มาแล้ว! “เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน” ถึง “สนามบินปักกิ่ง” ทรัมป์ชูกำปั้นฮึกเหิมเตรียมซัมมิตกับ “สี จิ้นผิง” ระหว่างเยือนจีน 2 วัน หลัง “สหรัฐฯ-จีน” ผ่าทางตันเห็นพ้องไม่ควรเก็บค่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เอเอฟพี/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันนี้(13 พ.ค)เดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันร่อนลงจอดที่สนามบินในเวลา 19.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด ปักกิ่งจัดใหญ่ต้อนรับสมเกียรติ ผู้นำสหรัฐฯชูกำปั้นฮึกเหิมระหว่างเดินลงจากเครื่องในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วันหลังกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯวันอังคาร(12)แถลงสหรัฐฯ-จีนเห็นพ้องไม่สมควรมีค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ
เอเอฟพีรายงานวันนี้(13 พ.ค)ว่า เป็นการเดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับการประชุมซัมมิตร่วมกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ที่มีกำหนดจะเริ่มในวันพรุ่งนี้(14)
ผู้นำสหรัฐฯเดินลงมาจากเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันที่ร่อนลงจอดที่กรุงปักกิ่งในวันพุธ(3)ด้วยความมั่นใจมีการชูกำปั้นแสดงความฮึกเหิมถึงชัยชนะท่ามกลางความขัดแย้งมากมายระหว่าง 2 ชาติมหาอำนาจของโลก
ปักกิ่งจัดการต้อนรับผู้นำสหรัฐฯและคณะอย่างสมเกียรติส่งนักเรียนจำนวนมากชูธงชาติสหรัฐฯและธงชาติจีนยืนรอคอยต้อนรับทรัมป์ถึงบันไดเครื่องบิน
อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯพบว่า ซีอีโอเทสลา อีลอน มัสก์ ที่แนบแน่นกับปักกิ่งจากผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมเดินทางมาพร้อมทรัมป์และได้แสดงการทักทายต่อรองประธานาธิบดีจีน หาน เจิ้ง (Han Zheng) ที่รอคอยต้อนรับ ท่ามกลางประชาชนจีนที่แสดงความสนใจในการเดินทางมาเยือนจีน
มีภาพปรากฏชาวจีนจำนวนมากชูโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันที่กำลังบินระดับเพดานต่ำในเวลากลางคืนเหนือท้องฟ้ากรุงปักกิ่ง
เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในเวลา 19.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีนของวันพุธ(13) พบมีนักเรียนจีนจำนวน 300 คนทั้งชายและหญิงอยู่ในเครื่องแบบสีฟ้าและขาวชูธงชาติ 2 ประเทศโบกสะบัดต้อนรับระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯกำลังเดินลงมาจากเครื่องเป็นภาพที่น่าประทับใจและยิ่งใหญ่พร้อมกับการปูพรมแดงและกองทหารเกียรติยศ
ทั้งนี้พบว่าผู้นำจีน สี จิ้นผิง ได้ส่งรองประธานาธิบดีของตัวเอง หาน เจิ้ง มารอคอยต้อนรับซึ่งเขาถูกมองว่าทำหน้าที่เป็นทูตของสีสำหรับด้านการทูตและเขาเคยไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯของทรัมป์เมื่อวันที่ 20 ม.ค ปี 2025 ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นสมัย 2
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า นอกเหนือจากกลุ่มซีอีโอนักธุรกิจอเมริกันยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมคณะแล้วพบว่า ในการเดินทางมาเยือนจีนนี้บุตรชายผู้นำสหรัฐฯ เอริค ทรัมป์ และอดีตภรรยาของเอริคคือ ลารา ทรัมป์ ที่มีข่าวคบหาดูใจนักกอล์ฟไทย-อเมริกัน ไทเกอร์ วูด เดินทางมาด้วย
การเดินทางมาเยือนจีนเกิดขึ้นหลังกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯวานนี้(12)ว่า สหรัฐฯและจีนเห็นพ้องว่า ไม่สมควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ได้หารือในประเด็นนี้ทางโทรศัพท์เมื่อเมษายนที่ผ่านมา
“พวกเขาตกลงว่าจะไม่มีประเทศใดหรือองค์การใดที่จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางเดินเรือระหว่างประเทศเช่น ช่องแคบฮอร์มุซ” ทอมมี พิก็อตต์ (Tommy Pigott) โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์
ทั้งนี้รอยเตอร์ชี้ว่า เป็นที่น่าประหลาดใจที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยการหารือทางโทรศัพท์ผ่านแถลงการณ์เหมือนเช่นที่เคยกระทำมา
รอยเตอร์รายงานว่า ในขณะเดียวกันสถานทูตจีนไม่ได้ออกมาปฎิเสธการแถลงในเรื่องนี้ของสหรัฐฯ กล่าวแต่เพียงว่า ปักกิ่งคาดหวังว่าทุกฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้มีการสัญจรตามปกติกลับคืนสู่ช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่จีนที่ผ่านมามักหลีกเลี่ยงการกล่าวโดยตรงถึงค่าธรรมเนียมแม้จะออกมาประณามการปิดล้อมของสหรัฐฯก็ตาม
แหล่งข่าว 2 คนที่ได้รับรายงานสรุปเกี่ยวกับการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างหวัง-รูบิโอเปิดเผยว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ เป็นคนเอ่ยแสดงความกังวลจากการที่ ‘เรือสินค้าจีนจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซ’ ที่พวกเขากล่าวว่าดูเหมือนมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านเพื่อทำให้สงครามยุติ