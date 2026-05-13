เสียงปืนดังในวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ขณะเจ้าหน้าที่พยายามจับกุมวุฒิสมาชิก

เมื่อช่วงค่ำวันพุธ (13 พ.ค.) เสียงปืนดังขึ้นในอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ขณะเจ้าหน้าที่พยายามจับกุมวุฒิสมาชิกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศต้องการตัวในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ตามรายงานของนักข่าวจากสำนักข่าวเอพีและพยานคนอื่นๆ
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการยิงปืน หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บในห้องประชุมวุฒิสภาหรือไม่ ซึ่งวุฒิสมาชิกโรนัลด์ เดลา โรซา ได้รับการคุ้มครองจากพันธมิตร ขณะที่เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์พยายามจับกุมตัวเขาและอาจส่งตัวให้ศาลอาญาระหว่างประเทศในภายหลัง
ศาลอาญาระหว่างประเทศยังไม่มีความเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะนี้ในกรุงมะนิลา
ประธานวุฒิสภา อลัน คาเยตาโน ปรากฏตัวต่อหน้านักข่าวในวุฒิสภาเพียงชั่วครู่ โดยยืนยันว่าเขาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารว่ามีการยิงปืน แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆ และรีบออกจากที่เกิดเหตุไป
“สถานการณ์ที่นี่ตึงเครียดมาก นี่คือวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ และเราถูกโจมตี” คาเยตาโนกล่าว
นักข่าวและช่างภาพจำนวนมากที่กำลังติดตามสถานการณ์ตึงเครียดถูกขอให้อยู่ในพื้นที่บนชั้นสอง บางส่วนได้รับอนุญาตให้ออกจากอาคารในเวลาต่อมา หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฮวนิโต วิคเตอร์ เรมูลลา จูเนียร์ เดินทางมาถึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อวันจันทร์ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ได้เปิดเผยหมายจับของ เดลา โรซา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้มาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต ในขณะนั้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กระทำความผิดเล็กน้อยหลายพันคนถูกสังหาร
หมายจับดังกล่าวออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งข้อกล่าวหา เดลา โรซา ว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในข้อหาฆาตกรรม “ไม่น้อยกว่า 32 คน” ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2016 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2018 ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้รัฐบาลดูเตอร์เต
เดลา โรซา วัย 64 ปี สาบานว่าจะต่อสู้กับคำสั่งจับกุมของ ICC และกล่าวว่าเขาจะแสวงหาช่องทางด้านกฎหมายทุกวิถีทาง ในค่ำวันพุธ เขายังเรียกร้องให้ผู้ติดตามของเขารวมตัวกันที่วุฒิสภาเพื่อปกป้องเขา โดยบอกว่า การจับกุมกำลังจะเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนแห่งชาติเคยพยายามจับกุม เดลา โรซา เมื่อวันจันทร์ แต่เขาสามารถวิ่งหนีไปยังห้องประชุมใหญ่ของวุฒิสภาและขอความช่วยเหลือจากสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆ คาเยตาโน กล่าวในขณะนั้นว่า เขาจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในข้อหาดูหมิ่นสภา
ดูเตอร์เตถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และถูกส่งตัวไปยังสำนักงานใหญ่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในกรุงเฮกเพื่อควบคุมตัว เขายังคงถูกควบคุมตัวโดย ICC ในเนเธอร์แลนด์และกำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการสังหารหมู่ด้วยการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งเดลา โรซาถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคน
“เราไม่ควรปล่อยให้ชาวฟิลิปปินส์อีกคนถูกนำตัวไปที่กรุงเฮก คนที่สองต่อจากประธานาธิบดีดูเตอร์เต” เดลา โรซากล่าว โดยส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงผู้ติดตามของเขาและกล่าวโทษการเมืองว่าเป็นสาเหตุของสถานการณ์ของเขา
“นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” เดลา โรซากล่าว
เขากล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญกับข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อหน้าศาลฟิลิปปินส์ แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเมื่อเขาเป็นผู้นำกองกำลังตำรวจ ดูเตอร์เตก็ปฏิเสธเช่นเดียวกัน แม้ว่าเขาจะขู่ฆ่าผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดอย่างเปิดเผยในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก็ตาม
เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายร้อยนายถูกส่งไปประจำการนอกวุฒิสภาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ทำให้เดลา โรซาและวุฒิสมาชิกที่เป็นพันธมิตรออกมาแสดงความไม่พอใจ
“ถ้าผมมีเรื่องต้องชี้แจง ผมจะขึ้นศาลในประเทศ ไม่ใช่ต่อหน้าชาวต่างชาติ” เดลา โรซากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวุฒิสภา ซึ่งได้ควบคุมตัวเขาไว้ใน “การคุ้มครอง” เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากหายไปหลายเดือน
วุฒิสมาชิก 5 คนเรียกร้องให้เดลา โรซามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ แต่พันธมิตรของเขาคัดค้านการเคลื่อนไหวนี้ ในการโต้เถียงอย่างดุเดือดในวันพุธที่อาคารวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสมาชิก 13 จาก 24 คนที่เป็นพันธมิตรกับเดลา โรซาได้เข้าควบคุมการบริหารงานของวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์
เดลา โรซาได้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ อย่างหนัก แต่ได้ขอร้องอย่างสุดซึ้งต่อหน้ากล้องโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ให้ประธานาธิบดีอย่านำตัวเขาไปที่กรุงเฮก
ดูเตอร์เตและลูกสาวของเขา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี และพันธมิตรทางการเมืองอย่างเดลา โรซา เป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์มาร์กอสอย่างรุนแรงที่สุด รองประธานาธิบดีซารา ดูเตอร์เต อดีตพันธมิตรทางการเมืองของมาร์กอส กล่าวโทษประธานาธิบดีว่าปล่อยให้เกิดสิ่งที่เธอเรียกว่า “การลักพาตัว” บิดาของเธอ และการส่งตัวไปยังศาลต่างประเทศ
หลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2016 ดูเตอร์เตได้แต่งตั้งเดลา โรซา พันธมิตรที่ภักดี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตำรวจแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างโหดเหี้ยม
เดลา โรซายังเคยเป็นหัวหน้าตำรวจในเมืองดาเวาทางตอนใต้ ซึ่งดูเตอร์เตเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาอย่างยาวนาน และสร้างชื่อเสียงทางการเมืองจากการใช้มาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษในการปราบปรามอาชญากรรม
“บทบาทของผมคือการนำทัพทำสงครามยาเสพติด และสงครามยาเสพติดนั้นไม่ได้มุ่งหมายที่จะทำลายล้างผู้คน” เดลา โรซากล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
“เมื่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจตกอยู่ในอันตราย แน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องปกป้องตนเอง” เดลา โรซากล่าว
ในปี 2019 ดูเตอร์เตได้ถอนฟิลิปปินส์ออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ซึ่งนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม ICC ระบุว่า ตนยังคงมีอำนาจพิจารณาคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์ยังเป็นสมาชิกอยู่ และได้ดำเนินการจับกุมดูเตอร์เตได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นอดีตผู้นำเอเชียคนแรกที่ตกอยู่ในความอัปยศเช่นนี้
ที่มา เอพี