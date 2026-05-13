ทรัมป์' แวะรับซีอีโอ Nvidia ร่วมทริปปักกิ่ง ลั่นจะโน้มน้าวให้ 'สี จิ้นผิง' เปิดประเทศจีน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แวะรับ เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่รัฐอะแลสกา ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญที่กรุงปักกิ่งกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ขณะที่ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของเขาเริ่มต้นการเจรจาเตรียมการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนในเกาหลีใต้
ท่ามกลางคะแนนนิยมที่ลดลงจากสงครามอิหร่าน ทรัมป์ เริ่มต้นการเยือนจีนครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านสินค้าเกษตรและเครื่องบิน และรักษาสันติภาพทางการค้าที่เปราะบางระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก
ซีอีโอที่ร่วมเดินทางไปกับ ทรัมป์ ส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจกับจีน เช่น Nvidia ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าประสบปัญหาในการขออนุญาตจำหน่ายชิปปัญญาประดิษฐ์ H200 ที่ทรงพลังในประเทศจีน
"ผมจะขอให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ 'เปิด' ประเทศจีน เพื่อให้คนเก่งเหล่านี้ได้แสดงฝีมือ" ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บน Truth Social โดยอ้างถึงคณะผู้แทนที่เขายืนยันว่ารวมถึง หวง ด้วย
“ผมจะขอให้เป็นอย่างแรกเลย”
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า ทรัมป์ ขอให้ หวง เข้าร่วมการเดินทางในนาทีสุดท้าย และชื่อของเขาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้บริหารซึ่งทำเนียบขาวได้จัดเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้
มีผู้พบเห็น หวง กำลังขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันระหว่างแวะเติมเชื้อเพลิงที่รัฐอะแลสกา โดย ทรัมป์ มีกำหนดเดินทางถึงปักกิ่งในเย็นวันพุธ (13) เพื่อเข้าร่วมการประชุมกับ สี จิ้นผิง ซึ่งจะรวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำและการเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
นอกเหนือจากเรื่องการค้าแล้ว การเจรจาคาดว่าจะครอบคลุมประเด็นที่ยากลำบากตั้งแต่สงครามอิหร่านไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์และการขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้กับไต้หวัน
เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ทรัมป์ จะสนับสนุนให้จีนโน้มน้าวเตหะรานให้ทำข้อตกลงกับวอชิงตันเพื่อยุติความขัดแย้ง แม้ว่าเขาจะกล่าวเมื่อวันอังคาร (12) ว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนก็ตาม
ขณะที่ ทรัมป์ เตรียมตัวสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งยิ่งใหญ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ก็ได้เริ่มการเจรจาเรื่องเศรษฐกิจและการค้ากับรองนายกรัฐมนตรี เหอ ลี่เฟิง ของจีน ที่สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ในวันพุธ (13) ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
ทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะรักษาสันติภาพทางการค้าที่บรรลุข้อตกลงกันเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ซึ่ง ทรัมป์ ระงับภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่เคยเรียกเก็บเป็นตัวเลข 3 หลัก และ สี จิ้นผิง ยอมล่าถอยจากการจำกัดอุปทานแร่หายากทั่วโลก
ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะตกลงจัดเวทีเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ขณะที่สหรัฐฯ กระตือรือร้นที่จะขายเครื่องบินโบอิ้ง สินค้าเกษตร และพลังงานของอเมริกาให้กับจีน เพื่อลดการขาดดุลการค้าที่ทำให้ ทรัมป์ ไม่พอใจ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
ในส่วนของปักกิ่งก็ต้องการให้สหรัฐฯ ผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ เข้าสู่การเจรจาด้วยอำนาจต่อรองที่อ่อนแอลงอย่างมาก เนื่องจากศาลได้จำกัดอำนาจของเขาในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าส่งออกระหว่างประเทศอื่นๆ ตามอำเภอใจ ทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะกลับมาใช้มาตรการภาษีเหล่านั้นอีกครั้งโดยใช้อำนาจทางกฎหมายที่เหลืออยู่
สงครามอิหร่านได้กระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศ และเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากที่พรรครีพับลิกันของ ทรัมป์ จะสูญเสียการควบคุมสภาใดสภาหนึ่ง หรือทั้งสองสภา หลังศึกเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย.
แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะอ่อนแอลง แต่ สี จิ้นผิง ไม่ได้เผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่เทียบเท่ากัน
“เมื่อพิจารณาจากสงครามการค้าเมื่อปีที่แล้ว การรักษาสถานะเดิมแทนที่จะยกระดับความขัดแย้งนั้นถือเป็นข่าวดีแล้ว” หลิว เฉียน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Wusawa Advisory บริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์และธุรกิจในปักกิ่งกล่าว
“อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ทรัมป์ ต้องการการประชุมครั้งนี้มากกว่าจีน เพราะจำเป็นต้องแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเห็นว่า มีการลงนามข้อตกลง มีการสร้างรายได้... เพื่อรับประกันผลลัพธ์ของศึกเลือกตั้งกลางเทอม”
ในขณะที่ ทรัมป์ ยกย่องความสัมพันธ์ส่วนตัวและความเคารพที่มีต่อ สี จิ้นผิง ประชาชนชาวจีนมองการเยือนครั้งนี้ด้วยความหวังและความสงสัยปะปนกัน
“เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังตกต่ำ...มันกำลังถดถอย ดังนั้นฉันคิดว่าเขามาที่นี่เพราะเขาต้องการให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น” หาน ฮุยหมิง วัย 23 ปี ผู้ประกอบอาชีพด้านประกันภัย กล่าวกับรอยเตอร์นอกสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงปักกิ่ง ขณะกำลังเดินทางไปทำงานในวันพุธ (13)
“ฉันไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเรื่องนี้หรือไม่” โหลว ฮุยเหลียน วัย 44 ปี ผู้ทำงานในธุรกิจน้ำมันกล่าว “แต่ในฐานะคนจีน และในฐานะคนที่ทำงานด้านการค้า ฉันหวังว่าจะมีนโยบายที่ดีเกิดขึ้นจากเรื่องนี้”
ที่มา: รอยเตอร์