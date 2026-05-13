เชื่อใครดี! 'ทรัมป์-ปูติน' ส่งสัญญาณสงครามรัสเซีย-ยูเครนใกล้จบ แต่ 'เซเลนสกี' เถียงฉอดมอสโกไม่ตั้งใจยุติสงคราม

ทำเนียบเครมลินออกมาแถลงย้ำคำกล่าวของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ว่าสงครามในยูเครน "ใกล้จะยุติลงแล้ว" ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าจุดจบของสงคราม"ใกล้มากแล้ว" ซึ่งเป็นมุมมองที่แตกต่างจากประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ที่เชื่อว่ามอสโกไม่มีเจตนาที่จะยุติสงคราม
“ผมคิดว่าเรื่องนี้กำลังจะจบลงแล้ว” ปูติน กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ (9 พ.ค.)
เมื่อถูกถามถึงความเห็นของผู้นำรัสเซีย ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวเมื่อวันอังคาร (12) ว่า มีการทำงานร่วมกัน 3 ฝ่ายกับยูเครนและสหรัฐฯ ในระดับหนึ่งเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว
“พื้นฐานที่สะสมมาในแง่ของกระบวนการสันติภาพทำให้เราสามารถพูดได้ว่า การยุติสงครามใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว” เปสคอฟ กล่าวกับผู้สื่อข่าว แต่ก็เสริมว่า เป็นการยากที่จะให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงในขณะนี้
ก่อนออกเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันอังคาร (12) ทรัมป์ กล่าวกับนักข่าวในทำนองเดียวกันว่า การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่าง 2 ประเทศกำลังใกล้จะสิ้นสุดลง แต่เขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
“ผมคิดว่าสงครามในยูเครนกำลังจะจบลงในไม่ช้า” ทรัมป์ กล่าวขณะออกจากทำเนียบขาว
เซเลนสกี ไม่เห็นด้วยกับมุมมอง "แง่ดี" นี้ โดยกล่าวในวันจันทร์ (11) ว่า “รัสเซียไม่มีเจตนาที่จะยุติสงคราม และน่าเสียดายที่เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหม่”
ทรัมป์ ได้เชิญทั้ง 2 ฝ่ายมาเจรจากันหลายรอบเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้น รัสเซียซึ่งปัจจุบันยึดครองดินแดนยูเครนอยู่ราวๆ 1 ใน 5 ต้องการให้เคียฟยกดินแดนเพิ่มเติมให้ ในขณะที่เคียฟยืนกรานว่ากองทัพรัสเซียต้องถอนตัวออกไปจากดินแดนยูเครน
เปสคอฟ ระบุว่า รัสเซียยินดีตอบรับความพยายามในการไกล่เกลี่ยของสหรัฐฯ ต่อไป และ ปูติน ก็พร้อมที่จะพบกับ เซเลนสกี ด้วยตนเองเมื่อกระบวนการสันติภาพเสร็จสิ้นลง
“และเพื่อให้เรื่องนี้จบลงอย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการเตรียมงานอีกมาก” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า ความขัดแย้งอาจยุติลงได้ทันทีที่รัฐบาลยูเครนและ เซเลนสกี ดำเนินการ “ตัดสินใจในสิ่งที่จำเป็น”
ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวโดยมีสหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. ซึ่งตรงกับช่วงวันครบรอบชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 2
แม้จะไม่มีรายงานการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในช่วงหยุดยิง แต่ทั้งสองฝ่ายระบุว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปตามแนวหน้า และกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าใช้โดรนและปืนใหญ่โจมตี
ที่มา: รอยเตอร์