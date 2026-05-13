ถึงไม่ให้ก็จะเอา!ทรัมป์โพสต์ภาพ'แผนที่เวเนฯ'สีธงชาติสหรัฐฯ หลัง'การากัส'กร้าวไม่ยอมเป็นรัฐที่51

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(12พ.ค.) โพสต์ภาพแผนที่หนึ่งบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ตัดต่อส่วนที่เป็นประเทศเวเนซุเอลา เป็นสีธงชาติอเมริกาและเขียนบรรยาย "รัฐที่ 51" ความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นการตอบโต้ท่าทีของ เดลซี โรดริเกซ ผู้นำรักษาการของการากัส
โพสต์ยั่วยุดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกมาระหว่างที่ ทรัมป์ กำลังออกเดินทางไปเยือนจีน เพื่อประชุมซัมมิตที่มีเดิมพันสูง ขณะเดียวกันโพสต์ดังกล่าวยังมีขึ้น 1 วัน หลังจาก เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ประกาศกร้าว่าประเทศของเธอ ไม่เคยคิดถึงการกลายมาเป็นรัฐที่ 51 ของอเมริกา ตามหลังกองกำลังสหรัฐฯบุกจู่โจมจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดี ณ ขณะนั้น ในเดือนมกราคม
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(11พ.ค.) ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขากำลังพิจารณาทำให้ประเทศในแถบอเมริกาใต้แห่งนี้ กลายมาเป็นรัฐใหม่ของสหรัฐฯ หลังจากคุยโวโอ้อวดมาหลายเดือนว่าเขาควบคุมชาติที่อุดมไปด้วยน้ำมันแห่งนี้
สำหรับ โรดริเกซ ได้นำพาประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหรัฐฯนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง รัฐบาลของเธอได้ผ่านกฎหมายปฏิรูปต่างๆนานา ซึ่งกลับมาเปิดทางให้บรรดาบริษัทต่างๆชาติ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ เข้าถึงภาคอุตสาหรรมเหมืองแร่และน้ำมันของเวเนซุเอลาอีกครั้ง
ฝ่ายค้านเวเนซุเอลา เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ส่วน โรดริเกซ ครั้งถูกถามเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เกี่ยวกับแนวโน้มของการเลือกตั้งใหม่ เธอบอกว่ายังไม่รู้ แต่มันจะเกิดขึ้นในสักวันหนึ่ง
(ที่มา:เอเอฟพี)