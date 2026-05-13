ซะงั้น! 'ทรัมป์' ลั่นไม่สนคนอเมริกันเดือดร้อน ชี้ยับยั้งไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ 'สำคัญกว่า'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯกล่าวเมื่อวันอังคาร (12 พ.ค.)ว่า ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนทางการเงินของชาวอเมริกัน "ไม่ใช่ปัจจัย" ในการตัดสินใจของเขาต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามอิหร่าน พร้อมย้ำว่าการป้องกันไม่ให้เตหะรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขา
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สถานการณ์ทางการเงินของชาวอเมริกันมีผลต่อการตัดสินใจของเขามากน้อยเพียงใด ทรัมป์กล่าวว่า “ไม่เลยแม้แต่น้อย”
“สิ่งเดียวที่สำคัญ เมื่อผมพูดถึงอิหร่าน พวกเขาต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์” ทรัมป์ กล่าว ก่อนออกเดินทางจากทำเนียบขาวไปยังประเทศจีน “ผมไม่คิดถึงสถานการณ์ทางการเงินของชาวอเมริกัน ผมไม่คิดถึงใครเลย ผมคิดถึงสิ่งเดียวคือ เราต้องไม่ปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ นั่นคือทั้งหมด นั่นคือสิ่งเดียวที่กระตุ้นผม”
คำกล่าวของ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการตรวจสอบจากนักวิจารณ์ที่โต้แย้งว่า รัฐบาลควรสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์กับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความกังวลเรื่องค่าครองชีพยังคงเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพ พ.ย.
เมื่อถูกถามให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำพูดของผู้นำสหรัฐฯ สตีเวน เฉิง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว กล่าวว่า "ความรับผิดชอบสูงสุดของ ทรัมป์ คือความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกัน อิหร่านไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ และหากเราไม่ดำเนินการใดๆ พวกเขาก็จะมีมัน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชาวอเมริกันทุกคน"
ทรัมป์ กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากพรรครีพับลิกันด้วยกันเองที่เกรงว่า ความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามอาจจุดประกายให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านพรรค และทำให้สูญเสียการควบคุมสภาผู้แทนราษฎร และอาจรวมถึงวุฒิสภาในเดือน พ.ย.
ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่านได้ผลักดันราคาน้ำมันเบนซินให้สูงขึ้นและส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร
ทรัมป์ วางกรอบแนวทางของเขาว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติและระดับโลก โดยชี้ว่าความกังวลทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองจากการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
อย่างไรก็ตาม การประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ พบว่า ระยะเวลาที่อิหร่านต้องใช้ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินในขณะนั้นว่า ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลทำให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 9 เดือนถึง 1 ปี ตามแหล่งข่าว 3 แหล่งที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ การประเมินโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง แม้หลังจากสงครามดำเนินมากว่า 2 เดือนแล้ว
พันธมิตรของ ทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขาว่า ความเสี่ยงจากการที่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าความยากลำบากทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
อิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ และกล่าวว่าโครงการของตนมีจุดประสงค์เพื่อสันติ แม้ว่าชาติมหาอำนาจตะวันตกจะสงสัยว่าอิหร่านมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์