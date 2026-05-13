มหาศาล!คาดระบบ'โกลเดนโดม'ของทรัมป์ อาจมีต้นทุนจริงสูงถึง38ล้านล้านในระยะเวลา20ปี

ระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธ "โกลเดนโดม" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 38 ล้านล้านบาท) ในระยะเวลา 20 ปี จากการประเมินของสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรสในวันอังคาร(12พ.ค.)
"ในจำนวน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ต้นทุนการได้มา รวมแล้วอยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ จำนวนเงินดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนประกอบหลักๆของระบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวสกัดกั้นหลายชั้น ระบบเตือนภัยและติดตามขีปนาวุธในอวกาศ" สำนักงานงบประมาณสภาคองเกรสระบุในรายงาน
"ส่วนประกอบที่แพงที่สุดคือชั้นสกัดกั้นจากอวกาศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของต้นทุนการได้มาซึ่งโล่ป้องกันขีปนาวุธ และคิดเป็นสัดส่วน 60% ของต้นทุนโดยรวมทั้งหมด" รายงานระบุ
ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีสำหรับการปฏิบัติการและการสนับสนุนจะอยู่ที่ 8,300 ล้านดอลลาร์
ทรัมป์ ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) พัฒนาแผนสำหรับโล่ป้องกันขีปนาวุธไฮเทคในช่วงปลายเดือนมกราคม 2025 เบื้องต้นให้สมญานามว่า "โกลเดนโดมเพื่อเมริกา"
ในเดือนพฤษภาคม 2025 ทรัมป์ประกาศว่าได้จัดสรรงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ และคาดหมายว่าต้นทุนโดยรวมอยู่ที่แค่ 175,000 ล้านดอลลาร์(5.6 ล้านล้านบาท)
อย่างไรก็ตามสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรส ประเมินในเดือนเดียวกันว่า ต้นทุนตัวสกัดกั้นจากอวกาศสำหรับจัดการกับขีปนาวุธข้ามทวีปจำนวนจำกัด อาจอยู่ระหว่าง 161,000 ล้านดอลลาร์ ถึง 542,000 ล้านดอลลาร์ ในระยะเวลา 20 ปี
ข้อเท็จจริงคือเป้าหมายของโกลเดนโดมนั้นกว้างขวางกว่านั้นมาก โดยยุทธศาสตร์กลาโหมแห่งชาติปี 2026 ของสหรัฐฯ ระบุว่าเพนตากอนจะมุ่งเน้น ไปที่ทางเลือกต่างๆ เพื่อรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่และการโจมตีทางอากาศขั้นสูงอื่นๆ อย่างคุ้มค่า
(ที่มา:เอเอฟพี)