เซเลนสกีแผลงฤทธิ์! “มอสโก” สั่งจำกัดการเผยแพร่ภาพและคลิปโดรนยูเครนโจมตี ส่วน “เคียฟ” โวธุรกิจขายโดรนบูมมีเกือบ 20 ชาติต่อแถวหารือข้อตกลงโดรน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่มอสโกล่าสุดวันพุธ(13 พ.ค)สั่งจำกัดการเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์หลังการโจมตีของก่อการร้ายรวม การโจมตีจากโดรน หลังคู่ปรับปูติน ผู้นำยูเครน ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันจันทร์(11 พ.ค)ออกมาเปิดเผยมีเกือบ 20 ประเทศทั่วโลกต่อแถวหารือข้อตกลงโดรนกับยูเครน สุดเฟื่องจับมือบริษัทชาติยุโรปตะวันตกพัฒนายุทโธปกรณ์ล้ำสมัยทั้ง หุ่นยนต์ภาคสนามและระบบต่อต้านโดรน พบโดรนบินไกลยูเครน FP-1 มีพิสัยทำการไกลถึง 1,600 กิโลเมตร
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(13 พ.ค)ว่า สำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก เซอร์เก ซอบยานิน (Sergei Sobyanin)ประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการในวันนี้(13) โดยอ้างไปถึงคณะกรรมาธิการต่อต้านก่อการร้ายกรุงมอสโก โดยชี้ว่าคำสั่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตามคำสั่งของเมืองพบว่ามีผลบังคับใช้ทั้งสื่อ ประชาชนรัสเซีย สำนักงานฉุกเฉิน จากการเผยแพร่ภาพหรือคลิปของการกระทำผู้ก่อการร้ายรวมถึงการโจมตีจากโดรนจนกว่าสิ่งเหล่านี้จะปรากฎบนเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมรัสเซียหรือของคณะบริหารกรุงมอสโกของซอบยานิน
อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่มีผลในคำประกาศที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสงบสุขในสังคม
ตามคำประกาศยังระบุโทษของการฝ่าฝืนว่าจะโดนลงโทษด้วยการปรับที่สูงต่อบุคคลทั่วไประหว่าง 400 ดอลลาร์ – 680 ดอลลาร์ และจะมีจำนวนสูงมากกว่านี้ต่อเจ้าหน้าที่หรือต่อนิติบุคคล
รอยเตอร์รายงานว่า พื้นที่อื่นของรัสเซียได้ออกคำสั่งห้ามเผยแพร่ภาพหลังโดรนโจมตีที่คล้ายกันนี้ก่อนหน้า
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยูเครนได้รับความสนใจไปทั่วโลกต่อเทคโนโลยีโดรนและการต่อต้านโดรนของตัวเองที่ได้พัฒนาในช่วงตลอด 4 ปีในการรบกับรัสเซียที่ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีกองทัพแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกหลังสงครามอิหร่านปะทุและเตหะรานส่งโดรนชาเฮดที่อยู่ในสนามรบยูเครนออกโจมตีไปทั่วตะวันออกกลาง
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เปิดเผยวันจันทร์(11)ว่า มีเกือบ 20 ชาติทั่วโลกที่ให้ความสนใจในข้อตกลงโดรนกับยูเครน
“เกือบ 20 ประเทศเกี่ยวข้องในหลายเฟสที่แตกต่างกันไป ข้อตกลง 4 ฉบับได้ถูกลงนาม และสัญญาแรกภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ” รายงานจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดียูเครน
เมษายนที่ผ่านมา ยูเครนลงนามในข้อตกลงความมั่นคงและโดรนร่วมกับเยอรมัน นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์ ตามหลังสัญญาความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงในระยะยาวใน 3 ชาติได้แก่ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างการทัวร์ตะวันออกกลางเมื่อปลายมีนาคม
และในเดือนเมษายนพบว่า ยูเครนยังลงนามในข้อตกลงร่วมกับประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน อิลฮาม อาลีเยฟ (Ilham Aliyev) ด้านการป้องกันประเทศและพลังงาน
ไอริชไทม์สของไอร์แลนด์รายงานวันศุกร์(8)ว่า ยูเครนมียุทโธปกรณ์ใหม่ในสมรภูมิรบได้แก่ โดรนสังหารและหุ่นยนต์ในสนามรบ บริษัทต่างๆในนอร์เวย์ อังกฤษ เดนมาร์ก และฟินแลนด์ ได้เริ่มโปรเจกต์พัฒนาร่วมเพื่อผลิตโดรนและอาวุธอื่นๆที่มาจากโนว์ฮาวของยูเครน
ซึ่ง 'เงินหรือต้นทุน' นี้เป็นปัจจัยสำคัญในสนามรบแม้กระทั่งต่อ “รัสเซีย” และเป็นที่รู้กันว่าอาวุธที่มีราคาถูกกว่าจะชนะ การที่ยูเครนสามารถผลิตอาวุธได้ในราคาต่ำเป็นเพราะเคียฟไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ผู้ผลิตอาวุธยูโครนมักใช้ชิ้นส่วนที่ใช้ในทางพลเรือน เป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในยุโรป
เคียฟแสดงความก้าวหน้าด้วยการส่ง "หุ่นยนต์ภาคพื้น" หรือ UGVs เข้าสนามรบเพื่อเคลื่อนย้ายทหารยูเครนที่บาดเจ็บจากแนวหน้าและส่งยุทธปัจจัยทั้งอาหารและกระสุน
โครงการอังกฤษพัฒนาร่วมกับยูเครนผลิตระบบต่อต้านโดรนชื่อ Octopus-100 จำนวนหลายพันด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญยูเครนในอังกฤษ
และรวมไปถึงโดรนโจมตีไกล FP-1 ผลิตโดยบริษัทยูเครน Fire Point มีศักยภาพติดหัวรบส่งโจมตีบินไกล 1,600 กิโลเมตรลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย โดรนโดรนโจมตีไกล FP-1 นั้นถูกพัฒนาโดยกองทัพยูเครนใช้เพื่อเป้าหมายการโจมตียุทโธปกรณ์การทหารราคาแพงและไซต์ทางโลจิสติก