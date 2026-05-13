ชาวมะกันโอดครวญ ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น

ชาวอเมริกันจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสงครามในอิหร่านเป็นเพียงหนึ่งในหลายสาเหตุ
ราคาอาหารที่บริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ตามตัวเลขของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อรายปีที่สูงที่สุดในหมวดหมู่นี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023
ราคาอาหารในร้านอาหาร ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และสถานที่อื่นๆ ที่ขายอาหารสำเร็จรูปก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ราคาอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.2% ในปีที่ผ่านมา ตามดัชนีราคาผู้บริโภคของกระทรวงแรงงาน
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามในอิหร่านทำให้เรือบรรทุกสินค้าไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลกได้ น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือประมง รถแทรกเตอร์ และรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ถึง 83% ทั้งนี้ ในวันอังคาร ราคาเฉลี่ยต่อแกลลอนเพิ่มขึ้น 61% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ AAA
เรย์มอนด์ แคมพิส เจ้าของร้านขายของชำอิสระขนาดเล็กในเมืองแอนน์อาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน กล่าวว่า ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และสินค้าแห้งที่จัดส่งสินค้าให้กับ Sparrow Market ต่างก็คิดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในการจัดส่งสินค้าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ราคาขายส่งเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และสินค้าอื่นๆ บางรายการก็สูงขึ้นด้วย
“สำหรับตลาดอิสระที่ดำเนินงานด้วยกำไรที่น้อยนิด แม้แต่การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบอย่างมาก” แคมพิสกล่าว
เคน ฟอสเตอร์ และเบอร์นาร์ด ดัลไฮเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู กล่าวว่า ผลกระทบเต็มรูปแบบของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นต่ออาหารอาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกของชำในสหรัฐฯ ต้นทุนที่สูงขึ้นในการผลิต แปรรูป จัดเก็บ และขนส่งอาหารอาจใช้เวลาสามถึงหกเดือนกว่าจะปรากฏให้เห็นบนชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาจะลดลงอย่างช้าๆ เมื่อเพิ่มขึ้นแล้ว
“ส่วนใหญ่สิ่งที่เห็นในห่วงโซ่ราคาอาหารในขณะนี้ น่าจะเกิดขึ้นก่อนความขัดแย้งแล้ว เรากำลังรออย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าตัวเลขของเดือนมิถุนายนและพฤษภาคมจะแสดงให้เห็นอะไรบ้างในแง่ของขอบเขตที่วิกฤตพลังงานในช่องแคบฮอร์มุซและการปิดล้อมทางการขนส่งและอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อราคาอาหาร” ฟอสเตอร์ ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร กล่าว
ดัชนีราคาผู้บริโภควัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ผู้คนในเมืองต่างๆ ของสหรัฐฯ จ่ายที่ร้านค้าปลีกสำหรับเนื้อสัตว์ ขนมปัง นม ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.6% ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ราคาสินค้าที่เน่าเสียง่ายและสินค้าแช่เย็นมักจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาสินค้าบรรจุภัณฑ์เมื่อพลังงานเป็นปัญหา ผู้บริโภคจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 6.5% สำหรับผลไม้และผักสดในเมืองต่างๆ ของสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2025 และเพิ่มขึ้น 8.8% สำหรับเนื้อสัตว์ ตามรายงานของกระทรวงแรงงาน
แต่มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ และสภาพอากาศที่รุนแรงก็ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารของสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน ในเดือนกรกฎาคม 2025 รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดภาษี 17% สำหรับมะเขือเทศสดที่นำเข้าจากเม็กซิโก ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 40% ในช่วง 12 เดือนก่อนเดือนเมษายน
สภาพอากาศแห้งแล้งในภาคตะวันตกของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาเนื้อวัวสูงขึ้น ซึ่งในเดือนเมษายนราคาสูงขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคาเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น 18.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งและสภาพอากาศอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
“ดัชนีราคาผู้บริโภคในวันนี้แสดงให้เห็นว่าราคาอาหารเพิ่มขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์ในรอบปีที่ผ่านมา แต่เรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขนั้นซับซ้อนกว่าแค่ผลกระทบจากพลังงาน” ดัลไฮเมอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและการค้า ในภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัยเพอร์ดู กล่าว
ราคาอาหารบางชนิดทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นมและไก่ราคาลดลงเล็กน้อย เนยมีราคาลดลง 5.8% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคาไข่ลดลง 39% เนื่องจากเกษตรกรฟื้นฟูฝูงไก่ที่ถูกทำลายไปมากจากการระบาดของไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง
ราคาอาหารและอัตราเงินเฟ้อในวงกว้างน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งปี 2024 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มักอ้างถึงราคาเบคอน ซีเรียล แครกเกอร์ และของชำอื่นๆ เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรเลือกเขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาว
ผู้ผลิตอาหารบางรายกล่าวว่า พวกเขากำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น สมาคมกุ้งภาคใต้ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวประมงกุ้งในแปดรัฐ กล่าวว่าเรือบางลำไม่ได้ออกจากท่าเรือในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เพราะพวกเขาไม่สามารถจับกุ้งได้เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนดีเซล
โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงคิดเป็น 30% ถึง 50% ของต้นทุนสำหรับชาวประมงกุ้งในสหรัฐฯ แต่เนื่องจากพวกเขาส่งมอบกุ้งเพียง 6% ของกุ้งที่ชาวอเมริกันบริโภค พวกเขาจึงมีข้อจำกัดในการขึ้นราคาหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเชื้อเพลิง องค์กรดังกล่าวระบุ
ฟอสเตอร์กล่าวว่า ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนอาหารในรูปแบบอื่นด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของราคาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 5% ต่อปีในเดือนเมษายน อาจเกิดจากอนุพันธ์ของปิโตรเลียมที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก
“เป็นไปได้ว่าบางส่วนเริ่มซึมลงมาตามห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อราคาเหล่านั้น” ฟอสเตอร์กล่าว
ในอีกหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ชาวอเมริกันอาจเห็นราคาอาหารที่สูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากประมาณ 30% ของปุ๋ยทั่วโลกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ฟอสเตอร์กล่าวว่า ต้นทุนปุ๋ยเป็นปัญหาที่น้อยกว่าสำหรับเกษตรกรในสหรัฐฯ ในปีนี้ เนื่องจากหลายคนมีปุ๋ยสำรองไว้แล้วก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้น แต่ผลกระทบอาจชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าหากสงครามยืดเยื้อออกไป
“ผมคาดว่าความขัดแย้งในอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อราคาอาหารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผ่านหลายช่องทาง ช่องทางแรกคือต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง อีกช่องทางหนึ่งคือต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ หากความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปอีก เราอาจเห็นผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากราคาปุ๋ยจะเริ่มส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกพืชและการจัดการพืชผลในระยะยาว” ฟอสเตอร์กล่าว
ที่มา เอพี