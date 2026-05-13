ระทึก! แผ่นดินไหวแรง 4.6 เขย่าเตหะราน ไม่มีรายงานความเสียหาย ส่วน "อังกฤษ" โดดเข้าร่วมวงเปิดช่องแคบฮอร์มุซเตรียมส่ง “เครื่องบินรบไต้ฝุ่น-เรือรบ HMS Dragon -โดรน” ในปฎิบัติการนานาชาติ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – อิหร่านเกิดแผ่นดินไหวแรง 4.6 แมกนิจูดกลางกรุงวานนี้(12 พ.ค) เบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายหรือบาดเจ็บ ขณะที่รัฐบาลเตหะรานเดือดกร้าวหากผู้นำสหรัฐฯยังคิดกลับเปิดการรบรอบใหม่อิหร่านจะหันกลับมาเริ่มกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอีกครั้ง ส่วนอังกฤษเตรียมส่งยุทโธปกรณ์ทั้งเครื่องบิน HMS Dragon และโดรนเข้าช่องแคบฮาร์มุซเพื่อเปิดการเดินเรือเสรี
มิเรอร์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(1. มี.ค)ว่า อิหร่านวานนี้(12)เกิดแผ่นดินไหวความแรง 4.6 แมกนิจูดแรงสั่นสะเทือนมีรายงานที่กรุงเตหะราน
สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างข้อมูลจากศูนย์แผ่นดินไหวอิหร่านที่เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร ในรายงานเบื้องต้นไม่มีการบาดเจ็บ
ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน IRCS แถลงว่า แผ่นดินไหวล่าสุดไม่ทำให้เกิดการสูญเสียของมนุษย์หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รอยเตอร์รายงานเพิ่มว่า ระลอกแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 9 ครั้งเกิดในพื้นที่ปาร์ดิส(Pardis)ทางตะวันออกของกรุงเตหะรานในชั่วข้ามคืนที่ผ่านมา
สำนักข่าวอิหร่านเมหร์(Mehr) รายงานวันนี้(13) สร้างความวิตกอีกครั้งในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและชาวเตหะรานถึงมหันตภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ระลอกแผ่นดินไหวที่บันทึกไว้ได้ในคืนเดียวทางตะวันออกของกรุงเตหะรานนั้นมีแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในพื้นที่ใกล้กับรอยเลื่อนโมชา (Mosha Fault) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่แผ่นดินไหวที่ยังคงเกิดขึ้นมากที่สุด
สื่อเตหะรานรายงานว่า หนึ่งในแผ่นดินไหวที่เกิดมีความแรงสูงสุดที่ 4.6 แมกนิจูดที่ถูกจัดเป็นแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำและไม่พบสร้างความเสียหายให้กับอิหร่านแต่อย่างใด
สำนักข่าวกึ่งทางการ เมหร์ รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวอิหร่าน เมห์ดี ซาร์ (Mehdi Zare)ว่า ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าระลอกแผ่นดินไหวคืนวันอังคาร(12)เป็นการแสดงถึงการปล่อยพลังงานสะสมของแผ่นดินไหวหรือไม่ที่จะลดความเสี่ยงในอนาคตหรือเป็นสัญญาณการเตือนของการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตที่เกิดตามรอยเลื่อนใกล้กรุงเตหะราน
มิเรอร์ของอังกฤษรายงานต่อว่า อิหร่านในขณะเดียวกันที่ยังคงอยู่ในความขัดแย้งกับสหรัฐฯและอิสราเอลล่าสุดออกมาประกาศเตือนประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าหากสหรัฐฯหวนกลับมาเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง เตหะรานจะเริ่มต้นกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอีกครั้งที่จะนำไปสู่การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในอนาคต
และที่กรุงลอนดอนในวันพุธ(13) จอห์น เฮียลีย์ (John Healey) รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษประกาศจะเริ่มต้นส่งยุทโธปกรณ์ทางการทหารทั้งโดรน เครื่องบินรบขับไล่ และเรือรบ เข้าสนับสนุนความพยายามนานาชาติเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้หลักประกันการเดินเรือเสรี
ในแถลงการณ์กล่าวว่า “อังกฤษจะส่งอุปกรณ์ล่าอัตโนมัติทุ่นระเบิดสนาม โดรนต่อต้าน เครื่องบินรบขับไล่ไต้ฝุ่น และเรือรบอังกฤษ HMS Dragon ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติการป้องกันเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ”
เฮียลีย์แถลงว่า เป้าหมายอังกฤษเพื่อเสริมความมั่นใจของการเดินเรือพาณิชย์และลดความทุกข์ยากของประชาชนอังกฤษที่เกิดมาจากความขัดแย้งอิหร่าน