบ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากอเมริกาถาโถมแรงกดดันออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับภาคส่วนสำคัญๆในเศรษฐกิจของคิวบา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ
"ระบอบการปกครองคิวบาไม่เปิดทางให้สหรัฐฯมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวคิวบา ผู้ซึ่งกระเสือกกระสนต้องการความช่วยเหลือ สืบเนื่องจากความล้มเหลวของระบอบคอรัปชันคิวบา" กระทรวงการต่างประเทศอเมริการะบุ
ถ้อยแถลงบอกต่อว่า "การตัดสินใจขึ้นอยู่กับรัฐบาลคิวบา ว่าจะรับข้อเสนอของเราหรือปฏิเสธเงินช่วยชีวิตที่สำคัญยิ่งนี้ และพวกเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบขั้นท้ายสุดต่อประชาชนชาวคิวบา สำหรับการขัดขวางความช่วยเหลือที่สำคัญ"
ในถ้อยแถลงระบุต่อมา การสนับสนุนดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยตรงจากสหรัฐฯ และเงินทุนสำหรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบฟรีและรวดเร็ว ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเห็นต่าง ในรัฐที่ปกครองโดยพรรคเดียวแห่งนี้ ที่มีการจำกัดการรายงานข่าวของสื่อมวลชน
ทั้งนี้ในถ้อยแถลงระบุว่าสหรัฐฯกำลังดำเนินการส่งเสริมการปฏิรูปที่มีความหมายในคิวบา
อุปทานพลังงานของคิวบา กำลังลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยเอเอฟพี ก่อปัญหาไฟฟ้าดับยืดเยื้อยาวนานและการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทั้งนี้คิวบา ประสบปัญหาไฟฟ้าดับอย่างพร้อมเพียง คิดเป็นสัดส่วน 65% ทั่วประเทศในวันอังคาร(12พ.ค.)
มิเกล ดิอาซ-คาเนล ประธานาธิบดีคิวบา ในวันพุธ(13พ.ค.) ยอมรับว่าสถานการณ์ตึงเครียดอยู่บ้าง แต่ปักหมุดกล่าวโทษไปยังสหรัฐฯ "สถานการณ์ที่เลวร้ายลงมีเหตุผลเดียว การปิดล้อมด้านพลังงานที่โหดร้ายซึ่งสหรัฐอเมริกาได้กระทำต่อประเทศของเรา ข่มขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ไม่สมเหตุสมผลกับประเทศใดก็ตามที่จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เรา" เขาโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
สถานการณ์เลวร้ายทางเศรษฐกิจของคิวบาหลักหน่วงยิ่งขึ้นในเดือนมกราคม หลังสหรัฐฯบุกจู่โจมโค่นล้ม นิโคลัส มาดูโร ผู้นำฝ่ายซ้ายของเวเนซุเอลา ในขณะที่รัฐบาลเวเนซุเอลาของมาดูโร ได้มอบความช่วยเหลือเชื้อเพลิงที่จำเป็นแก่คิวบา ในสัดส่วนราวๆ 50%
นับตั้งแต่นั้นมีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียเพียงลำเดียว ที่เดินทางเข้าไปถึงคิวบา
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบา 6 ล้านดอลลาร์ แต่เป็นการมอบผ่านช่องทางองค์กรการกุศลของคริสตจักรคาทอลิก ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างสองประเทศมาอย่างยาวนาน
หลังจาก รูบิโอ แสดงความคิดเห็นในครั้งแรกในกรุงโรม ทาง บรูโน โรดริเกซ รัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบา บอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและไม่มีใครในที่นี่รู้เรื่องด้วย "มันจะเป็นการบริจาค การหลอกลวง หรือข้อตกลงสกปรกสำหรับลดทอนเอกราชของเราหรือไม่อย่างไร ยกเลิกการปิดกล้อมเชื้อเพลิงจะไม่ง่ายกว่าเหรอ?" โรดริเกรซ เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
อนึ่งที่ผ่านมา ทรัมป์ เคยพูดอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะ ถึงความเป็นไปได้ในการเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ มาแทบจะต่อเนื่อง นับตั้งแต่เหตุปฏิวัติคิวบา ที่นำโดยฟีเดล คาสโตร ในปี 1959
(ที่มา:เอเอฟพี)