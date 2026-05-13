สถานทูตจีนเผย '4 เส้นแดง' ที่ห้ามละเมิดในความสัมพันธ์ปักกิ่ง-วอชิงตัน ก่อน 'ทรัมป์' พบ 'สีจิ้นผิง'

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีกำหนดพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ในสัปดาห์นี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐฯ ได้กำหนด "เส้นแดง 4 เส้น" ในความสัมพันธ์ที่จะ “ละเมิดมิได้”

สถานทูตจีนได้โพสต์ X ระบุถึง 4 เส้นแดงในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่จะต้องไม่ถูดท้าทาย ได้แก่ 1)ไต้หวัน
2) ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
3) เส้นทางการพัฒนาและระบบการเมือง และ
4) สิทธิในการพัฒนาของจีน

ปักกิ่งยืนยันว่า สหรัฐฯ ต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในของตนหรือสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาล “แบ่งแยกดินแดน” ในไทเป

สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านยิ่งทำให้ความสัมพันธ์กับจีนตึงเครียดมากขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันของจีนแห่งหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าซื้อน้ำมันจากอิหร่าน ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการห้ามโรงกลั่นน้ำมันเอกชนของตนปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนชี้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

จีนปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิหร่าน และประณามสหรัฐฯ ที่ขึ้นบัญชีดำบริษัทดาวเทียมของจีนที่ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลให้แก่เตหะราน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กัว เจียคุน กล่าวเมื่อวันจันทร์ (11) ว่า “รัฐบาลจีนขอให้บริษัทจีนดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเสมอ เราจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจจีนอย่างมั่นคง”

กัว กล่าวเสริมว่า จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ และ “จัดการความแตกต่างด้วยจิตวิญญาณแห่งความเสมอภาค ความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกัน”

ที่: RT