ชาวฝรั่งเศสที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอาการหนัก ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 11 ราย

แพทย์จากโรงพยาบาลในปารีส กล่าวเมื่อวันอังคาร (12 พ.ค.) ว่าหญิงชาวฝรั่งเศสที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ ตอนนี้อาการหนักและกำลังได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้การระบาดมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย โดย 9 รายได้รับการยืนยันแล้ว
มีผู้เสียชีวิตบนเรือสำราญ 3 ราย ในจำนวนนั้นมีคู่สามีภรรยาชาวดัตช์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่าเป็นกลุ่มแรกที่สัมผัสกับไวรัสขณะเดินทางไปเที่ยวอเมริกาใต้
ดร. ซาเวียร์ เลสคูร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลบิชาต์ กล่าวว่า ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ปารีส ตอนนี้มีอาการของโรครุนแรง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ปอดและหัวใจ เป็นอันตรายถึงชีวิต
เขากล่าวว่าหญิงคนดังกล่าวใช้เครื่องช่วยชีวิตที่สูบฉีดเลือดผ่านปอดเทียม ให้ออกซิเจน และส่งกลับเข้าสู่ร่างกาย โดยหวังว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยลดแรงดันในปอดและหัวใจได้มากพอที่จะทำให้มีเวลาฟื้นตัว เลสคูร์เรียกขั้นตอนนี้ว่า “ขั้นตอนสุดท้ายของการดูแลรักษา”
หลังจากการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนมากเสร็จสิ้น เรือสำราญ MV Hondius กำลังแล่นกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเรือจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่นั่น
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า มีเพียงรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและผู้ต้องสงสัยในกลุ่มผู้โดยสารหรือลูกเรือของเรือสำราญเท่านั้น
“ในขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเรากำลังเห็นการเริ่มต้นของการระบาดที่ใหญ่ขึ้น แต่แน่นอนว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ และเนื่องจากไวรัสมีระยะฟักตัวนาน จึงเป็นไปได้ที่เราอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าว
ผู้ติดเชื้อรายล่าสุดที่ได้รับการยืนยันคือผู้โดยสารชาวสเปน ที่ตรวจพบหลังจากถูกอพยพออกจากเรือ กระทรวงสาธารณสุขของสเปนกล่าวเมื่อวันอังคาร ผู้โดยสารคนดังกล่าวถูกกักกันที่โรงพยาบาลทหารในมาดริด
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่านี่เป็นการระบาดของไวรัสฮันตาครั้งแรกบนเรือสำราญ แม้ว่าจะไม่มีวิธีรักษาหรือวัคซีนสำหรับไวรัสฮันตา แต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการตรวจพบและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
กระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาแถลงเมื่อวันอังคารว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญจะถูกส่งไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตรวจสอบต้นกำเนิดของการระบาด
คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเป็นผู้โดยสารเรือสำราญกลุ่มแรกที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา ใช้เวลาหลายเดือนในอาร์เจนตินาและประเทศเพื่อนบ้านในอเมริกาใต้ก่อนขึ้นเรือสำราญ ซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่อาร์เจนตินากล่าวว่า คู่สามีภรรยาคู่นี้ได้ไปทัวร์ดูนก ซึ่งรวมถึงการแวะที่บ่อขยะแห่งหนึ่ง ที่พวกเขาอาจสัมผัสกับหนูที่เป็นพาหะของเชื้อโรค
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ทีมงานของพวกเขาจะตรวจสอบบ่อขยะและสถานที่อื่นๆ ที่คู่สามีภรรยาไปเยือน ซึ่งพบหนูที่เป็นพาหะของไวรัส แม้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดที่เรือสำราญออกเดินทางจะโต้แย้งทฤษฎีที่ว่าการระบาดเริ่มต้นที่นั่นก็ตาม
ปฏิบัติการอพยพเสร็จสิ้นแล้ว ผู้โดยสาร 87 คนและลูกเรือ 35 คนถูกนำตัวออกจากเรือไปยังฝั่งที่เกาะเตเนริเฟโดยเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันเต็มตัวและหน้ากากอนามัย ในปฏิบัติการที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งสิ้นสุดลงในคืนวันจันทร์
เครื่องบินสองลำเดินทางมาถึงเมืองไอนด์โฮเฟนทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ในชั่วข้ามคืน โดยบรรทุกชาวเนเธอร์แลนด์ รวมถึงผู้โดยสารจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และลูกเรือจากฟิลิปปินส์ ทุกคนถูกกักกันโรค ตามที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุ
ลูกเรือบางส่วนยังคงอยู่บนเรือและมุ่งหน้าไปยังเมืองท่ารอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ ตามที่บริษัทเดินเรือ Oceanwide Expeditions ระบุ
โดยปกติแล้วไวรัสฮันตาจะแพร่กระจายจากมูลหนูและไม่แพร่เชื้อระหว่างคนได้ง่าย แต่ไวรัสแอนเดสที่ตรวจพบในการระบาดบนเรือสำราญอาจสามารถแพร่เชื้อระหว่างคนได้ในบางกรณี อาการของโรคอาจรวมถึงมีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ มักจะปรากฏขึ้นระหว่างหนึ่งถึงแปดสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ
เทดรอส หัวหน้าองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาควรกักตัว ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือในสถานที่อื่น ๆ เป็นเวลา 42 วัน เขากล่าวเสริมว่า WHO ไม่สามารถบังคับใช้คำแนะนำนี้ได้ และแต่ละประเทศอาจจัดการการตรวจสอบผู้โดยสารที่ไม่มีอาการแตกต่างกันไป
เจ้าหน้าที่ 12 คนของโรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์ที่กำลังรักษาผู้โดยสารจากเรือ Hondius ต้องกักตัวเป็นเวลา 6 สัปดาห์หลังจากจัดการกับของเหลวในร่างกายอย่างไม่เหมาะสม ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยราดบาวด์ ระบุในแถลงการณ์เมื่อคืนวันจันทร์
โรงพยาบาล ระบุว่า "ความเสี่ยงของการติดเชื้อต่ำ" แต่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 12 คนกักตัวเพื่อป้องกันไว้ก่อน
โรงพยาบาลในเมืองไนจ์เมเกนทางตะวันออกได้รับผู้โดยสารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากเที่ยวบินอพยพเที่ยวหนึ่งที่ลงจอดในเนเธอร์แลนด์ และบุคคลนั้นได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสฮันตา
โรงพยาบาล ระบุว่า เลือดและปัสสาวะจากผู้ป่วยควรได้รับการจัดการ "ตามขั้นตอนที่เข้มงวด"
